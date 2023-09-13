شركة Casio تُطلق ساعات G-SHOCK معدنية كاملة متعددة الألوان

تدرّجات الألوان مستوحاة من السعي الفريد لمختلف الأفراد من أجل تحقيق المتانة

طوكيو, 13 ديسمبر 2023 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Casio Computer Co., Ltd.‎ اليوم عن إطلاق أحدث الإضافات إلى عائلة ساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. الطرازات الأربعة الجديدة، GMW-B5000PC وGMW-B5000BPC وGM-B2100PC وGM-B2100BPC، هي ساعات معدنية بالكامل ذات وجوه مزيَّنة بمجموعة متنوعة من الأنماط والتدرّجات اللونية. تم ابتكار هذه التصميمات للتعبير عن مختلف شخصيات الأفراد بتنوّعها في إطار السعي وراء الحصول على الشكل الذي يريدونه من المتانة.

From left: GM-B2100BPC, GMW-B5000BPC, GM-B2100PC, and GMW-B5000PC From left: GMW-B5000PC, GMW-B5000BPC, GM-B2100PC, and GM-B2100BPC

طراز GMW-B5000 الذي يتميّز بشكله البارز الموروث من الإصدار الأول من G-SHOCK، وطراز GM-B2100 الذي يتميّز بتصميم بسيط وإطار مثمَّن، هما نموذجان مصنوعان من المعدن بالكامل وكانا المفضَّلين في جميع أنحاء العالم.

تتميّز الساعات الأربع الجديدة المقاومة للصدمات بأشكال مستوحاة من الطرازين الشهيرين GMW-B5000 وGM-B2100، ولكن الآن هي متعددة الألوان بأنماط وتدرّجات متنوعة. أسّست شركة Casio ساعات G-SHOCK كعلامة تجارية معروفة للتعبير عن الشخصية الفردية من خلال إنشاء ساعات تتميز بمقاومة الصدمات، وكذلك بتصميمات وأنظمة ألوان مبتكرة. تتميّز وجوه الساعات الأربع الجديدة بأنظمة ألوان ذات تدرّجات متعددة مستوحاة من الأشخاص الذين توجِّه شخصياتهم الفردية والمتنوعة سعيهم الدؤوب نحو المتانة.

طرازَي GMW-B5000PC وGMW-B5000BPC: تدرّجات اللونين الأزرق والأخضر

تزيِّن تدرّجات اللونين الأزرق والأخضر، التي تم تحقيقها من خلال ترسيب البخار في الزجاج، محيط الوجه الرقمي. تشتمل مؤشرات الميزات وخط الإطار الداخلي للمحيط على الألوان الأحمر والأصفر وغيرها من الألوان المميزة لابتكار مظهر تعبيري ملوَّن.

طرازي GM-B2100PC وGM-B2100BPC: تدرّجات الألوان على السوار وعلامات المؤشر

يتميّز القرص بدرجة أساسية من اللون الأسود، مع تدرّج لوني يزيِّن علامات الساعة وعقارب الساعة. يتميّز الطراز GM-B2100PC بتدرّجات اللونين الأرجواني والأزرق، ويتميّز الطراز GM-B2100BPC بالتدرّجات الدافئة للّونين البرتقالي والأحمر، وجميع هذه التدرّجات تُكمِّل المكوّنات ذات اللون الأسود بشكل رائع. تُستخدم أيضًا ألوان متنوعة على علامات المؤشر لابتكار نظام ألوان جميل يُضفي شعورًا بالانسجام.

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CASIO COMPUTER CO., LTD SOURCE