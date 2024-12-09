شركة Caterpillar تدعو أمهر المُشَغلين في العالم لبناء إرثهم من خلال تحدي المُشغلين العالمي الثالث

مشغلو المعدات الثقيلة من أكثر من 40 دولة، يتنافسون للحصول على اللقب العالمي في أكبر تحدٍ حتى الآن

إيرفينغ، تكساس، 9 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت اليوم شركة Caterpillar، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز، (NYSE: CAT)، تحدي المُشغلين العالمي الثالث، حيث قامت بدعوة الآلاف من مُشغلي الآلات في جميع أنحاء العالم لاختبار خِفّتهم ومرونتهم وتنوّع مهاراتهم على مجموعة واسعة من معدات وتقنيات البناء.

صرَّح Tony Fassino، رئيس مجموعة البناء في Caterpillar: "على مدار ما يقرب من 100 عام، كان عملاؤنا يدفعون بحدود قدرات آلاتنا إلى أقصاها"، وأضاف "يُساعد هذا التحدي في إبراز والاحتفاء بالمهارات الاستثنائية للرجال والنساء الخبراء في هذه المهنة المهمة، بينما يصنعون إرثهم كأفضل المُشغلين في العالم".

تم تنظيم أكثر من 140 مسابقة لوكلاء ®Cat خلال تحدي 2022-2023، والتي اجتذبت أكثر من 10000 مُشغل من 32 دولة. يهدف تحدي 2025-2026 إلى تضمين المزيد من الأحداث والبلدان والمشغلين مقارنة بالبرامج السابقة.

دعوة للمُشغلين

المشغلون مدعوون للتنافس في التحديات المحلية التي يوفرها وكلاء Cat حول العالم خلال الجولة الأولى، التي ستقام في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025. ستتضمن المسابقات ثلاثة تحديات مختلفة على الأقل على ثلاث قطع منفصلة من المعدات. يعتمد تسجيل النقاط على مهارات المشغل، والسلامة، والكفاءة، والتنافسية في استخدام التكنولوجيا المتكاملة مثل الحمولة الصافية والتحكم في الدرجة وميزات سهولة استخدام المشغل لتحسين أداء الماكينة.

سيتأهل الفائزون من فعاليات الوكلاء المحليين إلى المسابقات الإقليمية نصف النهائية خلال خريف عام 2025. سيخرج تسعة متسابقين نهائيين من الدور قبل النهائي الإقليمي ويشاركون في المسابقة النهائية في مارس 2026 في معرض Festival Grounds الخارجي من Caterpillar خلال CONEXPO-CON/AGG في لاس فيغاس. يحصل الفائز إما على جائزة نقدية بقيمة 10000 دولار أمريكي أو رحلة ذات قيمة مساوية لشخصين حيث تمتلك شركة Caterpillar موقعًا عالميًا.

لمزيد من المعلومات والقواعد الرسمية حول تحدي المُشغل العالمي، بما في ذلك كيفية المشاركة، قم بزيارة www.cat.com/operatorchallenge .

نبذة عن Caterpillar

تُعَد شركة Caterpillar المحدودة، شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع معدات البناء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي للطرق السريعة، وتوربينات الغاز الصناعية، وقاطرات الديزل الكهربائية، مع مبيعات وإيرادات لعام 2023 تبلغ 67.1 مليار دولار أمريكي. منذ ما يقرب من 100 عام، كنا نساعد العملاء على بناء عالم أفضل وأكثر استدامة، كما أننا ملتزمون ونساهم في تحقيق مستقبل منخفض الكربون. توفر منتجاتنا وخدماتنا المُبتكرة، المدعومة بشبكة وكلائنا العالمية، قيمة استثنائية تساعد العملاء على النجاح. تمارس شركة Caterpillar أعمالها في كل قارة، وتعمل بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية - صناعات البناء، وصناعات الموارد، والطاقة والنقل - وتوفر التمويل والخدمات ذات الصلة من خلال قطاع المنتجات المالية. قم بزيارتنا على caterpillar.com أو انضم إلى المحادثة على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لدينا على caterpillar.com/en/news/social-media.html .