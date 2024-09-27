شركة CATL تكشف النقاب عن TENER Flex في معرض SSL 2024: استكشاف آفاق جديدة لحلول تخزين الطاقة المرنة

في يونيو من هذا العام، أطلقت CATL أول منتج لها من سلسلة TENER وهو TENER Base، وهو نظام تخزين للطاقة في حاويات TEU، في ميونيخ في ألمانيا. وبفضل عروضها المتقدمة للسلامة متعددة الأبعاد، وعدم تدهورها في السنوات الخمس الأولى من الاستخدام، ومخرجات الطاقة التي تزيد عن 6 ميغاواط/ساعة، اكتسبت بسرعة TENER Base شعبية واسعة واعتراف في الصناعة؛ لأنه جزء من التزام CATL بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.

وإدراكًا للتحديات الجغرافية لتخزين البطاريات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا، طورت شركة CATL حل TENER Flex، وهو حل مدمج يقلل من حجم المنتج مع الحفاظ على السلامة العالية، والعمر الطويل، وكثافة الطاقة الاستثنائية التي تدعم علامة TENER التجارية. يشير الاختصار "Flex" إلى كلمة المرونة بالإنجليزية flexibility، وهو يمثل تحسينات قابلية الاستخدام الرائدة لهذا المنتج. وعلى الرغم من أن TENER Flex يتميز بنفس خاصية عدم التدهور المميز لعلامة TENER التجارية، فقد تم تصميمه لمجموعة واسعة من التطبيقات، حيث يتكيف مع مختلف الخصائص الطوبوغرافية، والظروف المناخية، وسيناريوهات تخزين الطاقة المتنوعة.

قابلية التوسع والتنفيذ المرنة

يتميز منتج TENER Flex بهيكل محسّن يمكن نشره في تكوين مُحافظ على المساحة ومتداخل ومركّب على التزحلق، وهو ما يزيد من فوائد المحطة مع المرونة. ومع تدهور أنظمة الطاقة، تزداد الحاجة إلى الزيادة التي غالبًا ما تكون مكلفة. يوفر TENER Flex حلاً مع خيار نظام تحويل طاقة السلسلة (PCS)، مما يتيح زيادة من جانب التيار المتردد وتسهيل التثبيت. ويتوافق ذلك مع البنى التحتية الحالية، إلى جانب خفض العمالة والوقت وتكاليف التشغيل، مما يجعلها مثالية للمشاريع واسعة النطاق التي تتطلب تخزينًا عاليًا في نهاية العمر الافتراضي.

التوزيع المرن للطاقة

يوفر TENER Flex توزيعًا مرنًا للطاقة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل من التطبيقات الصناعية والسكنية على نطاق واسع، كما أنه يدعم كلاً من أنظمة تحويل الطاقة المتسلسلة String PCS والمركزية PCS؛ لذا فإنه يتكامل مع أنظمة تحويل الطاقة التي تتراوح بين 600 فولت و1500 فولت لضمان تشغيل سلس. تعمل كل وحدة بشكل مستقل، مما يضمن استمرارية النظام حتى في حالة فشل إحدى الوحدات، وهو ما يعزز الموثوقية ويقلل من وقت التوقف عن العمل. وبفضل التصميم القابل للتطوير الذي يناسب جميع أنظمة PCS المركزية الموجودة في السوق، يقلل TENER Flex من تكاليف الصيانة وCAPEX، مع التكيف مع متطلبات الطاقة المتزايدة للمشاريع بأي حجم كانت.

بيئات تشغيل مرنة

يتحمل TENER Flex درجات الحرارة من سالب 40 درجة مئوية إلى 60 درجة، ويعمل على ارتفاعات تصل إلى 4000 متر، ويتميز بتصنيف IP56 للحماية من الأمطار الغزيرة والرطوبة بنسبة 0-100٪، كل ذلك يضمن أداءً موثوقًا به في أي بيئة، بدءًا من المناطق الحضرية إلى الظروف القاسية، مثل الصحاري والجبال المغطاة بالثلوج.

النقل المرن

في السابق، كان نقل تخزين الطاقة أحد القيود الرئيسية على الاستخدام المرن. وتجاوز TENER Flex هذا التحدي من خلال توافقه مع مجموعة متنوعة من المركبات مما يلبي متطلبات النقل في مناطق مختلفة.

الإدارة الموثوقة للضوضاء والسلامة

يوازن TENER Flex بين كفاءة الطاقة والإدارة الصارمة للضوضاء والسلامة. ويحقق هيكله المعزز مستوى ضوضاء يصل إلى 65 ديسيبل، وهو ما يقلل بشكل كبير من الضوضاء في بيئات مثل المستشفيات، والمدارس، والأسواق.

لا يزال الالتزام بالسلامة في صميم اهتمام TENER Flex، فهو يستخدم منصة التحقق من الصحة لمحاكاة تهديدات السلامة على مستوى الشبكة في ظل سيناريوهات شبكة الطاقة المختلفة وتعزيز المعايير لاجتياز الاختبار. وتتم مراقبة كل خلية طوال دورة حياتها، وهو ما يسمح بالصيانة في الوقت المناسب، والأداء الأمثل، وإطالة العمر الافتراضي. إن معدل فشل خلية بطارية واحدة الذي يصل إلى مستوى جزء في البليون وهو رائد في الصناعة لخلايا البطارية الفردية، يساهم في تقليل TENER Flex من تكاليف التشغيل وتعزيز معدل العائد الداخلي (IRR) خلال دورة الحياة بأكملها.

وقد أثبتت شركة CATL وجودًا قويًّا في سوق المملكة المتحدة، حيث أكملت أكثر من 40 مشروعًا بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 3 جيجاوات في الساعة، دون أي حادث. وفي عام 2021، شاركت CATL في أكبر مشروع لتخزين طاقة البطارية على جانب الشبكة في أوروبا، وهو Minety Battery Energy Storage System؛ وفي عام 2022، حصلت CATL على اتفاقية طويلة الأجل مع شركة Gresham House لتوفير ما يصل إلى 10 جيجاوات في الساعة من أنظمة تخزين طاقة البطارية؛ وفي عام 2024، تعاونت CATL مع شركة Rolls-Royce لدمج منتجات TENER في حل mtu EnergyPack QG.

ومن خلال الاستفادة من شبكة قوية من محطات ما بعد البيع في جميع أنحاء العالم، تلتزم CATL بدعم عملائها بخدمات محترفة، وفعالة، وموثوقة في الخارج. وحتى الآن، تدير شركة CATL حوالي 770 مركزًا عالميًّا لخدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء العالم، مدعومًا بأكثر من 200 مشرف، و70 متخصصًا فنيًّا، و60 متجرًا لقطع الغيار، وهو ما يضمن الصيانة في غضون ثلاثة أيام ووقت استجابة على مدار 24 ساعة. تم إنشاء مركز التدريب العالمي CATL لتوفير دعم شامل متعدد اللغات، حيث من المخطط عقد أكثر من 20 جلسة تدريبية على مستوى العالم.

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