شركة CATL وشركة DHL تعززان شراكتهما الإستراتيجية لتسهيل الخدمات اللوجستية المستدامة عالميًّا

مدينة نينغدي، دولة الصين، 28 يناير 2025 /PRNewswire/ -- وقَّعت شركة CATL ومجموعة DHL، الشركة اللوجستية الرائدة في العالم، اتفاقية إستراتيجية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في المناطق اللوجستية، كخطوة رئيسية في التزامات الطرفَين لتسهيل الخدمات اللوجستية المستدامة على الصعيد العالمي.

Libin Tan, co-president of sales and marketing of CATL (right), and Oscar de Bok, CEO, DHL Supply Chain (left) signed the strategic agreement

بموجب الاتفاقية الإستراتيجية، ستوفر شركة CATL أنظمة تخزين طاقة متقدمة بتقنية التبريد السائل ومنصات إدارة الطاقة لمناطق DHL اللوجستية. من خلال ربطها بأنظمة تبديل البطاريات والشحن فائق السرعة، ستساهم حلول تخزين الطاقة الشاملة التي تقدمها CATL في تحسين هيكل الطاقة في منشآت DHL المختلفة، مع تحقيق أقصى استفادة من الطاقة الخضراء، وذلك بما يتماشى مع هدف DHL لتحقيق خدمات لوجستية خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

ستعمل CATL أيضًا على استكشاف مستقبل المركبات الكهربائية، وإعادة تدوير البطاريات وإدارة نهاية عمرها الافتراضي، إلى جانب سعيها لتحقيق الابتكارات في قطاع التنقل الأوتوماتيكي، بدعم من شبكة مراكز التميز للمركبات الكهربائية التابعة لمجموعة DHL حول العالم.

قال Libin Tan، الرئيس المشارك للمبيعات والتسويق في CATL: "من خلال الجمع بين خبرة DHL الواسعة في العمليات والخدمات اللوجستية، وتقنيات CATL المبتكرة في الطاقة الخضراء، نحن نوحد جهودنا لتقديم حلول لوجستية مستدامة ورائدة للصناعة". "تعزيز تعاوننا مع DHL لن يسهم فقط في تحقيق أهداف الاستدامة للطرفين، ولكنه سيساعد أيضًا في دفع العالم نحو مستقبل أكثر خضرةً واستدامةً".

وقال Oscar de Bok، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في DHL: "نحن متحمسون لبدء استخدام حلول الطاقة المقدمة من CATL في مناطقنا اللوجستية، مع تقديم خدماتنا اللوجستية إلى CATL. تعكس هذه الحلول بشكل رائع الشراكة المميزة وروح الابتكار بين فرقنا. إنها مثال يُحتذى به على كيفية العمل معًا لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الاستدامة".

تمثل الاتفاقية الإطارية خطوة تنفيذية وتعزيزًا لمذكرة التفاهم التي وقَّعها الطرفان العام الماضي، وقد حددت أسس التعاون العالمي في إنشاء منشآت محايدة كربونيًّا وفي جعل أسطول DHL الخاص بالتوصيل والاستلام كهربائيًّا.

ولتعزيز هدف CATL المتمثل في جعل التكنولوجيا عالية الجودة متاحة على مستوى العالم، تم اختيار DHL كموفر الخدمات اللوجستية المفضل لدى CATL؛ وذلك بفضل إنشاء شبكة عالمية من مراكز التميز للمركبات الكهربائية، مما يسهل تنفيذ حلول لوجستية متكاملة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2606471/DHL.jpg