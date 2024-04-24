شركة CDNetworks تضاعف استثمارها في البنية التحتية في الشرق الأوسط وتستهل ظهورها في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات GISEC 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم CDNetworks، الشبكة الرائدة في منطقة آسيا -المحيط الهادي APAC لتقديم خدمات الحافة، عن مبادرة استراتيجية ستضاعف استثماراتها في البنية التحتية لعام 2024 في الشرق الأوسط لدفع التحول الرقمي. تُوَسع هذه المبادرة بشكل كبير نقاط التواجد PoPs))، وتضاعف قدرة النطاق الترددي، وتضيف مراكز تنقية البيانات المضادة للهجوم الموزع لحجب الخدمة DDoS))، مما يعزز المشهد الرقمي. يتزامن الإعلان مع ظهور CDNetworks لأول مرة في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات GISEC 2024، مما يسلط الضوء على التزامها بالتقدم الرقمي في المنطقة.

احتضان الشرق الأوسط مع توسع الطموح

مع ظهور الشرق الأوسط كمركز للابتكار داخل المشهد الرقمي العالمي، تعاونت CDNetworks مع أكثر من 30 مزود بارز لخدمة الإنترنت في المنطقة؛ بما فيهم شركات رائدة مثل Etisalat وSTC وOoredoo، وأنشأت أكثر من 50 نقطة تواجد عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وغيرها من البلدان الاستراتيجية الموجودة.

تخطط CDNetworks لإضافة 30 نقطة تواجد لتغطية الشبكة بنسبة 100٪، في عام 2024، لدعم المنظمات في التوغل إلى سوق الشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية، مما يضمن الاتصال الشامل.

وصرح Antony Li رئيس البنية التحتية العالمي في CDNetworks: "إن تقديم أداء شبكة لا مثيل له في المنطقة هو حجر الزاوية في هذه المبادرة"، "هدفنا هو إنشاء شبكة موارد مرجعية في الشرق الأوسط، وتعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية وقابلية التوسع لدعم الشركات في التنقل بفعالية في أسواق الشرق الأوسط."

أبرز نقاط المبادرة للشرق الأوسط

إضافة أكثر من 30 نقطة تواجد جديدة ومضاعفة قدرة عرض النطاق الترددي لنقاط التواجد الحالية.

تحقيق تغطية كاملة للشبكة بنسبة 100٪ في الشرق الأوسط عن طريق إضافة نقاط تواجد في المناطق الخالية.

بناء مركزين محليين على الأقل لتنقية البيانات (في دبي والإمارات العربية المتحدة) لتعزيز قدرات دفاع الهجوم الموزع لحجب الخدمة ( (DDoS .

الظهور الأول في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات GISEC 2024

يمثل ظهور CDNetworks لأول مرة في GISEC خطوة رئيسية في التزامها نحو الشرق الأوسط، حيث تعرض الشبكة المحسنة والقدرات الأمنية، ومنصة Cloud Security 2.0 الجديدة جنباً إلى جنب مع حلول تطبيقات الويب وحماية واجهة برمجة التطبيقات (WAAP) الشاملة . تم تصميم هذه الجهود لتسريع التحول الرقمي في المنطقة من خلال تقديم تجارب رقمية آمنة وسريعة.

قم بزيارة CDNetworks في جناح G27، قاعة 3، مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف الحلول الأمنية المتقدمة والتواصل مع الدعم في الشرق الأوسط.

نبذة عن CDNetworks

تقدم CDNetworks أسرع الخبرات الرقمية وأكثرها أمانًا للمستخدمين النهائيين، باعتبارها الشبكة الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع أكثر من 2800 نقطة تواجد عالمية، وتشمل منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة أداء الويب وتسليم الوسائط وأمن السحابة وخدمات التجميع، وكلها مصممة لتحفيز الابتكار التجاري.

التواصل الإعلامي:

شركة CDNetworks المحدودة

[email protected]

www.cdnetworks.com