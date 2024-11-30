شركة Çelebi Aviation والخطوط الجوية التركية تتعاونان في أفريقيا

مدينة إسطنبول, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- شركة Çelebi Aviation، أول شركة خاصة للمناولة الأرضية في تركيا، توسع خدماتها العالمية من خلال شراكة جديدة مع الخطوط الجوية التركية. ابتداءً من 1 ديسمبر 2024، ستقوم شركة Çelebi Aviation بتوفير خدمات المناولة الأرضية وخدمات الركاب لـ 9 رحلات أسبوعية للخطوط الجوية التركية في مطار يوليوس نييريري الدولي في مدينة دار السلام، في دولة تنزانيا.

Çelebi Aviation and Turkish Airlines Join Forces in Africa

بأكثر من 65 عامًا من الخبرة في المناولة الأرضية عبر ثلاث قارات، وفي ست دول، و70 محطة حول العالم، ستقوم شركة Çelebi Aviation بتنفيذ أكبر عملياتها في إفريقيا من خلال هذا التعاون. بعد إضافة تنزانيا إلى شبكتها العالمية في عام 2021، تواصل شركة Çelebi Aviation اتخاذ خطوات كبيرة في نموها الدولي. تعد هذه الاتفاقية مع الخطوط الجوية التركية علامة فارقة في توسعها الأفريقي، حيث توفر خدمات مناولة أرضية وخدمات ركاب لعمليات الخطوط الجوية التركية في مدينة دار السلام.

"ستزداد كفاءتنا في تنزانيا بشكل ملحوظ"

في إشارة إلى أهمية هذا التعاون في أفريقيا، قال Dave Dorner، الرئيس التنفيذي لمجموعة Çelebi Aviation: "يسعدنا إطلاق شراكتنا مع الخطوط الجوية التركية في مدينة دار السلام. هذه العملية هي جزء مهم من استراتيجية النمو لدينا في أفريقيا وفرصة لإظهار التزامنا بالتميز التشغيلي. سيكون هذا الاتفاق زيادة كبيرة في كفاءتنا التشغيلية في تنزانيا. سنستمر في تزويد عملائنا بخدمة عالية الجودة من خلال خدماتنا الشاملة والبنية التحتية القوية. هذه الشراكة هي جزء من استراتيجية أكبر من شأنها تعزيز عمليات Çelebi Aviation في أفريقيا، وليس فقط في تنزانيا."

أول عملية مجدولة للطائرات ذات الجسم العريض في إفريقيا

لأنها معروفة بالتزامها بجودة الخدمات والتميز التشغيلي، فإن نمو شركة Çelebi Aviation في تنزانيا سيسهم في أهداف التوسع لدى الشركة داخل منطقة EMEA (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا). تشكل العمليات في مطار يوليوس نييريري الدولي أيضًا أول رحلة مجدولة للطائرات ذات الجسم العريض لشركة Çelebi للطيران في إفريقيا، ما يعزز طموحها في أن تصبح مزودًا رائدًا لخدمات المناولة الأرضية في القارة.

تركز شركة Çelebi Aviation على الرقمنة والاستدامة لتحسين جودة خدمات الركاب لديها، ومناولة منحدر صعود الطائرة، والتنظيف الداخلي للطائرات، وتوجيه الطائرات ومراقبة الحمولة، وخدمات الطيران العام، وخدمات الاستقبال والمساعدة، وخدمات صالة الاستقبال وصالة كبار الزوار (VIP). في هذا الصدد، تعمل الشركة على تقليل بصمتها الكربونية من خلال تطبيق خبرتها التكنولوجية في خدماتها، وذلك باستخدام الأدوات الرقمية والمعدات الأرضية الكهربائية والتقنيات الموفرة في استخدام الطاقة.

نبذة عن Çelebi Aviation:

تأسست شركة Çelebi في عام 1958، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات الطيران، تقدم مجموعة شاملة من الخدمات تشمل المناولة الأرضية، والشحن، وإدارة المستودعات. تعمل شركة Çelebi في 70 محطة حول العالم، وهي ملتزمة بتقديم خدمات عالية الجودة وحلول مبتكرة.

تتضمن خدمات شركة Çelebi التعامل مع الركاب، خدمات منحدر صعود الطائرة، ومراقبة الحمولة، وعمليات الطيران، وتنظيف الطائرات. تستثمر الشركة بشكل مستمر في التكنولوجيا المتقدمة والتدريب المكثف، ملتزمة بالمعايير الدولية للسلامة والجودة.

بفضل وجودها في عدة دول، بما في ذلك تركيا، والهند، والمجر، وألمانيا، وتنزانيا، وإندونيسيا، توظف شركة Çelebi أكثر من 15,000 شخص وتقدم خدماتها لأكثر من 300 عميل من شركات الطيران.

مدفوعة بقيم النزاهة، والتركيز على العملاء، والعمل الجماعي، والابتكار، تهدف شركة Çelebi إلى تجاوز توقعات العملاء وتعزيز كفاءة وسلامة صناعة الطيران.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.celebiaviation.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2569859/Celebi_Aviation_Turkish_Airlines.jpg

بيانات التواصل:

Selcan Çirişoğlu

Weber Shandwick

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