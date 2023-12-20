شركة center3 تستحوذ على شركة CMC Networks في خطوة استراتيجية لتسريع وتيرة النمو في المنطقة

Riyadh, Saudi Arabia, 20 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة center3 التابعة لمجموعة stc، عن توقيع اتفاقية وذلك للاستحواذ على شركةCMC Networks ، المزود الرائد لخدمات وحلول الشبكات العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

تعمل CMC Networks في أكثر من 110 موقع من خلال شبكة اتصالات إقليمية لنقل البيانات والتي تعتبر من اكبر الشبكات في قارة افريقيا، والتي تخدم عملائها في 51 دولة من أصل 54 دولة أفريقية، بالإضافة الى 12 دولة في الشرق الأوسط ومراكز إقليمية في مواقع الربط الرئيسية عبر أوروبا، والأمريكتان ،و آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضحت center3 أن هذا الاستحواذ يأتي من ضمن رؤيتها الاستراتيجية التي تهدف للنمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما تعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز خدمات center3 وتقوية وجودها في السوق الإقليمي الذي ينمو ويتطور باستمرار.

وقد تم الاستحواذ على شركة CMC Networks من قبل صندوق ("CSSAF") Carlyle Sub-Saharan Africa. وفي عام 2020 أسس فريق الصندوق شركة أسهم خاصة تحت مسمى Alterra Capital Partners ("Alterra"), والتي بدورها تواصل إدارة استثمارات صندوق ("CSSAF") ومن ضمنهم شركة CMC Networks.

كما علّق الرئيس التنفيذي لشركة center3 ، فهد الهاجري :

يمثل هذا الاستحواذ نقلة نوعية بالنسبة لـ center3. تمتلك CMC Networks بصمة عالمية ومميزة وقاعدة عملاء واسعة، إضافة إلى مجموعة قدرات عالية و متكاملة، وهي تكمّل بشكل مثالي البنية التحتية الرقمية والأصول التي تمتلكها center3 .كما يعكس هذا الاستحواذ التزامنا الاستراتيجي بدخول أسواق رئيسية تتمتع بإمكانيات نمو عالية. و إلى جانب هذا الاستحواذ، يُظهر استثمارنا السابق في كابل 2Africa ثقتنا في الدور الهام الذي تحمله أفريقيا في النمو المستقبلي لـ center3. كما نتطلع للفرص التي ستجلبها شركة CMC Networks من بينها، خبرتها الواسعة في القارة الأفريقية، وفرص النمو الواعدة التي ستوفرها في الشرق الأوسط ."

وأضافت ماريسا ترسولينو الرئيس التنفيذي لمجموعة CMC Networks :

"يمثل توحيد جهودنا مع center3 تطورًا مهماً بالنسبة لنا. نحن نمتلك رؤية مشتركة تهدف لزيادة التوسع في السوق الأفريقي ومعًا سنكون قادرين على تحقيق المزيد من التطور والابتكار بشكل أكبر وتقديم خدمات مميزه لعملائنا. بالإضافة الى ذلك، سيجمع هذا الاستحواذ نقاط القوة لدى الشركتين، وسيعزز من الابتكار وخدمة العملاء، كما سيوفر فرص جديدة للنمو في السوق الأفريقي والشرق الأوسط. ونتطلع لما سيحمله المستقبل من فرص لهذا الاستحواذ."

كما أكد أريك كامب شريك في Alterra قائلاً:

"يعد هذا الاستحواذ فرصة رائعة للجمع بين خبرات كل من شركتي center3 وCMC Networks معًا. ومن المتوقع أن تجلب هذه الخطوة فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية.

يخضع هذا الاستحواذ الى شروط وموافقات ذات طبيعة تجارية وقانونية.

عن center3

تأسست شركة center3 -الشركة التابعة لمجموعة stc - تحقيقا لرؤية المملكة التي تهدف لجعل المملكة العربية السعودية مركزا للبيانات والاتصالات العالمية حيث يعتبر موقع المملكة الجغرافي موقعاً استراتيجياً لربط ثلاث قارات (أوروبا، آسيا، أفريقيا) ببعضها البعض رقميا، بالإضافة لجعلها أيضا مركزاً رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبسب ذلك تعتبر المملكة الموقع الأمثل لاستضافة التطبيقات السحابية وتطبيقات المحتوى التي بدورها ستخدم المملكة والدول المحيطة بها. كما ستوفر center3 خدماتها المميزة في المنطقة لشركات التقنية الكبرى، مقدمي المحتوى والألعاب الإلكترونية، الخدمات السحابية، وشركات الاتصالات العالمية ممكنة تلك الشركات لخدمة عملائهم المحليين بتوسع أكثر وبسرعة أكبر.

قم بزيارة : https://center3.com.

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع: [email protected]

عن CMC Networks

تعتبر شركة CMC Networks ،الواقعة في جنوب أفريقيا، مزود خدمة رائد يهدف لتسريع التحول الرقمي في أكثر الأسواق العالمية تحدياً. موفراً وصول للشبكات عبر ست قارات مع خدمات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية المتطورة SDN, والعديد من الخدمات الأخرى التي توفر حلول عالية المستوى لخدمة الشركات متعددة الجنسيات، النواقل، الجهات الحكومية، والشركات غير الربحية في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا.

قم بزيارة: https://cmcnetworks.com

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع: [email protected]

عن Alterra Capital Partners

تعد Alterra صندوقًا إدارياً رائدًا للأسهم الخاصة مخصصًا للاستثمار في أفريقيا. يعمل فريق Alterra في كل مدينتي جوهانسبرج ونيروبي، مما ساهم في توجيه استثمارات تفوق قيمتها 1.0 مليار دولار في 23 شركة مختلفة في أنحاء أفريقيا. يكمن تركيز Alterra على القطاعات الصحية، التكنلوجية وخدمات الأعمال والاتصالات.

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع: [email protected]

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