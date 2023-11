شركة CENTRAL AMERICA NICKEL تعلن عن تقديم طلب براءة اختراع لاستخراج الذهب والفضة بمساعدة الموجات فوق الصوتية

مونتريال, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Central America Nickel Inc. (المشار إليها هنا باسم "الشركة" أو "CAN") أن تعلن عن تقديمها لطلب براءة اختراع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحت عنوان استرداد قيم الذهب والفضة من المواد الأولية بإجراء عمليات الاستخراج بمساعدة الموجات فوق الصوتية." وتستند هذه الطلبات الوطنية إلى الطلب الدولي رقم PCT/2019/051807.

يعتمد الطلب على عملية الاسترداد الانتقائي لقيم المعادن من مختلف المواد الأولية، وخاصة الذهب و/أو الفضة، باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية الخاصة بشركة CAN ، والتي تتمثل في إجراء عمليات الاستخراج بمساعدة الموجات فوق الصوتية ( UAEx ).

تعد تقنية UAEx حلًا مناسبًا للبيئة مبتكرًا لإجراء العمليات التقليدية التي توفر عمليات استخراج أكثر ملائمة للبيئة مع كفاءة وبأسعار معقولة لكل من قيم الذهب والفضة، مع معدلات استرداد تزيد عن 85% في محلول الذهب والفضة؛ وحُقّقت هذه النتائج في غضون ساعة واحدة، وفي ظل درجة الحرارة المحيطة، ودون استخدام الضغط.

وتعالج هذه العملية مشكلات الصناعات الاستخراجية العالمية، بما في ذلك التلوث بالزئبق الناجم عن التعدين صغير النطاق للذهب، إذ أن تقنية UAEx لا تستخدم السيانيد أو الزئبق، بل تعمل بنظام الحلقة المغلقة.

والهدف من اتفاقية ميناماتا للأمم المتحدة، المعتمدة في أكتوبر 2013، هو القضاء على استخدام الزئبق في عمليات التعدين التي تتم على نطاق صغير، إذ صدق 147 طرفًا على الاتفاق الذي يدعو البلدان إلى التخلص التدريجي من استخدام الزئبق في المنتجات، وحظر فتح مناجم جديدة للزئبق، والحد من انبعاثات الزئبق في البيئة. يقدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية ( IIED ) أن هناك ما بين 20 إلى 30 مليونًا من عمال المناجم على نطاق صغير يتواجدون في 80 دولة، ويتحملون مسؤولية 37% من التلوث بالزئبق في العالم. يمثل التعدين على نطاق صغير 20% من التوريد العالمي من الذهب ويُنتج ما يقرب من 30 مليار دولار سنويًا.

يعلق بيير غاوثير، الرئيس التنفيذي لشركة Central America Nickel، على ذلك قائلًا "لقد طورنا نهجًا للكيمياء الملائمة للبيئة قابل للتطوير تجاريًا والذي يمكنه معالجة وحل المشكلة الصناعية والبيئية الرئيسية المرتبطة بعمليات الاستخراج المعدنية التقليدية للذهب والفضة. ونأمل ألا تكون مساهمتنا التكنولوجية مجرد تقدم رئيسي يمكن أن يغير معايير الصناعة، بل أن تمثل أيضًا ابتكارًا ضروريًا بينما نتجه نحو إيجاد ممارسات تعدين أكثر استدامة".

تم إجراء اختبارات معدنية لاستخراج الذهب والفضة على عينات مصدرها ممتلكات الشركة وشريك المشروع المشترك لـ CAN، شركة Auxico Resources Canada Inc، بما في ذلك المواد الصلبة المختلفة مثل التربة والرواسب وخامات السيليكا من منجمين في ولاية سينالوا بالمكسيك، وتحديدًا منجمي Aguamas وCampanillas. وقد أدت عملية UAEx التابعة لشركة CAN إلى استعادة أكثر من 90% من الذهب وأكثر من 80% من الفضة في عملية استخراج بلغت مدتها ساعة واحدة، دون استخدام الحرارة والضغط (راجع الجدول 1).

عينات (مشاريع Auxico) مواد التغذية % من الذهب استرداد UAEx % من الذهب مواد التغذية % من الفضة استرداد UAEx % من الفضة منجم Aguamas بالمكسيك 0.01 98 0.08 88.76 منجم Campanillas بالمكسيك 0.05 98 0.05 87.47 الجدول 1: تم إجراء الاختبارات على مشاريع المساهم في المشروع المشترك شركة Auxico Resources Canada Inc. في المكسيك باستخدام تقنية UAEx

المواد الخام التي تم الحصول عليها من منجم Campanillas بنسبة (20 wt%)، تتألف من 0.05% من الذهب (Au) و0.05% من الفضة (Ag)، تم ترشيحها بمحلول H 2 SO 4 حجم/حجم بنسبة 50% من الثيوريا (<1%)، مع الطين الناتج بعد ذلك من التحريك في درجة حرارة الغرفة وتحت الضغط الجوي على مدى 60 دقيقة. أكدت نتائج تحليل العناصر أنه تم استخراج 98% من الذهب و87.47% من الفضة.

وفي معظم الحالات، يرتبط الذهب ارتباطًا وثيقًا بالمعادن الكبريتية مثل البيريت والبيروتيت والأرسنوبيريت والماركاسيت والكالكوبيريت والكالكوسيت والبورنيت والإينارغيت وغيره، وعادة لا يمكن استرداد الذهب اقتصاديًا من المواد الخام المحتوية على الذهب باستخدام السيانيد دون معالجة تلك المواد مسبقًا. وهذه العلاجات المسبقة مثل التحميص وأكسدة الضغط والأكسدة البكتيرية التي تُقام باستخدام عمليات الترشيح ذات الوسط الحمضي وعمليات معالجة المعادن عادة ما تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتستخدم درجات حرارة مرتفعة. وفي حال معظم إجراءات عمليات الاستخراج الحالية، قد يؤدي وجود معدن معين إلى منع إتمام عملية الاستخراج لمعدن آخر بشكل سلس وفعال. ومع ذلك، فإن الاختبار الذي تم إجراؤه باستخدام تقنية UAEx يثبت تحقيق معدل استرداد مرتفع لكل من الذهب والفضة، والدراسات التي أجريت على استخراج الذهب تُصَوِّر أن وقت الترشح في وجود الموجات فوق الصوتية يمكن تقليله بمقدار3 مرات، ما يؤدي إلى استرداد أكثر من 90% من المعادن في أقل من ساعة واحدة، وينتج أنه مع استخدام تقنية UAEx كمكثف، يمكن أن تكون العمليات المعدنية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مع استهلاك طاقة أقل.

إن الآثار المترتبة على العملية التكنولوجية لـ UAEx من حيث خفض النفقات الرأس مالية/النفقات التشغيلية هائلة بسبب زيادة معدلات استعادة المعادن وانخفاض أوقات المعالجة، مع القدرة على استخراج المعادن المعقدة التي يصعب فصلها عن بعضها باستخدام الطرق التقليدية. وتتمثل المزايا الرئيسية لعملية UAEx في كونها تمكّن فصل المعادن عن الخام ودخول المحلول بكفاءة أعلى وتكلفة أقل من طرق المعالجة التقليدية، مع تأثير بيئي أقل بكثير، بما في ذلك تقليل كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات واحتياجات الطاقة.

نبذة عن الشركة

تُعد شركة Central America Nickel Inc (المشار إليها هنا باسم "CAN") عبارة عن شركة خاصة تقع في مونتريال، وتركز على معالجة المعادن الحرجة ومعادن الطاقة وتنقيتها باستخدام التقنيات الحاصلة على براءات اختراع وبراءات اختراع مُعلَّقة، بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين. ويمكن لشركة CAN تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمعادن بما في ذلك النيكل والكوبالت والإسكنديوم والفاناديوم والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة الموجودة في عدة بلدان، بما فيها غواتيمالا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل مباشر أو من خلال مشاريع مشتركة.

الموقع الإلكتروني: www.centralamericanickel.com

البيانات التطلعية

تتضمن المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بموجب قوانين الأوراق المالية السارية. وتتضمن أيضًا البيانات التطلعية الواردة هنا، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات التمويل والمعاملات التي يجري اتباعها، وجميع هذه البيانات التطلعية مؤهلة بشكل واضح بنصها الكامل بموجب هذا البيان التحذيري. يتم إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وتتنصل الشركة من أي نية أو التزام بتحديث أي بيانات تطلعية أو مراجعتها، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما تقتضيه تشريعات الأوراق المالية المنطبقة. وعلى الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الممثلة في مثل هذه البيانات التطلعية منطقية، فلا يمكن أن يكون هناك ضمان بثبوت صحة هذه التوقعات، وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد الزائد على مثل هذه البيانات التطلعية. ولا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو دعوة لعرض لشراء أي أوراق مالية موصوفة هنا.