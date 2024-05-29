شركة Cerus Markets تطلق منصة MetaTrader 5 التي توفر إمكانيات تداول محسنة ومكافأة إيداع بنسبة 100٪

كوالالمبور، ماليزيا, 29 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Cerus Markets، وهي منصة تداول رائدة متعددة الأصول تشتهر بنهجها المبتكر في الجمع بين تداول العملات الرقمية والأدوات المالية التقليدية، أن تعلن إطلاق MetaTrader 5 (MT5) على منصتها. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تزويد المتداولين بأدوات تداول متقدمة وقدرات تحليلية فائقة وإمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من الأسواق المالية، بما في ذلك عمليات الاقتران الفريدة بين العملات الرقمية والتقليدية.

Cerus Markets Integrates MT5

تشتهر منصة MetaTrader 5 عالميًا بتوفير ميزات متطورة للتداول والتحليل، حيث تدعم تداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع إلى جانب العملات الرقمية. من خلال هذا التكامل، تؤكد Cerus Markets التزامها بتقديم تجربة التداول الأكثر شمولًا وتطورًا لعملائها.

الميزات الرئيسية لـ MT5 على Cerus Markets

أدوات تحليلية متقدمة: أكثر من 80 مؤشراً تقنياً وأداة تحليلية، بالإضافة إلى تقويم اقتصادي متكامل.

نظام التداول المعزز: يدعم التداول التقليدي والخوارزمي، مما يوفر المزيد من المرونة والدقة.

التداول متعدد الأصول: منصة واحدة للوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، من بينها العملات الرقمية الحصرية مقابل أزواج الأصول التقليدية.

مكافأة إيداع بنسبة 100٪: للاحتفال بالإطلاق، تقدم Cerus Markets مكافأة إيداع بنسبة 100٪ للمتداولين، مما يعزز إمكاناتهم التجارية.

قال Michael Brescia، الرئيس التنفيذي لشركة Cerus Markets: "يعد طرح MT5 علامة فارقة مهمة لشركة Cerus Markets ولعملائنا الكرام". "نحن نبحث باستمرار عن طرق لإثراء منصتنا وتمكين المتداولين لدينا بأدوات وفرص أكثر تقدمًا. تتوافق MT5 تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في سد الفجوة بين العملات الرقمية والأسواق المالية التقليدية."

يعد إطلاق MT5 جزءًا من جهود Cerus Markets المستمرة لتوفير تجربة تداول سلسة وقوية. يمكن للمتداولين الآن الاستفادة من فوائد منصة متقدمة تدعم استراتيجياتهم في التداول وتساعدهم على الاستفادة من فرص السوق بطريقة أكثر فعالية.

لمزيد من المعلومات حول MT5 التي تقدمها Cerus Markets والاستفادة من مكافأة الإيداع بنسبة 100٪ ، تفضل بزيارة https://cerusmarkets.com/mt5/?lang=ar

لمزيد من المعلومات حول Cerus Markets ، تفضل بزيارة www.cerusmarkets.com

نبذة عن Cerus Markets

تأسست Cerus Markets عام 2022، وتفتخر بأنها رائدة في القطاع المالي، حيث تقدم تجربة استثنائية لتداول العملات الرقمية. وهي تتخطى المنصة التقليدية، حيث توفر تداول العملات الرقمية مقابل مجموعة متنوعة من الأدوات، من بينها السلع والأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية، مما يوفر فرصًا لا مثيل لها في السوق متاحة حصريًا على منصة Cerus Markets.

توفر Cerus Markets تداولًا سلسًا لضمان إجراء معاملات سريعة وفعالة، مما يضمن عدم مواجهة العملاء أي تأخر أو تأخير. وذلك إلى جانب عدم وجود رسوم وعمولات حتى يتمكن العملاء من تحقيق أقصى قدر من الأرباح مع كل عملية تداول.

تعمل شركة Cerus Markets بفخر بترخيص من هيئة الرقابة المالية الماليزية في لابوان (رقم الترخيص: (MB/22/0101، مما يضمن أن لديهم ترخيص للإشراف على جميع أعمال الوساطة المالية. إنهم يدعمون جميع الإرشادات التنظيمية ويتخذون جميع التدابير لضمان أمان أموالك وسلامتها.