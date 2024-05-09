شركة Chamlion تكشف النقاب عن حلول طباعة الأسنان ثلاثية الأبعاد 3D المتطورة في معرض IDEX 2024

إسطنبول، تركيا، 9 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- تستعد شركة Chamlion، القوة الرائدة في مجال رقمنة طب الأسنان، لإبهار الحضور في معرض Dental Equipment Exhibition (IDEX) لعام 2024 الذي يقام في تركيا. ستعرض الشركة تشكيلة متكاملة من حلول طباعة الأسنان المتكاملة ثلاثية الأبعاد 3D، والتي تتميز بطابعاتها المعدنية المبتكرة ثلاثية الأبعاد 3D وأجهزة تلميع البلازما المبتكرة.

سيشهد زوار جناح Chamlion في معرض IDEX 2024 سير عمل عملية الإنتاج المتكاملة لكل من الهياكل الجزئية المصنوعة من الكوبالت والكروم CoCr والتيتانيوم، بدءًا من الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D إلى المعالجة اللاحقة والنتيجة النهائية. وحرصًا منها على الابتكار والتزامها به، ستقدم شركة Chamlion طابعة المعادن M180 القادرة على طباعة 25-30 إطارًا في كل لوحة بناء، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف بشكل ملحوظ.

سيتواجد خبراء Chamlion في جناح العرض لتقديم عروض توضيحية لعملية سير العمل المتكاملة، ومناقشة كيفية قدرة حلولهم على تحويل عمليات مختبرات الأسنان. ندعو الحضور لزيارة جناح Chamlion رقم 4-A21 في معرض IDEX 2024 لتجربة هذه الابتكارات بأنفسهم.

نبذة عن شركة Chamlion: