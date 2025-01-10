شركة Changhong تركز على ابتكارات الذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، مؤكدةً ريادتها العالمية في التقنيات الذكية

مدينة لاس فيغاس, 10 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- يسر شركة Changhong المشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025 في لاس فيغاس خلال الفترة من 7 إلى 10 يناير، حيث ستعرض مجموعة واسعة من المنتجات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، والثلاجات، وأجهزة التكييف، ومجموعة الغسالة والمجفف، بالإضافة إلى حلول شاملة للمنازل الذكية. تُبرز هذه الابتكارات التزام الشركة بدمج التكنولوجيا المتطورة في منافع تعزز أسلوب الحياة، ما يعكس خبرتها التقنية القوية وتفانيها في توسيع وجودها العالمي.

شركة Changhong تقدم أجهزة منزل ذكية من الجيل التالي

Changhong Spotlights AI Innovations at CES 2025, Asserting Global Leadership in Intelligent Technologies

في المعرض، حظيت نماذج التلفزيونات الذكية من Changhong، المزوّدة بالذكاء الاصطناعي الوكيل المبتكر Canghai، باهتمام كبير بفضل تفاعلها المتقدم، ووظائف البحث الفائقة، وخدماتها الشخصية المتميزة. لقد أبهرت ثلاجات الذكاء الاصطناعي الزوار بقدرتها على تقليل مستويات الضوضاء حسب قُرب المستخدم، بالإضافة إلى الحفاظ على نضارة الطعام على أكمل وجه، ومنع تراكم الثلج. تضمن أجهزة التكييف، المزودة بتحكم في درجة الحرارة والرطوبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، راحة مثالية للمستخدم مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%. مجموعة الغسالة والمجفف Ozone Supreme Care من Changhong تستخدم أحدث تقنيات الغسيل والتجفيف لضمان أداء من الطراز الأول.

يتميز نظام المنزل الذكي من الشركة، المصمم لتلبية احتياجات كل أسرة على حدةٍ، بالخدمات الاستباقية، وكفاءة استخدام الطاقة، والأمان، والخصوصية، مع قدرات الذكاء الاصطناعي. هذا الحل المبتكر يتيح للأُسر توفير ما يصل إلى 20% من الطاقة سنويًا.

في 8 يناير، وخلال حدث آخر، مُنحت العلامة التجارية الفاخرة CHiQ التابعة لـ Changhong جائزة "أفضل 10 علامات تجارية للمنازل الذكية العالمية" من مجموعة البيانات الدولية (IDG)، ما يعزز ريادة Changhong في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي.

توسع متسارع على المستوى الدولي: شركة Changhong تزدهر في عالم الرياضات الشتوية

تُقدّر Changhong الشعبية المتزايدة للرياضات الشتوية، حيث قامت علامتها التجارية الفاخرة CHiQ بالشراكة منذ عام 2023 مع الاتحاد الدولي للتزلج (FIS) في كأس العالم للقفز التزلجي (Ski Jumping World Cup)، والاتحاد الألماني للتزلج (DSV). وفي نوفمبر 2024، أعلنت Changhong عن رعايتها لكأس العالم الهوائي الكبير للتزلج باللوح على الجليد والتزلج الحر التابع للاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، ما يعزز صورة علامتها التجارية الدولية النشطة.

في يونيو 2024، قدّرت World Brand Lab القيمة التجارية لعلامة Changhong بـ 236.876 مليار يوان (حوالي 32.5 مليار دولار أمريكي) في قائمتها لأكثر 500 علامة تجارية قيمةً في الصين. في سبتمبر، احتلت Changhong المرتبة 53 في قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمةً في آسيا، وفي ديسمبر، احتلت المرتبة 283 في قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمةً في العالم.

تلتزم قيادة Changhong من أعماقها بتطوير أساسها التكنولوجي ودفع حدود الابتكار باستمرار. تهدف الشركة إلى تعزيز تجربة المستهلك حول العالم من خلال توفير حلول أكثر ملاءمة وراحة وذكاءً لأنماط الحياة المختلفة.

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