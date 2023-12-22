شركة CHG EnSOL تُشارِك تجربة حلول "المصدر والشبكة والتحميل والتخزين" في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

دبي، 22 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- شاركت شركة (CHG EnSOL) المحدودة للتكنولوجيا المتجددة التابعة لمجموعة Central Holding Group القابضة (كود السهم: HK.01735)، تقنياتها وحلولها المبتكرة في مجال "المصدر والشبكة والتحميل والتخزين" التي تعني بتغير المناخ والتنمية المستدامة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) في مؤتمر COP28. وتمت دعوة الدكتور Liu Zhifeng، المدير العام لشركة CHG EnSOL للتحدث في "قمة القيمة الخضراء الصينية العربية (الإمارات العربية المتحدة) - مستقبل المدن المستدامة".

وكان كل من Gu Shengzu، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي الثالث عشر للصين، وكبير خبراء مركز أبحاث التنمية العالمية بجامعة Wuhan، والسيد Zhang Yiming، سفير الصين فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد فهد الأحبابي مسؤول أول دائرة شؤون الرئاسة في أبوظبي، العضو المؤسس لمكتب أبوظبي للاستثمار، والرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي الاجتماعي بقيمة 5 مليارات درهم، ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي الياباني ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي السعودي، والدكتورة Jasmina Locke، الرئيس التنفيذي لمعهد المدن المستدامة، قد ألقوا كلمات في القمة.

وطرح الدكتور Liu Zhifeng، المدير العام لشركة CHG EnSOL، وجهات نظر وحلول لتحقيق التنمية للمدن المستدامة، وذكر أن تخطيط المدن المستدامة يحتاج إلى وضع وجهات نظر متعددة في الاعتبار، وقياس درجة التغيير والتأثير المتبادل للعوامل ذات الصلة بشكل مستمر وديناميكي وشامل. ونظرًا لتعقيد التنمية الحضرية، فإن تحقيق التنمية المستدامة للمدن يتطلب التعاون المتبادل بين كل من العلوم والتكنولوجيا والسياسة. وتتمتع شركة CHG EnSOL بخبرة وإنجازات غنية في مجال التشييد الحضري المستدام. وقد قامت الشركة ببناء مشاريع مناطق صناعية خالية من الكربون في مدن متعددة في الصين. كما قامت الشركة -استنادًا إلى موارد الطاقة المتجددة الوفيرة والموارد الصناعية للمستخدم في منطقة المشروع- ببناء نظام إمداد شبكة مصغرة ذكية بحلقة مغلقة من خلال قدرات برنامج "المصدر والشبكة والتحميل والتخزين" التي تركز على الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ومحطات الطاقة الشاملة ومنصات إدارة الكربون للطاقة الذكية، مما يحقق نسب إنتاج مرتفعة وتكلفة منخفضة للطاقة المتجددة واستهلاك الكهرباء الخضراء (الصديقة للبيئة) في الموقع، بالإضافة إلى الارتقاء الأخضر والذكي للصناعات المحلية في المشروع. وفي المستقبل، نأمل أن نعمل مع الحكومة والمجتمع وجميع الضيوف الكرام لإنشاء سيناريو جديد لاستخدام الطاقة، والحد بشكل فعال من انبعاثات الكربون، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقديم مساهمات إيجابية في الاستجابة لتغير المناخ.