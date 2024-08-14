شركة CHINT GLOBAL تفتتح مصنعًا متطورًا جديدًا لتصنيع العدادات الذكية في نيروبي

نيروبي، كينيا، 14 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة CHINT Global، وهي مزود عالمي رائد لحلول الطاقة الذكية، بكل فخر افتتاحها الكبير لمصنع تصنيع العداد الذكي المتطور في منطقة غرايلاندز الصناعية، نهر آثي، مشاكوس، كينيا. تمثل هذه المنشأة الجديدة علامة فارقة مهمة في التزام CHINT بالتوسع في سوق شرق إفريقيا.

ويُعد مصنع CHINT للعدادات في كينيا المصنع العاشر في الخارج لمجموعة CHINT والمنشأة الثانية التابعة لشركة CHINT لتصنيع العدادات في قارة إفريقيا. فهو متخصص في العدادات الذكية المتقدمة؛ مثل عداد DIN-Rail الأحادي الطور CHD130، وعداد CHS120 الذكي الأحادي الطور، وعداد CHS320 الذكي الثلاثي الطور، تم تصميم المصنع لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في المنازل والأماكن التجارية. تحتوي هذه العدادات على ميزات متقدمة لمكافحة التلاعب، وخيارات تركيب مرنة، وبروتوكولات اتصال آمنة.

مع أقصى قدرة إنتاجية تبلغ 400000 متر في السنة وخط تجميع سريع عالي الكفاءة، فإن المصنع على وشك أن يلعب دورًا رئيسيًّا في قطاع الطاقة في المنطقة. إذ وظف هذا المصنع في البداية 40 شخصًا، 90٪ منهم من الموظفين المحليين، مما يعكس التزام CHINT القوي بإضفاء الطابع المحلي وتوفير فرص العمل في كينيا. من المتوقع أن يحقق المصنع معدل توطين بنسبة 30٪ - 40٪ لمنتجاته، مع خطط لزيادة هذا المعدل مع نمو المنشأة.

قالت Lily Zhang، رئيسة شركة CHINT Global: "يمثل اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام في إستراتيجية CHINT العالمية، والتزامنا تجاه منطقة شرق إفريقيا. فمصنعنا الجديد في كينيا ليس مجرد موقع تصنيع؛ إنه منارة للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي للمنطقة. إننا واثقون من أن هذه المنشأة ستصبح نجمًا مشرقًا بين مصانعنا العالمية، مما يضيء الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وكهرباء لشرق إفريقيا".

خلال هذه الفعالية، قدمت السيدة Esther Ngari، من مكتب كينيا للمعايير، شهادة اعتماد المصنع الرسمية للسيدة Amy Fan، مؤكدة امتثال المصنع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

خلال حفل الافتتاح، أعرب الدكتور Juma Mukhwana، الضيف الرئيسي، عن تقديره لاستثمار شركة CHINT في كينيا. حيث قال: "لقد قدمت الحكومة الكينية العديد من المحفزات لجذب المستثمرين، وخاصة من خلال مناطق معالجة الصادرات والمناطق الاقتصادية المتميزة. فوجود CHINT هنا سيعالج بشكل كبير التحديات التي واجهناها في التصنيع، خاصة من حيث توفير كميات كبيرة من الطاقة مع الافتقار إلى المصانع اللازمة. إن استثمار CHINT هو إضافة مرحب بها ستدعم أجندة التصنيع لدينا".

سلطت Brenda Masinde، رئيسة شركة كينيا للطاقة والإضاءة (Kenya Power and Lighting Company)، الضوء على أهمية العدادات الذكية لشركة CHINT لقطاع الطاقة في كينيا. وقالت: "إن إدخال حلول العدادات المتقدمة من CHINT يمثل تغييرًا جذريًّا لشركة كينيا للطاقة والإضاءة (Kenya Power and Lighting Company). ستمكننا هذه العدادات من تزويد عملائنا بالفواتير المحسوبة بدقة، وتقليل الخسائر، وتحسين الكفاءة العامة لتوزيع الطاقة لدينا. ".

مصنع CHINT الجديد هو أكثر من مجرد منشأة إنتاجية؛ فهو يمثل قوة تحويلية في منظومة الطاقة في كينيا. سوف تمكِّن العدادات الذكية المنتجة هنا المستهلكين من الحصول على بيانات فورية حول استهلاكهم للطاقة، مما يمكّنهم من اتخاذ خيارات أكثر ذكاء وتوفير المال. من خلال التواصل مع شبكة الكهرباء، ستساهم هذه العدادات أيضًا في بناء بنية تحتية للطاقة أقوى وأكثر موثوقية، مما يقلل من احتمال انقطاع التيار الكهربائي ويضمن تدفقًا ثابتًا للكهرباء إلى المنازل والشركات.

سيخدم المصنع الذي تبلغ مساحته 4000 متر مربع في المقام الأول السوق الكينية المحلية، ولكنه في وضع إستراتيجي يمكّنه من توفير المنتجات لمجتمع شرق إفريقيا الأوسع، بما في ذلك أوغندا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وجنوب السودان، والكونغو، والصومال. يتوافق هذا التوسع مع هدف CHINT لتصبح مزودًا رائدًا لحلول الطاقة في المنطقة، مع طموحات للاستيلاء على أول ثلاث حصص في السوق في غضون ثلاث سنوات، والمركز الأول في غضون خمس سنوات.

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