شركة CHINT تبرز حلولها الذكية والمستدامة وميسورة التكلفة في مجال الطاقة خلال منتدى الطاقة الإفريقي 2026

كيب تاون، جنوب إفريقيا, 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أكدت شركة CHINT التزامها بدعم تحول الطاقة والتنمية الصناعية في إفريقيا خلال مشاركتها في منتدى الطاقة الإفريقي (AEF) 2026، حيث استعرضت مجموعة من حلول الشبكات الذكية والطاقة المتجددة والطاقة المستدامة تحت شعار: "حلول طاقة ذكية ومستدامة وميسورة التكلفة من أجل القفزة الصناعية لإفريقيا".

كما عرضت CHINT أيضًا محول الطاقة بجهد 1000 كيلو فولت ووحدة RMU بجهد 24 كيلو فولت الخالية من غاز SF6، ما يعكس خبرتها في تقنيات نقل الطاقة المتقدمة والبنية التحتية المستدامة للطاقة.

دعم مشهد الطاقة المتطور في إفريقيا

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خلال المنتدى، استعرضت شركة CHINT حلولًا متكاملة تشمل نقل وتوزيع الطاقة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة. سلطت الشركة الضوء على الدور المحوري للبنية التحتية الموثوقة والفعالة والمستدامة للطاقة في تمكين التنمية الصناعية، وتعزيز مرونة الشبكات الكهربائية، ودعم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

كما عكست الحلول المعروضة التزام CHINT بتقديم تقنيات عملية وقابلة للتوسع يمكنها مساعدة شركات المرافق والصناعات ومطوري المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع تعزيز أهداف الاستدامة.

حلول الشبكات الذكية لشبكات موثوقة ومرنة

خلال الحدث، استعرضت CHINT حلولها للشبكات الذكية، المصممة لتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مع دعم دمج الطاقة المتجددة، والمنشآت الصناعية، ومشاريع توسيع الشبكات.

أشارت الشركة إلى أن العديد من أنظمة الطاقة في إفريقيا لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بتهالك البنية التحتية للشبكات، وارتفاع الطلب على الكهرباء، وتأخر الاستجابة للأعطال. أظهرت محفظة الشبكات الذكية الخاصة بـ CHINT كيف يمكن لمعدات الطاقة المتقدمة وتقنيات الشبكات الذكية تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، ودعم تحديث شبكات الكهرباء.

معالجة مشكلة تقادُم المحولات

في أنحاء واسعة من إفريقيا، تجاوز عدد كبير من محولات التوزيع ومحولات الطاقة العمر التصميمي لها، ما أدى إلى أعطال متكررة وارتفاع تكاليف الصيانة. كما تشكل أيضًا المحولات التقليدية المعتمدة على الزيوت المعدنية مخاطر تسرب وحرائق، إذ إن نقطة وميض الزيت المعدني تبلغ نحو 150 درجة مئوية فقط. إضافة إلى ذلك، أصبحت العديد من محولات التوزيع صغيرة للغاية بحيث لا تستطيع استيعاب الأحمال المتزايدة الناتجة عن تعافي القطاع الصناعي وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح.

قدمت شركة CHINT سلسلة محولاتها المعتمدة على الإسترات الطبيعية كبديل مباشر لهذه التحديات. ويتميز زيت العزل القائم على الإسترات الطبيعية بأنه قابل للتحلل الحيوي بنسبة تتجاوز 95%، ما يعني أن أي تسرب يسبب ضررًا بيئيًا محدودًا للغاية. كما تتجاوز نقطة وميضه 300 درجة مئوية، ما يقلل بدرجة كبيرة من مخاطر الحرائق ويلغي الحاجة إلى أنظمة إضافية للحماية من الحريق. تنخفض الانبعاثات الكربونية على مدار العمر التشغيلي للمحول بنسبة 98% مقارنة بالمحولات التقليدية المعتمدة على الزيوت المعدنية.

جرى بالفعل نشر وتركيب محولات زيت العزل بالإسترات الطبيعية التابعة للشركة في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. كما قامت CHINT أيضًا بنشر وحدات RMU الذكية في كل من الجزائر ونيجيريا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية ناميبيا.

تعزيز الالتزام بمستقبل الطاقة في أفريقيا

قال Thomas Cheng، المدير العام لشركة CHINT في غرب آسيا وإفريقيا: "إن مستقبل إفريقيا الصناعي سيعتمد على الشراكات القوية وحلول الطاقة الموثوقة". "في CHINT، نفخر بالمساهمة في هذا التحول. ومن خلال الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والالتزام المحلي، نساعد الصناعات على النمو، وندعم المجتمعات، ونعزز مستقبل الطاقة في إفريقيا".

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