شركة Ciffnoo تُوسّع عملياتها العالمية لتلبية الطلب على التصنيع المرن المباشر من المصنع

شانتو، الصين، 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تعمل شركة Ciffnoo، وهي مُصنِّع مباشر من المصنع للحقائب بخبرة تزيد عن 32 عامًا في مجال التصنيع للغير (OEM)، على توسيع عملياتها العالمية لدعم العلامات التجارية التي تبحث عن إنتاج أكثر مرونة وكفاءة. مع توجّه الشركات بعيدًا عن نماذج التوريد التقليدية التي تتطلب أن يكون الحد الأدنى من كميات الطلب مُرتفعًا مع فترات تسليم طويلة، يتزايد الطلب على شركاء يوفرون تطويرًا أسرع للمنتجات، وإنتاجًا بكميات أصغر، وتعاونًا مباشرًا مع المصنع.

تدير شركة Ciffnoo منشأة بمساحة 20,000 متر مربع تضم أكثر من 300 عامل، وتنتج أكثر من 100,000 حقيبة شهريًا. تدعم الشركة عملاء في قطاعات التجميل والتجزئة والشركات، خاصة في تصنيع حقائب مستحضرات التجميل، وإكسسوارات السفر، والمنتجات الترويجية التي تتطلب سرعة في التنفيذ وإمكانية التخصيص.

للالتزام بالمعايير الدولية، حصل المصنع على شهادة ISO9001 وخضع لتدقيق مبادرة الامتثال الاجتماعي للأعمال (BSCI)، مما يضمن جودة ثابتة وممارسات تصنيع مسؤولة. يشمل نظام الإنتاج المتكامل لدى المصنع: خدمات التصميم الداخلي، وتوريد المواد، والطباعة، مما يسمح بتحكم أفضل في الجودة وتقليل زمن تطوير المنتجات.

لقد أصبحت سرعة التخصيص ميزة تنافسية رئيسية. فبينما يقدّم العديد من المُصنّعين خيارات محدودة من الأقمشة، توفر Ciffnoo أكثر من 100 نوع من المواد بألوان وتشطيبات مختلفة. كما تمتلك مكتبة تضم أكثر من 1,000 تصميم للطباعة، منها أكثر من 500 تصميم مخصص لحقائب مستحضرات التجميل، مما يساعد العملاء على الانتقال بسرعة من المفهوم إلى مرحلة العينة. تدعم الطباعة الرقمية الداخلية تقنيات: الطباعة بالشاشة الحريرية والنقل الحراري والختم الحراري، مما يتيح تنفيذ العلامات التجارية بدقة وتسريع إنتاج العينات. يتيح هذا النظام أيضًا إجراء تعديلات سريعة على الطباعة، بحيث يمكن للعملاء اختبار التصاميم وتعديلها وإنهائها دون تأخير طويل.

كما تدعم الشركة أيضًا العلامات التجارية التي تسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة. في مشروع حديث لصالح علامة مستحضرات التجميل الآمنة الفرنسية GON BEAUTY، قامت Ciffnoo بتوريد حقائب مستحضرات تجميل مصنوعة من أقمشة معاد تدويرها بنسبة 100%، واستبدلت التغليف البلاستيكي ببدائل ورقية، مع ضمان دقة مطابقة ألوان Pantone.

المرونة التشغيلية من المحاور الرئيسية التي تركز عليها الشركة أيضًا. بالنسبة لإحدى علامات العناية بالبشرة في المملكة المتحدة، قدمت الشركة حدًا أدنى منخفضًا للطلب يبلغ 600 قطعة، وتم التسليم عبر الشحن الجوي خلال 18 يومًا فقط. بالنسبة لعميل من إحدى شركات الطيران في الولايات المتحدة، تم توفير عدة خيارات للعينات إلى جانب طرق شحن مرنة لتلبية متطلبات العلامة التجارية والجدول الزمني.

تتبع Ciffnoo عملية إنتاج شفافة تبدأ من إعداد العيّنات وحتى الفحص النهائي. عادةً ما يستغرق إعداد العينات من 7 إلى 10 أيام، بينما يبلغ متوسط مدة الإنتاج القياسية 45 يوم عمل، مع إمكانية تقليل المدة في حالة الطلبات المتكررة.

كجزء من إستراتيجية النمو الدولية، تواصل Ciffnoo توسيع شراكاتها مع العلامات التجارية والموزعين حول العالم. يمكن للشركات التي تبحث عن شريك تصنيع مباشر لإنتاج حقائب نمط الحياة معرفة المزيد على www.ciffnoo.com أو التواصل عبر: [email protected]، الهاتف: 13829665522 86+.