شركة CIQ الأمريكية توسّع نطاق عملها إلى منطقة الخليج لتسريع البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء على مستوى الشرق الأوسط

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 26 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ --أعلنت اليوم شركة "سي آي كيو" (CIQ)، الرائد الأمريكي في البنية التحتية للبرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات، والتي تركز على الأمن والحوسبة عالية الأداء بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أعن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في منطقة الخليج. ويجلب هذا التوسع الاستراتيجي خبرة "سي آي كيو" المثبتة في مجال الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي ، والتي بنيت على عقود من الابتكار في نواة Linux وتعتمدها مؤسسات البحوث والشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم ، لدعم التحول الرقمي السريع في الشرق الأوسط ، بما في ذلك "رؤية السعودية 2030".

تأسست "سي آي كيو" من قبل رائد برمجيات المصدر المفتوح "جريجوري كورتزر"، المؤسس المشارك لمشروع CentOS ومؤسس نظام التشغيل Rocky Linux، وقد رسخت مكانتها كقوة دافعة في تقارب أعباء العمل التقليدية للحوسبة عالية الأداء وأعباء العمل الحديثة للذكاء الاصطناعي. تدعم محفظة الشركة ، بما في ذلك Rocky Linux من "سي آي كيو" ونظام (RLC-AI) بالذكاء الاصطناعي، وإصدارات Hardened (RLC-H) ، ومنصة Fuzzball ، وحاوية Warewulf Pro وحل Ascender Pro ، بنية تحتية حاسوبية مكثفة الأداء من أنظمة التشغيل وما فوقها، مما يتيح للمنظمات نشر بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتطوير دون التقيّد ببائع محدد. لمزيد من المعلومات حول نظام Rocky Linux من "سي آي كيو" وبقية محفظة منتجات "سي آي كيو" ، تفضلوا بزيارة موقع الويب: https://ciq.com/products/rocky-linux/.

يأتي دخول "سي آي كيو" إلى منطقة الخليج في لحظة محورية حيث يستثمر الشرق الأوسط بشكل كبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات والمشاريع ذات الحجم العملاق التي تتطلب نفس مستويات الأداء والأمن والشفافية التي ميّزت بيئات الحوسبة عالية الأداء لعقود. الجذور العميقة للشركة في مجتمع الحوسبة عالية الأداء العالمي ، جنبًا إلى جنب مع الابتكارات الأخيرة مثل RLC-AI وتعاونها مع شركة "إنفيديا" (NVIDIA) لدمج بنية الحوسبة الموحدة للأجهزة (CUDA) بشكل أصلي ، تحدد مكانة "سي آي كيو" بشكل فريد لدعم انتقال المنطقة من الحوسبة المؤسسية التقليدية إلى أحمال العمل المكثفة الأداء القائمة على الذكاء الاصطناعي.

أصبح نظام Rocky Linux بسرعة منصة Enterprise Linux للمؤسسات المهيمنة ، حيث استحوذ على أكثر من 40٪ من السوق (1) على الرغم من إطلاقه قبل أربع سنوات فقط. تعتمد العروض التجارية لـ "سي آي كيو" على هذا الأساس مع الدعم على مستوى المؤسسة ، وتقوية الأمان وتحسينات النواة المُحسَّنة بواسطة الذكاء الاصطناعي التي تقلل من وقت النشر من أسابيع إلى دقائق.

من مركزها الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط ، ستقدم "سي آي كيو" حلولاً مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة للمنظمات الخليجية، والمتمثلة في:

بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي: يوفر نظام RLC-AI تحسينات خارج الصندوق على مستوى النواة ومساحة المستخدم لعمليات نماذج الذكاء الاصطناعي في التدريب والضبط والاستدلال ، مما يوفر أسابيعًا من التهيئة اليدوية.

سلسلة توريد برمجيات آمنة: يقدم نظام RLC-H أنظمة آمنة ومتوافقة بشكل استباقي من خلال سلاسل التوريد المعتمدة للجهات الحكومية وقطاعات الطاقة والتصنيع والرعاية الصحية والفضاء الجوي والدفاع والقطاعات المالية.

أداء لفئة الحوسبة عالية الأداء: تسمح منصة Fuzzball ونظام الحاويات Apptainer (Singularity سابقاً) وحاوية Warewulf Pro بأداء الحوسبة الموحدة عبر بيئات السحابة الهجينة والبيئات المحلية ، وتجلب عقودًا من الخبرة في إدارة مجموعات الحوسبة عالية الأداء إلى أعباء العمل الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

التحكم الكامل في المكدّس: من نظام التشغيل عبر الحاويات، والتنسيق وإدارة أعباء العمل ، يضمن أساس "سي آي كيو" من البرمجيات مفتوحة المصدر الشفافية وسيادة البيانات والحرية من التقيّد ببائع محدد.

كما سيقوم المكتب الإقليمي بإنشاء برامج تدريب واعتماد لمطوري الخليج، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث، وبناء قدرات هندسية محلية لدعم العملاء من المؤسسات.

تم تعيين "آدم جاكسون" رئيسًا إقليميًا ، مسؤولاً عن قيادة نمو "سي آي كيو" وشراكاتها عبر منطقة الخليج والشرق الأوسط. قال "جاكسون": "مستقبل الحوسبة في الشرق الأوسط سيتم تحديده من قبل المنظمات التي تتحكم في بنيتها التحتية من نظام التشغيل الأساسي إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". "تقدم "سي آي كيو" الأداء والشفافية والسيادة التي دعمت البحوث الأمريكية وبيئات الحوسبة عالية الأداء لعقود من الزمن ، والتي تم بناؤها الآن خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي والطموحات العملاقة للمنطقة".

علّق "بيورن هوفلاند"، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سي آي كيو" قائلاً: "تتطلب استثمارات منطقة الخليج في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأداء والأمن والقابلية للتطوير التي ميّزت الحوسبة عالية الأداء لعقود. تجلب "سي آي كيو" هذه الخبرة المثبتة إلى الشرق الأوسط ، مما يمكّن المنظمات من امتلاك ومراقبة مستقبل الحوسبة الخاص بها من نظام التشغيل وما فوقها. تقدم مؤسستنا للبرمجيات مفتوحة المصدر السيادة والشفافية التي تتطلبها هذه المشاريع الطموحة ، مدعومةً بدعم على مستوى المؤسسات يضمن النجاح على المدى الطويل."

1) استنادًا إلى بيانات الوصول إلى مستودع EPEL المتاحة للجمهور في Fedora ، والتي تم تحليلها بواسطة مجموعة الاهتمام الخاصة (EPEL SIG).

حول CIQ تقوم "سي آي كيو" ببناء مكدّس البنية التحتية للبرمجيات الآمنة والفعالة من الجيل التالي لعصر الذكاء الاصطناعي. تأسست "سي آي كيو" في عام 2020 من قبل رائد برمجيات المصدر المفتوح "جريجوري كورتزر"، وتساعد المنظمات على تبسيط وتوحيد وإتاحة الحوسبة عالية الأداء وتكنولوجيا المعلومات المؤسسية للجميع. "سي آي كيو" هي شريك الدعم والخدمات المؤسس لنظام التشغيل Rocky Linux وصانع منتجات مثل Fuzzball و Warewulf و Ascender و Rocky Linux من "سي آي كيو". توفر الشركة حلول البنية التحتية المفتوحة القابلة للتطوير والتي تدعم الابتكار؛ من نظام التشغيل فما فوقه. تفخر "سي آي كيو"، التي تمتاز بفلسفة راسخة تركز على المجتمع أولاً ، بثقة المنظمات التي تقوم بالتحديث لتستعد لمستقبل تقوده البيانات واستنتاجات الذكاء الاصطناعي. يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب https://ciq.com.

