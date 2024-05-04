شركة CleverTap تطلق Clever.AI، المحرك القائم علي تقنية الذكاء الاصطناعي AI للتفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم

سيساعد Clever.AI العلامات التجارية على تحقيق معدلات مبيعات أعلى بنسبة 66% وزيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 35%

سان فرانسيسكو ومومباي، الهند, 4 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت CleverTap ، إحدى المنصات الرائدة في مجال التفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم، عن إطلاق محرك الذكاء الاصطناعي AI الخاص بها Clever.AI. وتسعى CleverTap، عن طريق Clever.AI، إلى تزويد العلامات التجارية بأحدث جيل من قدرات الذكاء الاصطناعي AI اللازمة لبناء فهم عميق للعملاء يشبه الفهم البشري، وتقديم تجارب شخصية فعالة تتجاوب معهم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعظيم القيمة الإجمالية للعميل.

وقد بُني محرك الذكاء الاصطناعي Clever.AI على أساس ثلاث ركائز أساسية -التنبؤية والإنتاجية والإرشادية. ويعمل محرك Clever.AI على دفع هذه الركائز الثلاثة لتحويل الطريقة التي تتعامل بها العلامات التجارية مع العملاء وجعل تفاعلات العملاء أكثر ذكاءً وكفاءة.

يمكّن Clever.AI العلامات التجارية من أن تصبح:

• ذات رؤية مستنيرة: بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي AI التنبؤية، يساعد المحرك العلامات التجارية على توقع احتياجات العملاء بشكل استباقي من خلال التنبؤ بنتائج الأعمال التجارية بدقة. ويستمد محرك Clever.AI قوته التنبؤية من قاعدة البيانات TesseractDB™ لشركة CleverTap التي تتيح دقة البيانات لفترة زمنية أطول، الأمر الذي يضمن دقة أعلى للتنبؤات ويساعد العلامات التجارية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملاتها التسويقية، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين عائد الاستثمار التسويقي

• تعاطفية: باستخدام الجيل التالي من تقنية الذكاء الاصطناعي GenAI، يجمع محرك Clever.AI بين الإبداع والذكاء العاطفي لإنشاء محتوى يتجاوب مع العملاء على المستوى الإنساني. فهذا النهج التعاطفي يساعد العلامات التجارية على تحقيق قدر أكبر من معدلات المبيعات وإشراك العملاء في تجارب شخصية للغاية

• صاحبة فعل: باستخدام الإمكانيات الإرشادية للذكاء الاصطناعي AI، يقدم المحرك توصيات قابلة للتنفيذ لتعظيم معدلات المبيعات إلى أقصى حد طوال رحلة العميل مع العلامة التجارية، من خلال مساعدتها على تحديد استراتيجيات التفاعل الأمثل في الوقت الفعلي

وفي هذا الصدد، صرح السيد Peter Takacs، مدير المنتجات الرقمية لدى شركة Burger King، قائلًا:"سأمنح هذا المحرك تقييمًا مثاليًا 10 لسهولة الاستخدام والاحتمالات العديدة التي يوفرها. لقد ارتقينا بحملاتنا التسويقية من خلال تجربة إمكانات متعددة بسهولة والتوصل بسرعة إلى الخيار الأفضل. إن هذا المحرك يفتح حقبة جديدة من التجارب المستمرة بالنسبة لنا".

هذا وقال السيد Anand Jain، أحد مؤسسي شركة CleverTap ورئيس قسم المنتجات لديها: "نحن سعداء بالكشف عن Clever.AI، وهو دليل على سعينا على مدار السنوات العديدة الماضية لريادة الطريق نحو تبني أحدث التقنيات من أجل إحداث نقلة نوعيّة في مجال التفاعل مع العملاء. سنواصل تطوير منصة CleverTap المتكاملة للتفاعل مع إطلاق محرك Clever.AI، وذلك لتحسين دقة التنبؤات، وتعزيز قدرته على وصف التجارب الذكية للعملاء التي تعززها تحليلات المنتجات المتقدمة وبناء صورة أوضح لتفضيلات كل عميل على حدة، وذلك لضمان قدرة العلامات التجارية على بناء تجارب شديدة التخصيص، وتنفيذ حملات أكثر فعالية، الأمر الذي يضمن أن يكون كل تفاعل مع العملاء ذا صلة بمتطلباتهم ويحقق الأهداف المرجوة".

شهدت العلامات التجارية التي تستخدم محرك Clever.AI بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المبيعات مع تحسين كبير في الكفاءة التشغيلية. وقد حققت هذه العلامات زيادة بنسبة 66% في معدلات المبيعات، وكذلك زيادة تقدر نسبتها بـ 35% في الكفاءة التشغيلية، وتحسن بمعدل 3 أضعاف في معدل النقر إلى الظهور (CTR)، كما شهدت ارتفاعًا في عمليات الشراء ومتوسط قيمة الطلبات (AOV). علاوة على ذلك، ساهم Clever.AI أيضًا في رفع الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ من خلال تبسيط إطلاق الحملات، وتسهيل إنشاء المحتوى، ودعم إجراء التجارب علي نطاق واسع. وقد استفادت علامات تجارية رائدة مثل TouchnGo وSwiggy وBurger King بالفعل من مزايا Clever.AI لتحسين كفاءة حملاتها التسويقية.

ومن المقرر أن تكشف شركة CleverTap عن قدراتها الجديدة للذكاء الاصطناعي AI في فعالية Spring Release '24 التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو، وستتضمن هذه الفعالية جلسات نقاش تحفيزية حول كيفية استفادة العلامات التجارية من الذكاء الاصطناعي AI لجعل الحملات التسويقية أكثر ذكاء وكفاءة وجاذبية.

نبذة عن شركة CleverTap

تعد CleverTap بمثابة منصة متكاملة للتفاعل مع العملاء تساعد العلامات التجارية على إطلاق العنان للقيمة الكاملة التي يوفرها كل عميل على مدار تعامله معها من خلال ابتكار تجارب شخصية لتعزيز ولاء عملائها الأكثر قيمة. وتتيح المنصة للشركات تنظيم تجارب فريدة لكل عميل على حدة على مدار دورة حياته مع العلامة التجارية، بما يتيح تصميم رحلات مخصصة تمتد مدى الحياة. كما تقدم الشركة تحليلات شاملة لكل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، مما يسمح للشركات بقياس كل تجربة وتحسينها بشكلٍ فوري. إن قدرات الشركة الفريدة في مجال الذكاء الاصطناعي AI تتسم بالبصيرة والتعاطف والإرشاد، مما يسهل اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً واستنارة. كما تعمل المنصة المتكاملة على توحيد التجارب من جميع نقاط التفاعل، مما يمهد الطريق لعهد جديد من مشاركة العملاء.

وتستمد المنصة قوتها من قاعدة البيانات TesseractDB™ - وهي أول قاعدة بيانات في العالم مصممة خصيصًا للتفاعل مع العملاء، والتي توفر نطاق وسرعة غير مسبوقين.

تحظى شركة CleverTap بثقة أكثر من 2000 عميل بما في ذلك شركات رائدة مثل Electronic Arts وTiltingPoint وGamebasics وBig Fish وMobilityWare وTED والدوري الإنجليزي الممتاز وTD Bank وCarousell وAirAsia، فضلًا عن Papa John's وTesco.

كما تحظى الشركة بدعم مستثمرين رائدين مثل Peak XV Partners وTiger Global وAccel وCDPQ و360 One، ويقع مقر الشركة الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولديها فروع في نيويورك وساو باولو وبوجوتا ولندن وأمستردام وصوفيا ودبي ومومباي وبنغالور ودلهي وسنغافورة وجاكرتا ومدينة هو تشي منه.

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البيانات التطلعية

يحتمل أن تكون بعض البيانات الواردة في هذا البيان تعبيراً عن اعتقاد CleverTap فيما يخص الأحداث المستقبلية، وقد تشكل بيانات تطلعية للمستقبل، أو بيانات تتعلق بتوقعات مستقبلية بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا. ومن جانبها، تحذر شركة CleverTap بأن مثل هذه البيانات عرضة بطبيعتها للمخاطر والغموض الذي قد ينتج عنه اختلاف جذري بين النتيجة الفعلية والنتائج المتوقعة من البيانات المذكورة في هذا البيان.

يمكن أن تؤدي عدة عوامل مثل الظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على أعمالنا، وظروف السوق المستقبلية، وقدرتنا على الحفاظ على المزايا التنافسية من حيث التكلفة، وعدم اليقين فيما يتعلق بالأرباح، والإجراءات التي تتخذها الشركة، وتركيز العملاء، وتراجع الطلب، والمسؤولية أو التعويضات في عقود الخدمات لدينا، وأحداث الخسارة الفادحة غير المعتادة، والحرب، وعدم الاستقرار السياسي، والتغييرات في السياسات أو القوانين الحكومية، والقيود القانونية التي تؤثر على أعمالنا، وتأثير الأوبئة والجوائح والكوارث الطبيعية الأخرى والعوامل الأخرى التي لا يمكن السيطرة عليها بطبيعتها، والتغييرات في أسواق رأس المال وغيرها من الظروف إلى اختلاف كبير بين الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. بناءً على ما سبق، لا تقدم شركة CleverTap أي ضمان أو تعهد، صريحًا كان أو ضمنيًا، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو تحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي للمستقبل ورد في هذا البيان. وعليه، لن تكون شركة CleverTap والشركات التابعة لها بأي حال من الأحوال مسؤولة تجاه أي طرف يتخذ قرار أو إجراء بناءً على هذه البيانات التطلعية.