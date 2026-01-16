شركة CLOU تظهر لأول مرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) بأبوظبي لاستعراض أحدث حلول تخزين الطاقة

CLOU's Booth at WFES 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- انعقدت القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES)، المنصة الرائدة للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في الشرق الأوسط، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026. استعرضت شركة CLOU أحدث أنظمة تخزين الطاقة على مستوى المرافق والحلول التجارية والصناعية (C&I). شملت المنتجات التي حظيت باهتمام كبير: أنظمة تخزين الطاقة المُبردة بالسوائل، وحلول تحويل الطاقة على جانب التيار المتردد (AC) المصاحبة لها المصممة خصيصًا للظروف الصحراوية القاسية، ما يبرز قدرة CLOU الأساسية على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية المتنوعة بدقة من خلال الابتكار التكنولوجي.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة لديها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. من خلال المبادرات السياسية والاستثمارات في المشاريع الكبرى، والابتكار التكنولوجي — ولا سيما في مجال تخزين الطاقة — تمضي الدولة قُدمًا في دمج الطاقة النظيفة ودعم استقرار الشبكة.

على الرغم من وفرة الموارد الشمسية، فإن المناخ الصحراوي القاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة يزيد الطلب على العمليات وتكنولوجيا تخزين الطاقة. استنادًا إلى خبرة عالمية في تخزين الطاقة تمتد لـ 16 عامًا، تبرز شركة CLOU كشريك رئيسي للمؤسسات المحلية، حيث تُعزز تحول الطاقة في المنطقة.

خلال القمة، استعرضت CLOU نظام تخزين الطاقة المُبرد بالسوائل Aqua-C3.0 Pro المُخصص وحل جانب التيار المتردد، لتقديم حلول تخزين طاقة عالية الأداء لسيناريوهات التطبيقات الصحراوية المعقدة عالية الحرارة. يأتي نظام Aqua-C3.0 Pro مع خلية فائقة السِعة تزيد على 600 أمبير/ساعة، وتبلغ قدرة الخزانة الواحدة 7.345 ميجاواط/ساعة. بفضل الابتكارات المتعددة مثل: تقنية التبريد المباشر، وتقنية الموازنة النشطة Smart Scales الحصرية لشركة CLOU، ونظام تحويل الطاقة (PCS) عبر السلاسل القائم على كربيد السيليكون (SiC)، فإن النظام يحقق قفزة نوعية في الكفاءة، والسلامة، وسهولة التشغيل والصيانة، إلى جانب خفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO) بنسبة 10.63%.

ولتعزيز قدرته على التكيف مع بيئة الصحراء الساخنة في أسواق الشرق الأوسط، فإن النظام يتميز بثلاثة تصاميم مُخصصة: تقنية الإدارة الحرارية، والتكيف على جانب التيار المتردد، والحماية المُخصصة من الرمال. بالنسبة لتقنية الإدارة الحرارية، فقد أُضيف تصميم هيكل العزل الحراري مع وحدة تبريد بالسوائل عالية القدرة؛ لتحقيق استقرار الإنتاج عند العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة. لتعزيز التكيف على جانب التيار المتردد، ومعالجة تحدي انخفاض قدرة المحولات وأنظمة تحويل الطاقة في البيئات الحارة، فإن هذا الحل يوفر تأمينًا للسِعة الإنتاجية في درجات الحرارة المرتفعة من خلال نظام تحويل الطاقة عالي السِعة (MV Skid)، لضمان استمرار الإنتاج عند العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة لنظام البطاريات بكفاءة. لمواجهة تسرُّب الرمال، يعزّز نظام Aqua-C3.0 Pro المُخصص من CLOU الموثوقية التشغيلية للنظام بشكلٍ كبير في البيئات القاسية من خلال إحكام إغلاق المكونات الرئيسية وتزويدها بطبقة حماية من الغبار.

تتمتع CLOU بخبرة تقارب 30 عامًا في مجال الكهرباء، وقد نجحت في تنفيذ العديد من المشاريع البارزة في بيئات معقدة ومتنوعة حول العالم. وتستطيع حلول تخزين الطاقة والشبكات المُصغّرة التي تقدمها CLOU مواجهة مختلف التحديات بنجاح، سواء كانت العواصف الرملية الحارقة في صحراء أتاكاما في تشيلي، أو الهضبة شديدة البرودة بارتفاع 4100 متر في الأرجنتين، أو مناخ الرذاذ الملحي البحري في مقاطعة غوانغدونغ بالصين. يعود ذلك إلى فهمها العميق لاحتياجات الطاقة والخصائص البيئية في مختلف مناطق العالم، إلى جانب قدراتها الدقيقة على التخصيص. تقود شركة CLOU تحول الطاقة وتُعزز مكانتها كرائدة في صناعة تخزين الطاقة العالمية عبر الحلول المبتكرة المتميزة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2862519/CLOU_s_Booth_WFES_2026.jpg