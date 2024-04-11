شركة Cloud4C تحصل على تصنيف "موفر الخدمات المدارة" (MSP) من خدمات أمازون ويب AWS

سنغافورة, 11 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Cloud4C إحدى الشركات الرائدة بمجال توفير الخدمات السحابية المُدارة التي تركز على التطبيقات، على تصنيف "موفر الخدمات المدارة" MSP من خدمات أمازون ويب AWS ، بعد خضوعها لتقييم صارم ومستقل لكفاءتها الفنية وقدراتها على تقديم القيمة لمؤسسات الأعمال عند تسريع وتيرة عمليات التحول المؤسسية على خدمات أمازون ويب AWS . من شأن ذلك أن يضيف إلى كفاءة شركة Cloud4C العالمية على مستوى جميع الخدمات التي تقدمها أشهر منصة سحابية عامة على الإطلاق، وأن يعزز سمعتها بصفتها موفر للخدمات المدارة المتكاملة MSP على المنصات الهجينة والمتعددة السحابات.

طوال عقد من الزمان، كانت شركة Cloud4C تُعرف بأنها أحد موفري الخدمات السحابية المدارة الموثوق بهم من جانب خدمات أمازون ويب AWS لأسواق مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا. لقد أثبت خبراؤنا في خدمات أمازون ويب AWS باستمرار خبراتهم الفنية العميقة، من خلال مساعدتهم للمؤسسات على إدارة بيئاتهم واسعة النطاق لخدمات أمازون ويب AWS ، والتي تُعد بالغة الأهمية لرسالتهم، من الألف إلى الياء، وإجراء التقييمات للمشهد العام، وترحيل الأصول CAF بسلاسة باستخدام نهج إطار التقييم السيبراني، وكذلك المراقبة والرصد من البداية إلى النهاية من أجل تحقيق نتائج أداء عالية التوفر بأكبر قدر ممكن من العوائد.

وبفضل الأمان السحابي الأصلي المتكامل وممارسات التعافي من الكوارث كخدمة والعمليات المالية، تواصل الشركات أعمالها على السحابة دون أي اضطرابات تُذكر، محققةً بذلك وفورات في التكلفة الإجمالية للملكية تصل إلى 60%. إن حصول الشركة على لقب موفر الخدمات المدارة MSP من خدمات أمازون ويب AWSيضيف إلى كفاءات الشركة الفنية الخمسة، وشهادات التقدير التي حصلت عليها من خدمات أمازون ويب AWS (أكثر من 500 شهادة)، ومحفظة الإنجازات على السحابات العامة الأوسع نطاقًا، ومن بينها التصنيفات التالية: موفر الخدمات المدارة من Azure Expert MSP، وخبير توفير الحلول السحابية من Oracle CSPE، والشريك الأول من Google Cloud.

تعقيبًا على ذلك، صرح السيد Deb Deep Sengupta ، الرئيس العالمي وكبير موظفي الإيرادات بشركة Cloud4C، قائلاً: "نحن فخورون بحصولنا على تصنيف موفر الخدمات المدارة MSP من خدمات أمازون ويب AWS ؛ إذ تتمثل رؤيتنا في خلق مكانة لشركة Cloud4C بصفتها شركة متكاملة الخدمات معنية بالتطور الرقمي للمؤسسات، بغض النظر عن أسسها السحابية وحجم منظومتها. وبفضل التصنيف الجديد لشركتنا بصفتها موفر الخدمات المدارة MSP من خدمات أمازون ويب AWS ، سيتمكن عملائنا من تقييم منتجاتنا المتطورة وخدماتنا المبتكرة على خدمات أمازون ويب AWS بصورة أفضل، وبالتالي تعظيم القيمة النهائية لاستثماراتهم في مجال الحوسبة السحابية".

نبذة عن شركة Cloud4C

شركة Cloud4C هي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات السحابية المُدارة تقدم خدماتها لما يزيد على 4000 عميل في أكثر من 30 دولة. ينصب تركيز شركة Cloud4C بقوة على تقديم الخدمات المُدارة من الألف إلى الياء؛ حيث إنها تساعد مؤسسات الأعمال على تبسيط تجربتها السحابية، سواءً على المنصات العامة أو الخاصة أو الهجينة أو المتعددة السحابات، من خلال إبرام اتفاقية مستوى خدمة واحدة فقط تشمل 99.95% من الأعمال، ابتداءً من تأسيس البنية التحتية اللازمة وحتى تسجيل الدخول إلى التطبيق. كما أن الحلول السحابية الدقيقة والشاملة والقابلة للتوسع التي تقدمها الشركة تمكّن المؤسسات من تسريع وتيرة الابتكار لديها وتحسين كفاءتها التشغيلية وتحقيق مرونة الأعمال.

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