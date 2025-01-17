شركة Cnlight تتألق في معرض شُركاء نظام Tuya Ecosystem خلال معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2025، وتقود التوجُّهات الجديدة في صناعة الإضاءة باستخدام التقنيات المُبتكَرة

نيويورك، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Tuya Smart - (المُسَجلة في بورصة نيويورك NYSE بالرمز: TUYA، والمُسجلة في بورصة هونج كونج HKEX: 2391)؛ وهي مُزَود عالمي لخدمات الحَوسبة السحابية، عن شراكتها مع Cnlight المحدودة Cnlight))، الرائدة في صناعة الإضاءة، لعرض سلسلة من المُنتَجات، وحلول الإضاءة المُبتكَرة في معرض شُرَكاء منظومة Tuya (TEPE) خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2025، المُنعَقدة في نفس الفترة.

باعتباره أول معرض للنظام البيئي الخاص بشركة Tuya Smart لعام 2025، جمَع معرض TEPE بين أحدث التقنيات بمُشاركة العديد من الشُّرَكاء لتقديم حلول ذكية، منخفضة الكربون، وذات كفاءة عالية تم تصميمها لمُستقبل الحياة الذكية.

تأسَّست شركة Cnlight في عام 1992، وبدأت التداوُل في بورصة شينزين منذ عام 2006، وقد كانت شركة رائدة في مجال صناعة الإضاءة لأكثر من ثلاثة عقود. تمكَّنت Cnlight من سد العديد من الفجوات التكنولوجية محليًا، ودوليًا، من خلال التركيز الكبير على البحث، والتطوير، والالتزام بالابتكار، وتتوسع خبرة الشركة لتشمل إضاءات الـ LED، والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية، وإضاءة السيارات، ومعدات إنتاج بطاريات الليثيوم؛ مما منحها اعترافًا بكونها مؤسسة رائدة في التطهير بالأشعة فوق البنفسجية.

لم يقتصر دور TEPE على عرض تقنيات Cnlight المُتقدِّمة في مجال الإضاءة، بل أكدت أيضًا على التزامها بتَبَني الابتكار الذكي، ودفع عملية تحوُّل الصناعة، ويُمَثل هذا التعاوُن بين Cnlight وTuya دليلًا على التزام كلا الشركتين بتَمكين صناعة الإضاءة العالمية بحلول مُستدامَة، وذكية.

حلول مُبتكرَة تدفع التنمية الصناعية الفعَّالة

في معرض TEPE، كشفت Cnlight عن مجموعة من الحلول، والمُنتَجات المُتطورة التي تم تطويرها بالتعاوُن مع Tuya، وقد شملت أبرز النقاط حل T8 لمواقف السيارات الذكية، وحل PLC + Zigbee المُدمَج السلكي، واللاسلكي للذكاء الشامل للمنزل، ومجموعة مُتنوعة من مُنتَجات الإضاءة المنزلية والتُّجارية، وقد وفرت هذه الابتكارات آفاقًا جديدة للمُطورين في الموقع الذين يسعون إلى تعزيز ابتكار المنتجات، وتكامُل التكنولوجيا الذكية.

يُعالج حل موقف السيارات الذكي T8 التحديات في مَرافق مواقف السيارات التقليدية، مثل استهلاك الطاقة العالي، وتجارب المستخدم السيئة، واحتياجات الصيانة المُعَقدة. يُقدم الحل منصة شاملة تتضمن مُعدات الأجهزة، وأدوات البناء، وإدارة البرامج، من خلال دمج نظام إدارة ذكي شامل، ويُتيح هذا الحل المُبتكَر للعُملاء تحقيق عمليات ذكية، وكفاءة في استخدام الطاقة، وإدارة مبسطة، وشفافية في التكلفة، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وخفض تكاليف التشغيل الإجمالية، مما يجعله بمثابة تغيير جذري لمَرافق مواقف السيارات في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، بدعم من Tuya، طوَّرت Cnlight حل PLC + Zigbee المُتكامل سلكيًا، ولاسلكيًا للذكاء المنزلي بأكمله. يعتمد هذا الحل على تكنولوجيا نقل البيانات عن طريق خطوط الطاقة (PLC)، مما يتيح للعملاء استخدام خطوط الطاقة الموجودة في منازلهم لقنوات الاتصال، مما يُلغي الحاجة إلى أسلاك إضافية، ويؤدي هذا الأمر إلى تقليل صعوبة وتكلفة نشر الأسلاك بشكل كبير، علاوة على ذلك، يوفر حل PLC + Zigbee المُتكامل السلكي واللاسلكي المرونة، وقابلية التوسُّع للحل اللاسلكي، والتغلُّب على الحواجز مثل الجدران، والأرضيات، مما يسمح للمستهلكين بالاستمتاع بتجربة أبسط، وأسرع أثناء التثبيت، ومُعالجة الأعطال، والصيانة.

شراكة بين Cnlight وTuya لاستكشاف فُرَص الإضاءة الذكية العالمية

تستعد Cnlight لتعميق تعاونها مع Tuya، بهدف فتح إمكانيات جديدة في سوق الإضاءة الذكية العالمية. تخطط Cnlight لدمج تقنية Tuya الذكية المتطورة مع خبرتها الكبيرة في إنتاج الإضاءة الخضراء، لتلبية الطلب المُتزايد من المُستهلكين على المنتجات التي تهتم بالصحة، وترتكز الشراكة على مبدأين رئيسيين هما "الإضاءة ذات الجودة"، و"تعزيز الصحة"، وستُركز على تعزيز حلول الإضاءة الذكية التي تم تطويرها بشكل مُشترَك، وتهدف هذه الابتكارات إلى تزويد العملاء بتجربة معيشة ذكية أكثر صحة، وكفاءة في استخدام الطاقة.

علاوة على ذلك، مع التطوُّر السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ستظل Cnlight في طليعة الابتكار من خلال متابعة التطورات في الذكاء الاصطناعي عن كثب، والاستفادة من منصة تطوير الذكاء الاصطناعي القوية من Tuya، وسوف تعملان معًا على إنشاء منتجات وحلول إضاءة رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومُصمَّمة خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد في السوق على الإضاءة الذكية، والشخصية. تُخطط Cnlight أيضًا للاستفادة من خبرة Tuya في السوق العالمية لتوسيع نطاقها الدولي، ومن خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي، والخدمات المتميزة، ستُساعد الشركة العملاء على استكشاف مجموعة أوسع من السيناريوهات الذكية؛ مما يمكنهم من اغتنام الفُرَص الناشئة في سوق الإضاءة الذكية.

"في عصر التحوُّل التكنولوجي الحالي، يُساعد دمج التكنولوجيا الذكية على جلب قيمة لا مثيل لها لمنتجات الإضاءة. تعمل منصة التطوير السحابي العالمية من Tuya، والتي تدعمها قدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية المتقدمة، على تمكين حلول الإضاءة لدينا بوظائف ذكية متطورة، حيث تجعلهم خبرتهم شريكًا لا يقدر بثمن بينما نعمل معًا لإعادة تعريف الإضاءة الذكية، وتعزيز الراحة، والصحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم"، وفق قول Hua Chai المُدير العام لـ Cnlight.

لم يَبرز العرض المُشترَك الذي قدمته شركتا Tuya وCnlight باعتباره أحد أبرز الأحداث في المعرض فحسب، بل أسَّس أيضًا لمعيار جديد لصناعة الإضاءة العالمية، وفي المستقبل، تظل Tuya مُلتزمة بتعزيز التعاون مع المطورين العالميين من خلال منصتها المفتوحة والمحايدة، ودفع الابتكار، وتغذية النمو المُستدام لقطاع الإضاءة الذكية.