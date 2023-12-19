شركة CNPC تكشف عن مسافة الصفر إلى حملة CNPC: عرض الإنجازات التكنولوجية وتمكين المجتمع

بكين ، 19 ديسمبر 2023 //PRNewswire --للاحتفال بالذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، كشفت CNPC عن مسافة الصفر إلى حملة CNPC. رحبت الحملة، المقترنة بتوفر تركيز دولي، بالصحفيين والمضيفين من التلفزيون العربي الصيني، والطلاب الدوليين من جامعة الصين للبترول، وبكين، والموظفين الأجانب في CNPC. وقد تمت دعوتهم لاستكشاف حقول النفط والآبار والمصافي ومحطات الوقود، والمشاركة في مشروع دليل تنشيط الريف في CNPC من خلال الزيارات والتبادلات الميدانية. سلط الحدث الضوء على مساهمات CNPC المهمة في تمكين الاقتصاد المحلي والتقدم المجتمعي.

وقد تم اختيار Petrochina Liaohe Oilfield كالمحطة الأولى للحملة. شهدت شمال شرق الصين، وهي المنطقة الصناعية البترولية الرئيسية، على مدى العقود الماضية ، تطوير العديد من المدن التي تتميز بشكل فريد بصناعة النفط. تطورت مقاطعة لياونينغ، موطن إحدى أقدم القواعد الصناعية التي تكرر النفط في الصين، إلى لاعب حاسم في قطاع البتروكيماويات. وقد أجرى الزوار جولة في Liaohe Oil، بما في ذلك متحف يعرض الحرف اليدوية المصنوع من زيت نقطة الانسكاب عالٍ الجودة، وممر Red Beach National Scenic ، وأكبر قاعدة لإنتاج النفط الخام في البلاد. قدمت الزيارة نظرة مفصلة عن الثقافة الإقليمية الفريدة وخصائص منطقة إنتاج النفط والبتروكيماويات البارزة.

رحب الحدث أيضًا بوفد صحفيي وسائل الإعلام الأجنبية إلى محطة Jinlong Gas Station، وهي أول محطة لخدمة الطاقة المتكاملة في CNPC تقدَّم للتزود بالوقود، وتزويد الغاز، والاحتياز على الهيدروجين، والشحن، وخدمات الراحة تحت سقف واحد. وبمثابة مورد رئيسي للطاقة خلال دورة الألعاب الشتوية الأولمبية في بكين 2022، شهد الزوار مباشرة دمج التقنيات المتقدمة. وشملت هذه التقنيات أنظمة للترخيص والتعرف على الوجه، والتصوير الحراري، والدفع من دون تلامس، والتسوق الفوري داخل السيارة، والتعرف على السلوك الخطير، والتفتيش الذكي القائم على PDA، وتم رصد كل ذلك وملاحظته من قِبل الصحفيين الزائرين.

شملت الحملة دعوة للضيوف للبقاء في منزل جيانغتشوانغ في مقاطعة هنان. تم تطوير هذا المسعى المنزلي، الذي يحول قرية جيانغتشوانغ القديمة بالقرب من النهر الأصفر إلى تجربة إقامة مجتمعية، بدعم من CNPC. انشغل الضيوف بالحِرف التقليدية، بما في ذلك إنشاء ملابس من القماش الصيني الخشن التقليدي والانخراط في قطع الورق، وكذلك المشاركة في المهرجانات الشعبية المحلية التي جربوا خلالها العادات الشعبية لمنطقة النهر الأصفر.

قادت الحملة الزائرين من خلال جهود الشركة في إحراز التقدم والتقنيات الخضراء. كما أبرز مبادرات CNPC الملتزمة في تعزيز الاقتصاد المحلي.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=swH0nHcSSy0