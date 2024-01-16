شركة Cognizant تسدل الستار عن مساعد الابتكار المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي AI التوليدي بالتعاون مع شركة Microsoft، لتمكين موظفي Cognizant من الابتكار والإبداع

تينيك، نيو جيرسي، 16 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Cognizant المدرجة بالرمز (Nasdaq :CTSH ) عن تعاونها مع شركة Microsoft في إطلاق مساعد الابتكار، وهو عبارة عن أداة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI قائم على خدمة Microsoft Azure OpenAI، ومن شأنه أن يعزز برنامج الابتكار الداخلي الخاص بشركة Cognizant، Bluebolt.

يعد مساعد الابتكار بمثابة أداة رائدة صممت خصيصًا لاستيعاب المعرفة المؤسسية وتمكين الإبداع والابتكار بشكل أكبر بين فرق عمل شركة Cognizant الذين يعملون على حل التحديات التي تواجه العملاء في كافة المجالات الصناعية. ويدل الإطلاق سالف الذكر لمساعد الابتكار على التزام شركة Cognizant بتغيير شكل التعاون بين الإنسان والآلة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي AI إلي جانب تعزيز المعرفة وكذلك الابتكار من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية والصناعية الواسعة التي تتحلي بها الشركة.

هذا وقال Ravi Kumar S، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Cognizant: "إن إبداع وبراعة موظفي Cognizant هو أحد أهم الأشياء التي تميزنا في الصناعة، ونحن في الشركة نرى أن مساعد الابتكار الخاص بنا سيكون بمثابة نقطة تحول في طريقة طرح الأفكار وتنفيذها. ومن خلال التعاون مع شركة Microsoft، سنقوم بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي AI التوليدي التي تتميز به الشركة لإحداث ثورة في نهجنا للابتكار، بهدف ضمان استمرارنا نحن وعملائنا في التقدم في بيئة أعمال سريعة التطور".

إن مساعد الابتكار سالف الذكر أمر أساسي في برنامج الابتكار الأساسي Bluebolt الخاص بشركة Cognizant والذي يوفر إطار عمل لموظفي الشركة يُمكنهم من المساهمة في عملية الابتكار بدءًا من مرحلة التفكير وصولًا إلى مرحلة التنفيذ في أي مكان وعلى أي مستوى. وسيساعد استغلال قوة الذكاء الاصطناعي AI التوليدي لبرنامج Bluebolt موظفي Cognizant على تطوير مزيج فريد من الإرشاد الافتراضي والدعم الواقعي الذي يمكن أن يستفيد من عمق الخبرة الكاملة للشركة والتعاون المشترك لصالح عملائها.

ومن جانبه قال Puneet Chandok، رئيس شركة Microsoft في كل من الهند وجنوب آسيا: "إنه لأمر مدهش أن نرى أن قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي GEN AI تمكن الابتكار على مستويات مؤسسية مختلفة مع مساعد الابتكار Cognizant. لقد قامت الشركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI لإنشاء منصة تطلق العنان لإمكانات الأفراد وفرق العمل. إن اعتماد منصة Cognizant علي خدمة Microsoft Azure OpenAI يعد عاملًا مضاعفًا للقوة يهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى رؤى من البيانات التنظيمية والبقاء في المقدمة في الساحة الرقمية التي تشهد وتيرة نمو سريعة".

ومن جانبها، تكرس Cognizant جهودها للحفاظ على أعلى معايير الذكاء الاصطناعي AI المسؤولة والأخلاقية، مع التركيز على السلامة والأمن والخصوصية والشفافية والشمول. فمساعد الابتكار صُمم من أجل طرح الحلول والأفكار القائمة علي السياق مع الحفاظ على المعلومات الحساسة وسرية العميل.

لمزيد من المعلومات حول النهج التي تتبعه شركة Cognizant للذكاء الاصطناعي AI التوليدي والتزام الشركة بالذكاء الاصطناعي AI المسؤول، تفضلوا بزيارة هنا.

نبذة عن Cognizant

تقوم شركة Cognizant، المدرجة بالرمز (Nasdaq: CTSH) بتصميم الأعمال الحديثة. نساعد عملائنا على تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب، حتى يتمكنوا من البقاء في المقدمة في عالمنا سريع التغير. معًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. شاهد كيفية قيامنا بهذا الأمر من خلال www.cognizant.com أو قم بزيارتنا على @cognizant.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

الولايات المتحدة الأمريكية الاسم Ben Gorelick البريد الإلكتروني: [email protected]

أوروبا / آسيا والمحيط الهادئ APAC الاسم Christina Schneider البريد الإلكتروني: [email protected]

الهند الاسم Rashmi Vasisht البريد الإلكتروني: [email protected]