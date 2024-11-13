شركة CommerceIQ تطلق Nexis: أول زميل تجاري متكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة، يوفر رؤى قابلة للتنفيذ وتقارير مخصصة في الوقت الفعلي

مدينة بالو ألتو، ولاية كاليفورنيا, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة CommerceIQ، المنصة الرائدة في مجال إدارة التجارة الإلكترونية (REM)، اليوم عن الإطلاق الرسمي لـ Nexis، أول مساعد تجاري متعدد القنوات مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي والوحيد من نوعه في هذا المجال.

مدعومًا بقاعدة بيانات واسعة من CommerceIQ، ومئات الآلاف من ساعات الخبرة في الصناعة، ومعمارية الذكاء الاصطناعي المملوكة للشركة، تم تصميم Nexis ليكون مساعدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم للمتخصصين في مجالي التسويق والمبيعات بهدف تعزيز حلول Amazon Copilot وRetail Media Management (إدارة الوسائط التجارية) بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المخصصة للتجارة الإلكترونية.

تم تصميم Nexis لمساعدة فرق التجارة الإلكترونية حول العالم على تسريع عملية صنع القرار، حيث يقلل وقت إعداد التقارير بنسبة 75% ويحل أبرز التحديات التي تواجه فرق التجارة الإلكترونية اليوم: مثل الحمل الزائد من البيانات، وتشتت الرؤى، والجداول الزمنية الطويلة المملة للتحليلات.

من إنشاء التقارير التنفيذية إلى إجراء تحليل "الفجوة مقارنة بالخطة" وتقييم الحصة التنافسية للمنتج على الرفوف، يتيح Nexis للعلامات التجارية اكتشاف التوجهات التجارية الرئيسية بسرعة، وتحديد العوامل المحورية والاستثناءات، وتبسيط عمليات إعداد التقارير، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات أسرع بـ 100 مرة، ما يعزز النمو التجاري الإلكتروني. وكل ذلك يُقدم في صيغة عرض تقديمي جاهز للاستعراض، إما في صورة شرائح PowerPoint قابلة للتحرير أو أوراق بيانات Excel.

في الوقت الحالي، يقدم Nexis وحدتين مخصصتين حسب الدور الوظيفي، توفران المهارات المتخصصة التالية:

المبيعات: تعزيز قدرات Amazon Copilot مع قوالب مصممة خصيصًا لتوليد رؤى من بيانات المبيعات والعمليات الخاصة بـ Amazon

التسويق: تعميق تحليلات التسويق باستخدام قوالب مصممة خصيصًا لإنتاج رؤى متعمقة للسوق - بدءًا من بيانات حصة السلعة من سوق نظيراتها ( Share of Voice ) وصولاً إلى تقارير الزيادة ( Incrementality Reports ) - عبر معظم منصات الوسائط التجارية العالمية

Nexis هو مساعد بالذكاء الاصطناعي بمستوى الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال يمدُّ فرق التجارة الإلكترونية بالآتي:

فطنة لا مثيل لها في الصناعة: صقل Nexis خبراته من أكثر من 10,000 عرض تقديمي لمنتجات الاستهلاك السريع ( CPG ) و100,000 ساعة من التفاعلات مع العملاء لتوفير تحليلات تجارة إلكترونية متعمقة لوسائط التجزئة والمبيعات وحصة السلعة من سوق نظيراتها ( Share of Voice ) في السوق.

تقارير جاهزة للعرض: يضمن Nexis أنك دائمًا مستعد بفضل قوالبه الجاهزة لإنشاء عروض تقديمية منمقة وجداول بيانات ديناميكية، سواء بشكل فوري أو بشكل منتظم

رؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الفعلي : يكشف Nexis عن التوجهات الرئيسية والاستثناءات في الوقت الفعلي من خلال رؤى مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح التركيز الاستراتيجي على البيانات المؤثرة.

الدقة والموثوقية: تقوم معمارية الذكاء الاصطناعي المملوكة للشركة بترجمة البيانات التجارية إلى لغة يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة ( LLMs ) معالجتها بدقة، لتقليل هلوسات الذكاء الاصطناعي الشائعة الموجودة في المنتجات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ( genAI )

وجهة نظر الصورة الأكبر: يوحد Nexis بيانات المبيعات ووسائط التجزئة وحصة السلعة من سوق نظيراتها ( Share of Voice ) لرؤية شاملة لأداء التجارة الإلكترونية، ما يقضي على العزلة بين البيانات ويوفر رؤى متكاملة

قال Guru Hariharan، الرئيس التنفيذي لشركة CommerceIQ: "إن Nexis سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لفرق التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى حل لأعباء البيانات، والرؤى غير المترابطة، والتقارير غير الفعالة". "مع Nexis، نحن نمنح الفرق القدرة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع، ما يسمح لهم بالتركيز على النمو الاستراتيجي بدلًا من قضاء ساعات في التحليل ورفع التقارير يدويًا. نحن متحمسون لإطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في مجال التجارة الإلكترونية."

على عكس منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافِسة، فإن Nexis هو أول مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر تجربة متكاملة تجمع بين بيانات المبيعات والتسويق ووسائط التجزئة وفئات المنتجات في تجربة واحدة سلسة للحصول على رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.

يتوفر Nexis الآن في نسخة تجريبية لعملاء CommerceIQ الذين يستخدمون حلول Amazon Copilot وRetail Media Management، مع خطة للوصول إلى الجمهور في الربع الأول من عام 2024. انضم إلى قائمة الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات على: commerceiq.ai/nexis .

نبذة عن CommerceIQ

منصة التجارة الرقمية CommerceIQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في طريقة بيع العلامات التجارية عبر الإنترنت. تُمكّن حلولنا الموحدة لإدارة التجارة الإلكترونية العلامات التجارية من اتخاذ قرارات أذكى وأسرع من خلال رؤى متعمقة تحسّن طريقة العرض الرقمية للمنتجات، وتزيد من عائد الاستثمار في وسائل الإعلام التجارية، وتدعم زيادة المبيعات في أكبر الأسواق العالمية بشبكة عالمية تضم أكثر من 900 متجر تجزئة، تساعد منصتنا الشاملة أكثر من 2200 من أبرز العلامات التجارية العالمية على تحويل البيانات إلى قرارات تجارية لتحقيق نمو مربح. تعرف على المزيد من المعلومات في commerceiq.ai .

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