شركة Consultancy Middle East تكرِّم شركة J.S. Held كإحدى أفضل الشركات الاستشارية في مجال التحليل الجنائي والتقاضي

كُرّمت J.S. Held كونها بين الشركات الاستشارية الرائدة في مجال التحليل الجنائي والتقاضي في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر 2023 / -- /PRNewswire تلقَّت شركة الاستشارات العالمية J.S. Held تكريمًا من شركة Consultancy Middle East، إذ تم تصنيفها كواحدة من أفضل الشركات الاستشارية في مجال التحليل الجنائي والتقاضي في منطقة الشرق الأوسط. وكجزء من خدمات الاستشارات، تعمل Consultancy Middle East مع شركات استشارية رفيعة المستوى نشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتابع تطورات ومنشورات الشركات الاستشارية في أكثر من 60 صناعة ومجال وظيفي. يعتمد تصنيف شركات الاستشارات في الشرق الأوسط على تقييمات قدرات الشركة في استشارات التحليل الجنائي والتقاضي وسمعة الشركة ومعايير المحللين والتقديرات الصناعية والفكر القيادي وغيرها من المعايير وذلك وفقًا لتقييم الآلاف من المديرين التنفيذيين والاستشاريين في الصناعة.

يُقدّم خبراء شركة J.S. Held في الشرق الأوسط وأفريقيا خدماتهم للعملاء الإقليميين ومتعددي الجنسيات. إن خبرتنا المالية والفنية والعلمية والإستراتيجية في جميع الأصول والقيم المعرضة للخطر مبنية على رؤى السوق المحلية وتجربة العملاء على مستوى العالم. يتفهم خبراؤنا في الشرق الأوسط وأفريقيا التطور في المشهد الإقليمي، كما أن لديهم الخبرة اللازمة لمساعدة العملاء في تحديد الفرص والتغلب على المخاطر.

ومع استمرار تزايد التركيز على التطوير الابتكاري في المنطقة، تعمل المنظمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والمنظمات التي لديها مصالح في المنطقة على إشراك خبرائنا في معالجة عدد كبير من قضايا الأعمال التجارية. نحن نتميز بالخبرة في المسائل المتعلقة بالمطالبات والنزاعات في مجال البناء والهندسة، والمحاسبة الجنائية ودعم التقاضي، والبحث عن الأصول، والتتبع والاسترداد، وانقطاع الأعمال التجارية/خسارة الأرباح، والاحتيال والتحقيقات، والأضرار والتقييمات الاقتصادية، والتحقيقات الرقمية، واستشارات الديون السيادية، ومخاطر الدخول في مجال السياسة والسوق.

يحتفي الرئيس التنفيذي لشركة J.S. Held جون هيلد قائلًا: "نحن فخورون بمشاركة هذا التقدير لأنه يسلط الضوء على الجهود المميزة التي يبذلها أعضاء الفريق الذين يصنفون كقادة فكريين ومستشارين موثوقين للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

تستعين وسائل الإعلام العالمية باستمرار بخبرائنا في المنطقة لتقديم وجهات نظر تستند إلى الحقائق حول القضايا الحرجة التي تؤثر في عملية صنع القرار في مجال الأعمال التجارية والحد من المخاطر. نحن نجري أبحاثًا مستقلة وتحليلات دقيقة ونقدم دراسات حالة تركز على مساعدة قادة الأعمال التجارية في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

نبذة عن شركة J.S. Held

J.S. Held هي شركة استشارية عالمية تجمع بين الخبرة الفنية والعلمية والمالية والإستراتيجية لتقديم المشورة للعملاء الذين يسعون إلى تحقيق القيمة والحد من المخاطر. يعمل متخصصونا كمستشارين موثوقين للمؤسسات التي تواجه مسائل عالية المخاطر وتتطلب اهتمامًا عاجلًا ونزاهة قوية وخبرة مُثبَتة وتحليلًا واضحًا وفهمًا للأصول المادية وغير المادية. كما توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات والبيانات التي تمكن العملاء من تخطي المواقف المعقدة والجدلية والكارثية في كثير من الأحيان.

الشركات التابعة والفرعية لـ J.S. Held ليست شركات محاسبة عامة معتمدة ولا تقدم تدقيقات أو إثباتات أو أي خدمات محاسبة عامة أخرى. J.S. Held ليست شركة محاماة ولا تقدم المشورة القانونية. السندات مُقدَّمة من خلال PM Securities وLLC وd/b/a Phoenix IB، وجزء من J.S. Held، عضو FINRA/ SIPC أو مجموعة Ocean Tomo Investment Group وLLC، وجزء من J.S. Held، عضو FINRA/ SIPC. جميع الحقوق محفوظة.

كريستي إل ستاثيس

العلاقات العامة الدولية

J.S. Held

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