شركة Corero Network Security تطلق جهازا جديدا قابلا للتطوير من فئة 400G لحماية حجب الخدمة الموزعة (DDoS) مع برنامج Trade-In الحصري

يمكن للعملاء الذين يسعون إلى ترقية الأجهزة التجارة في الأجهزة الموجودة

مارلبورو، ماساتشوستس، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Corero Network Security(AIM:CNS) و(تتداول في سوق OTCQB الأمريكي تحت الرمز: DDOSF)، المتخصصة في حماية حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، اليوم عن إطلاق جهازها الجديد، كاشف تهديدات الشبكة (NTD) 3400، وهو جهاز محسن من 400G لجهاز حماية حجب الخدمة الموزعة (DDoS) SmartWall ONE™. كما تقدم الشركة أيضًا برنامج Trade-In جديد، حيث تقدم خصومات كبيرة للعملاء الذين يقومون بالترقية من أجهزة Corero القديمة أو الحلول المنافسة مما يسهل الانتقال إلى أحدث تقنيات الحماية التكيفية من DDoS..

يوفر نموذج NTD 3400 الجديد أربعة أضعاف اتصال النماذج السابقة مع استهلاك أقل من ضعف استهلاك الطاقة، مما يسمح لمزودي الخدمة والشركات بحماية شبكاتهم بكفاءة أكبر.

يقوم NTD 3400 بتبسيط البنية التحتية مع تقليل تعقيد الأجهزة وخيارات النشر المرنة وقابلية التوسع المستقبلي، كل ذلك مع الدفاع ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة. ويأتي هذا الإصدار الأخير استكمالا لنشر الشركة لِـ 400G، والذي بدأ مع إطلاق الحل القائم على البرمجيات في فبراير/شباط.

قال كارل هربيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security: "نحن متحمسون لتزويد عملائنا الحاليين والجدد بطريقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة لترقية حماية DDoS الخاصة بهم باستخدام NTD 3400". "لا يلبي هذا الحل الجديد الاحتياجات الأمنية الحالية فحسب، بل إنه مصمم أيضًا لتلبية متطلبات النطاق الترددي في المستقبل. يعد برنامج Trade-In الذي نقدمه شهادة على التزامنا بمساعدة العملاء على البقاء في طليعة التهديدات المتطورة مع زيادة استثماراتهم في البنية التحتية إلى أقصى حد."

تعرف على المزيد حول NTD 3400 وبرنامج Trade-In من Corero هنا.

نبذة عن شركة Corero Network Security

Corero Network Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من DDoS، وهي متخصصة في حلول الكشف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة والتحليلات وإعداد التقارير. وتعمل تقنيات شركة Corero على الحماية من تهديدات الهجمات الموزعة لحجب الخدمة DDoS الخارجية والداخلية في بيئات الشبكات المتقدمة وبيئات المستخدمين النهائيين، مما يضمن استمرارية خدمات الإنترنت. تشمل فروع الشركة المراكز التشغيلية في مارلبورو، ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإدنبره بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مُدرجة في سوق AIM في بورصة لندن للأوراق المالية (رمز التداول: CNS) وسوق OTCQB الأمريكي (OTCQB: DDOSF).

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