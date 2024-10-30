شركة Corero Network Security تطرح نظام Corero Observability & Resiliency ‏(CORE)

توفر المنصة الجديدة ميزات تحليلات حركة مرور البيانات في الوقت الفعلي، ومعلومات عن التهديدات، وحماية طبقة التطبيقات، والحماية من هجمات DDoS والبوت لتعزيز توافر الخدمة والأمن

مارلبورو، ماساتشوستس، 30 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- شركة Corero Network Security ‏(AIM: CNS) و(تتداول في سوق OTCQB الأمريكي تحت الرمز: DDOSF)، أعلنت الشركة المتخصصة في مجال الحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) عن إطلاق منصة حماية توافر الخدمة الجديدة المستندة إلى السحابة، CORE. تمثل CORE من Corero Network Security منصة حماية توافر الخدمة المستندة إلى السحابة المصممة لتعزيز البنية التحتية الأمنية الحالية للشركات بسلاسة. وتوفر المنصة حماية متقدمة، وتستفيد من البنية التحتية الحالية، كما تقدم عناصر المرونة وتوفير التكلفة للحفاظ على أمان المؤسسة ومرونتها.

تستفيد Corero CORE من مخازن البيانات الشاملة من خلال جمع الخلاصات من مصادر متعددة عبر شبكة وإنشاء إحصاءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث يتم تحويل أحداث الأمان المعزولة إلى معلومات قابلة للتنفيذ. وهذا يتيح تنسيقًا أكثر ذكاءً عبر شبكة العميل، مما يجعل نظامه البيئي أكثر مرونة ضد التهديدات التي تمس توافر الخدمة.

تتميز Corero CORE بعدم اعتمادها على المورّدين وقدرتها العالية على التكيف، وبالتالي تتكامل بسهولة مع الأدوات التابعة لجهات خارجية والبنية التحتية الحالية. في إصدارها الأولي، ستقدم CORE إمكانات متقدمة تشمل: تحليلات حركة مرور البيانات الغنية في الوقت الفعلي، ومعلومات عن التهديدات، وحماية طبقة التطبيقات، والحماية من DDoS والبوت - مما يضمن توفر الخدمات وأمنها.

تمثل Corero CORE أول توسع للشركة خارج خدمة DDoS، مما يؤكد على التزامها بتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء الحاليين والجدد. يعزز هذا الإطلاق مكانة Corero كمبتكر حقيقي في مجال حماية توافر الخدمة.

قال Carl Herberger، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security: "نحن متحمسون للغاية لجلب هذه المنصة المتطورة إلى السوق، وتوسيع قدراتنا ومساعدة العملاء على تحسين استثماراتهم في مجال الأمان. فهذه المنصة توفر الحلول التكيفية والمتقدمة التي تحتاجها الشركات اليوم، إلى جانب راحة البال التي توفرها الحماية الشاملة. وهذا سيسمح لنا في الوقت نفسه بالوصول إلى سوقنا المستهدفة بشكل أكثر فعالية وفي الوقت نفسه إعطاء عملاء منافسينا خيارًا مقنعًا من خلال حل Corero Network Security."

تم تصميم Corero CORE كمنصة خدمة تأجير البرامج (SaaS) لتحقيق المرونة القصوى، مما يسد فجوات الرؤية والحماية دون أي تعقيد. وتعمل المنصة على تحسين الاستثمارات الأمنية كما توفر راحة البال من خلال نموذج قائم على الاشتراك يقلل من احتكار الموردين. وهي بذلك مثالية للشركات التي تسعى إلى زيادة التوافر ورؤية حركة مرور البيانات، حيث تسمح Corero CORE للمؤسسات بمتابعة التهديدات وتعظيم إمكانات شبكتها - وكل ذلك بدون أجهزة إضافية.

تعرف على المزيد حول منصة حماية التوافر الجديدة هنا.

نبذة عن شركة Corero Network Security

Corero Network Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من DDoS، وهي متخصصة في حلول الكشف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة والتحليلات وإعداد التقارير. وتعمل تقنيات شركة Corero على الحماية من تهديدات الهجمات الموزعة لحجب الخدمة DDoS الخارجية والداخلية في بيئات الشبكات المتقدمة وبيئات المستخدمين النهائيين، مما يضمن استمرارية خدمات الإنترنت. تشمل فروع الشركة المراكز التشغيلية في مارلبورو، ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإدنبره بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مُدرجة في سوق AIM في بورصة لندن للأوراق المالية (رمز التداول: CNS) وسوق OTCQB الأمريكي (OTCQB: DDOSF).

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.corero.com، وتابعنا على منصة LinkedIn وX.

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