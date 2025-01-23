شركة Corero Network Security تعزز دفاع شركة UK Dedicated Servers ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة بترقية عالية الأداء

UK Dedicated Servers تعزز الشراكة مع Corero كأول متبنّي في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا لحل NTD3400 التكيّفي الجديد للحماية ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة

مارلبورو، ماساتشوستس، 23 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "كوريرو نتورك سكيورتي" (Corero Network Security) المسجلة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) بالرمز (AIM: CNS) (والمدرجة في السوق الأمريكي للتداول خارج البورصة تحت الرمز OTCQX: DDOSF)، والمتخصصة في الحماية ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة، أن شركة "يو كيه ديديكيتد سيرفرز" (UK Dedicated Servers)، وهي مزود رائد لخدمات استضافة الشركات وخدمات الاتصالات المُدارة ، قامت بترقية حمايتها ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة بتكنولوجيا الجيل التالي من "كوريرو". تمثل الترقية شراكة مستمرة بين الشركتين ، حيث تعزز"يو كيه ديديكيتد سيرفرز" أمن شبكتها وتستعد للنمو في المستقبل.

شركة "يو كيه ديديكيتد سيرفرز" هي الأولى في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا التي تتبنى أحدث تقنية للحماية ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة من "كوريرو" ، مع الاستفادة من واجهة 400G الجديدة لتعزيز اتصال الشبكة. وصلت الشركة أيضًا إلى إنجاز بارز من خلال كونها الأولى في المنطقة التي تقوم بتبنّى حل NTD3400 وتصديق حركة المرور الحية من خلاله، مما يُظهر ل على قابلية التوسع والأداء في ظل ظروف العالم الحقيقي. بعد أن اعتمدت على أجهزة NTD1100 من "كوريرو" لسنوات لحماية بنيتها التحتية ، قامت الآن شركة "يو كيه ديديكيتد سيرفرز" بالترقية إلى أجهزة NTD3400 لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز الدفاعات. يضمن هذا التحديث مستقبل البنية التحتية للشركة ، مما يوفر قدرة أكبر وأمنًا قويًا والقدرة على التوسع مع المشهد الرقمي السريع التطور.

قال "ديفيد هاوس"، مدير بشركة "يو كيه ديديكيتد سيرفرز":

"كان حل NTD1100 من "كوريرو" يمثل نظامًا قويًا موثوقًا لشبكتنا ، ولكن مع تسارع نمونا ، عرفنا أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية. يوفر الحل الجديد القدرة على التوسع والقدرات المتقدمة التي نحتاجها للبقاء متقدمين على التهديدات وتقديم خدمة سلسة للعملاء. يمنحنا هذا الترقية الثقة في أن بنيتنا التحتية مستعدة لمواجهة أي تحديات في المستقبل."

علق "كارل هيربرجر"، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريرو نتورك سكيورتي"، قائلاً:

نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع "يو كيه ديديكيتد سيرفرز" لأنها تتبنّى أحدث تقنية حماية ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة لدينا. يؤكد قرارهم الترقية على ثقتهم في "كوريرو" والتزامهم بالبقاء في مقدمة التهديدات المتطورة. في "كوريرو"، نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تؤمن عملائنا اليوم وتحضرهم للغد."

نبذة عن شركة Corero Network Security

شركة "كوريرو نتورك سكيورتي"، هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة، وهي متخصصة في حلول الاكتشاف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة، والتحليلات، وأدوات إعداد التقارير. وتعمل تكنولوجيا شركة "كوريرو" على توفير الحماية ضد التهديدات الخارجية والداخلية لهجمات حجب الخدمة الموزعة في بيئات المشتركين وأجهزة الحافة الشبكية مما يضمن توافر خدمة الإنترنت. تشمل فروع "كوريرو" المراكز التشغيلية في مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مدرجة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) التابعة لبورصة لندن (رمز التداول: CNS) والسوق الأمريكي للتداول خارج البورصة (OTCQX) تحت الرمز (OTCQX: DDOSF).

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