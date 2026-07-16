شركة Cortica، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المستقل والتي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تعيّن Meron Raz، التنفيذي العالمي في مجال استثمارات وتقنيات الدفاع، رئيسًا لمجلس إدارة شركة Iron Brain

سيتولى Raz، أحد رواد قطاع الأمن الداخلي (HLS) في إسرائيل والشخصية البارزة في مجال استثمارات الدفاع وتطوير الأعمال، قيادة شركة Iron Brain، وهي شركة متخصصة في تقنيات الدفاع تعمل على تطوير أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي مخصصة لتطبيقات الاستخبارات والدفاع والأمن الداخلي

Meron Raz, one of Israel's most prominent and experienced defense-tech executives

تل أبيب، إسرائيل، 16 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- عقب سلسلة من صفقات التخارج التي بلغت قيمتها عدة ملايين من الدولارات، تم تعيين Meron Raz (51 عامًا)، أحد أبرز وأكثر التنفيذيين خبرة في قطاع تقنيات الدفاع في إسرائيل، رئيسًا لمجلس إدارة Iron Brain، إحدى أكثر الشركات الناشئة الإسرائيلية الواعدة في مجال تقنيات الدفاع، بعد ترشيحه من قبل شركة Cortica، إحدى الشركات المساهِمة فيها.

يتمتع Raz بخبرة تمتد لعقود في قيادة شركات التكنولوجيا، والاستثمارات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتطوير الأعمال على المستوى الدولي.

يشغل Raz حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة Navigicom، التي تطور أنظمة ملاحة متقدمة للاستخدامات المدنية والعسكرية تعمل دون الحاجة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Axon Pulse، التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي لمجموعة واسعة من التطبيقات الدفاعية، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة Quantzilla، المتخصصة في تطوير حلول الحوسبة الكمية الموجهة للأتمتة وقطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية. في عام 2022، شارك Raz في تأسيس منصة الاستثمار Aryo Ventures، التي تركز على نقل التكنولوجيا وصفقات التعويضات الصناعية، بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، عبر قطاعات الدفاع والطاقة والزراعة والرعاية الطبية.

على مدار مسيرته المهنية، شغل Raz سلسلة من المناصب القيادية في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا في إسرائيل. فقد سبق أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة MER Group المدرجة في البورصة، وقاد إحدى صفقات التخارج البارزة في قطاع تكنولوجيا السفر، كما باع شركة Civcom المتخصصة في الاتصالات البصرية في صفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون دولار، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وتطوير الأعمال في شركة ELTA التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، حيث أدى دورًا محوريًا في إنجاز صفقات إستراتيجية وإقامة شراكات دولية.

يعمل Raz حاليًا على استكمال صفقة تعويضات صناعية كبرى في الإمارات العربية المتحدة، تُقدَّر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات. خلال السنوات الأخيرة، تعاون على نطاق واسع مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب ودول عربية أخرى، من خلال ربط التقنيات الإسرائيلية المبتكرة بالمشروعات الوطنية الإستراتيجية.

السيد Raz من أكثر المستثمرين والتنفيذيين خبرةً ممن أسهموا في تشكيل قطاع الأمن الداخلي في إسرائيل. على مر السنين، قاد وفاز بتنفيذ عدد من المشروعات الدولية الكبرى، من بينها مشروع أنظمة الأمن الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية في أثينا، ومشروعات أمن المطارات، والعديد من مبادرات الأمن الداخلي في مختلف أنحاء العالم.

تعليقاً على تعيينه، قال Meron Raz: "يسعدني الاستثمار في شركة Iron Brain والانضمام إليها وقيادتها خلال مسيرتها الواعدة من النمو. ويشهد قطاع تقنيات الدفاع في إسرائيل حاليًا ازدهارًا غير مسبوق، إذ يحظى بتقدير واسع على مستوى العالم ويستقطب اهتمامًا كبيرًا من الحكومات والقوات المسلحة والمستثمرين. ويشرفني أن أكون من الجيل الذي أسهم في بناء هذه الصناعة منذ بداياتها الأولى، وأن أساهم اليوم في تمكين شركة إسرائيلية مبتكرة أخرى من أن تصبح لاعبًا مؤثرًا على الساحة العالمية".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3006175/Meron_Raz.jpg