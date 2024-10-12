شركة CRISIL تقفز 12 مركزًا لتصل إلى المركز 37 في ترتيب أهم شركات المخاطر والامتثال RiskTeck100 لعام 2025 من شركة Chartis

وقد اعتُرف بها كرائدة في فئة التحقق من صحة النماذج التشغيلية للعام الثالث على التوالي

مدينة مومباي، دولة الهند, 12 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- ارتفع ترتيب CRISIL Ltd، المزود العالمي لحلول التحليلات وإدارة مخاطر الائتمان المتقدمة، 12 مركزًا لتصل إلى المركز 37 في ترتيب أهم شركات المخاطر والامتثال لعام 2025 RiskTech100 الذي نشرته Chartis Research هذا الشهر ومقرها لندن.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تظهر فيه CRISIL بين أفضل 50 شركة. حيث يصنف هذا التقييم السنوي المستقل أفضل 100 مزود في العالم لتكنولوجيا وخدمات المخاطر والامتثال.

كما يعترف التقرير الخاص بالترتيب بشركة CRISIL بصفتها رائدة في فئة التحقق من صحة النماذج للسنة الثالثة على التوالي، استنادًا إلى استبيان تكنولوجيا المخاطر، والعروض التوضيحية للمنتجات، والتحقق من مصادر العملاء، ومصادر معلومات من أطراف ثالثة. خلال العملية تم تقييم قدرات CRISIL عبر دورة حياة المخاطر الخاصة بنماذج التشغيل، بما في ذلك تطوير النموذج والتحقق من صحته والحوكمة وإدارة المخزون وإدارة المخاطر والتحكم فيها.

يقول Gurpreet Chhatwal، رئيس العمليات، في CRISIL Limited: "هذه الجوائز تعكس قوة خدماتنا وتقديماتنا التكنولوجية في مجال إدارة المخاطر. ونظرًا لأن المخاطر التقليدية والناشئة تستمر في الازدياد بمعدل متسارع، فإن عروض خدماتنا صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونواصل تطويرها للتكيف مع عالم سريع التغير."

تساعد حلول إدارة المخاطر من شركة CRISIL على تسريع الامتثال التنظيمي والداخلي، وتمكين اتخاذ القرارات المستنيرة، وتحقق كفاءة كبيرة في توفير التكاليف للمؤسسات المالية (Fis).من الحلول الرئيسية لديهم:

• ) Model Infinityنموذج (Infinity: منصة مجهزة بسحابة لتضم مخزون النماذج وسير العمل والحوكمة. تستفيد من التحليلات المتقدمة ورفع التقارير القوي لمعالجة مخزون النماذج على اختلاف أنواعه ومتطلبات إدارة مخاطر النموذج

• ) Scenario Expansion Managerمدير توسيع السيناريوهات(: أداة قابلة للتكيف تمكن المؤسسات المالية (FIs) من تحديد وتصميم وتوسيع وتحليل السيناريوهات التنظيمية والاختبار الداخلي للاضطرابات بدقة ومرونة

• Credit+ Intelligent Credit Origination (توجيه الائتمان الذكي): يبسط إطار تقييم المخاطر الائتمانية وإطار التصنيف الائتماني من خلال مزيج من المنهجيات المحايدة والمتحيزة، ما يسهل اتخاذ القرارات لدى المقرضين

• ) Credit+ Early Warning Signalsالإشارات التحذيرية المبكرة للائتمان(: بنية تحتية لرصد مخاطر الائتمان للمراقبة النشطة لمحفظة الائتمان. تجمع بين البيانات الداخلية والخارجية ومكتبة المحفزات متعددة الأبعاد لتحديد إشارات الإنذار المبكر على مستوى المنشأة أو الأداة المالية والمقترض والحافظة لتقديم رؤى دقيقة ومعلومات عن المخاطر

• Credit+ Loan Origination system )نظام توجيه قروض الائتمان): يتيح الإدارة السلسة والأتمتة لعملية توجيه القروض من خلال إدارة بيانات المقترض والمقترحات والالتزام بسير العمل المحدد في سياسة فرض عقوبات الائتمان للمؤسسات المالية (FI)

• Internal credit risk models )نماذج مخاطر الائتمان الداخلية(: تساعد نماذج المخاطر الائتمانية الـ 32 في CRISIL المؤسسات المالية (FIs) على تقييم مجموعة واسعة من الائتمانات، بما في ذلك تعرضات الشركات (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) في أي قطاع بعينه وتمويل المشاريع والتجزئة

يقول Ashish Vora، رئيس استخبارات وتحليلات السوق في CRISIL: "هذا الاعتراف يسلط الضوء على قوة وعمق ووصول حلول الائتمان والمخاطر الحائزة على الجوائز عالميًا، وهي Credit+ Intelligent Credit Origination (توجيه الائتمان الذكي) و) Credit+ Early Warning Signalsالإشارات التحذيرية المبكرة للائتمان(. نواصل الاستثمار في منتجاتنا، مع الاستفادة من التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، والتكنولوجيا المتطورة وقدرات مخاطر الائتمان المتقدمة، لتوفير حلول عالمية المستوى لعملائنا."

في الشهر الماضي، تم الاعتراف بـ CRISIL أيضًا بصفتها رائدة في فئة في تقرير حلول رفع التقارير التنظيمية لشركة RiskTech لعام 2024.

شركة Chartis Research هي جزء من شركة Infopro Digital، والتي تضم العديد من العلامات التجارية والقنوات الرقمية والأحداث عبر قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشركات. كما أن وصولهم لأكثر من 400,000 من المتخصصين في مجال المخاطر والامتثال يجعل تقرير RiskTech100® هو الدراسة الأكثر شمولاً من نوعها.

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