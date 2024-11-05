شركة Cure51 الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تتبنى تقنية Visium HD من 10x Genomics لمبادرة اكتشاف أدوية جديدة

باريس

5 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Cure51 الفرنسية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وشركة 10x Genomics, Inc.، الرائدة في مجال البيولوجيا وحيدة الخلية والمكانية، اليوم أن Cure51 ستوظف تقنية Visium HD من شركة 10x Genomics لتصبح جزءًا من مشروعها الرائد لفهم الآلية البيولوجية الفريدة لدى الناجين الاستثنائيين من السرطان, الذين يمكن لآليات بقائهم ونجاتهم أن تكون مفتاحًا لتقنيات علاجية جديدة.

وبالتعاون مع أكثر من 50 مركزًا للأورام، تعتزم Cure51 جمع وتحليل أنسجة ورمية من أكثر من 1,000 مريض تغلبوا على السرطان بأعجوبة عبر 40 دولة في الـ 18 الأشهر المقبلة. تهدف Cure51 من خلال استخدامها تقنية Visium HD من 10x Genomics إلى التوصل إلى اكتشافات جديدة حول آليات البقاء والنجاة من السرطان طويلة المدى وبناء أول قاعدة بيانات خاصة متعددة الأوميكس لمرضى السرطان الناجين بصورة استثنائية.

تتيح تقنية تحليل Visium HD من 10x Genomics للباحثين إجراء تحليل لتعبير الجينات المكاني لمجموعة نسخ الـ RNA (ترانسكريبتوم) الكاملة على مستوى الخلية المفردة. سيمكن هذا التحليل فرق Cure51 العلمية والحاسوبية الحيوية وشركاؤها من إنشاء خريطة جزيئية مكانية للعينات الورمية على مستوى الخلية المفردة والوصول إلى اكتشافات جديدة حول التفاعلات المعقدة بين الخلايا الورمية وبيئتها الدقيقة.

قال Nicolas Wolikow وSimon Istolainen، المؤسسان المشاركان في Cure51، واللذان جمعا 15 مليون يورو كتمويل مبدئي من شركات Sofinnova وLifeX وHitachi Ventures في وقت سابق من هذا العام: "في Cure51، نحن نسلك الطريق العكسي لفك شيفرة علاج السرطان. نسعى إلى حشد كبار الخبراء في العالم والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات للكشف عن الآلية البيولوجية الخفية للناجين بصورة استثنائية. يعد إعلان اليوم خطوة كبيرة، حيث أن تطبيق هذا النوع من التكنولوجيا الدقيقة على الأورام السرطانية سيفتح آفاقًا للبحث واكتشاف الأدوية المختلفة تمامًا عن أدوية اليوم. نحن نعتقد أن السرطان يمكن أن يصبح مرضًا من الماضي، وسنكرّس حياتنا ومهننا لابتكار التكنولوجيا المناسبة لإثبات ذلك".

وقال Ben Hindson، المؤسس المشارك والرئيس العلمي لـ 10x Genomics: "يسعدنا أن تختار شركة Cure51 تقنية Visium HD لعملها الجديد لكشف تعقيدات السرطان وفهم أفضل للبيولوجيا الفريدة لدى المرضى الإِسْتِثْنائِيّين الذين تحدوا تشخيصهم. تعزز الأبحاث المبتكرة مثل هذا إيماننا بقوة وإمكانات تكنولوجيا 10x لتحويل الطريقة التي نشخّص بها السرطان، ونعالجه ونصل إلى الشفاء في نهاية المطاف".

للتواصل:

Clara Armand-Delille

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