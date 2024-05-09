شركة CyberGate Defense تُسدل الستار عن نظام HAARIS في معرض GISEC 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- نجحت الشركة الإماراتية الرائدة، CyberGate Defense، في إحداث تأثير كبير في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات GISEC لعام 2024، الحدث الأبرز في قطاع الأمن السيبراني بالمنطقة، الأمر الذي يدل على تفاني الشركة الذي لا يتزعزع في تحفيز التغيير الإيجابي في مجال الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. عُقد المؤتمر الذي امتد لثلاثة أيام تحت شعار المرونة السيبرانية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، وشكّل منصة لعرض الحلول الأمنية الرائدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني.

His Excellency Dr. Mohamed Al Kuwaiti, the Head of Cyber Security Council of the UAE Government graced the occasion of the unveiling of CyberGate Defense’s latest offering: HAARIS at GISEC 2024. Pictured here with CybeGate Defense CEO Mohammed Bin Bouta Alharsousi

بالنسبة لشركة CyberGate، كان اليوم الأول من المعرض مليئًا باللحظات المميزة. وقد شهد جناح عرض الشركة زيارة رفيعة المستوى من سمو الشيخ Mansoor bin Mohamed bin Rashed Al Maktoum، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، كما حظي باهتمام كبير من كبار الشخصيات. وكان في استقباله السيد Mohammed Bin Bouta Alharsousi، المؤسس والرئيس التنفيذي CEO لشركة CyberGate Defense، وتمحور النقاش الذي دار بينهما حول ابتكارات الأمن السيبراني في الدولة.

ولإضفاء المزيد من الأهمية على هذا اليوم، قامت شركة CyberGate Defense بالكشف عن نظام HAARIS بحضور سعادة الدكتور Mohamed Al Kuwaiti، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة. يمثل إطلاق نظام HAARIS علامة فارقة في مسيرة شركة CyberGate Defense المستمرة لإعادة تعريف مشهد الأمن السيبراني في الدولة.

ما هو نظام HAARIS؟

في العصر الرقمي الحالي، تعتبر حماية البيانات أمرًا بالغ الأهمية للشركات. ويقدم نظام HAARIS حلًا مبتكرًا لحماية البيانات مدفوعًا بتقنية الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي، مما يعزز من استراتيجيات الدفاع، وتحسين آليات الاستجابة للتهديدات، ورفع مستوى النجاح العام في مجال الأمن السيبراني.

ويعمل نظام HAARIS على الارتقاء بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. فهو، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي AI القائم عليها، يتنبأ بالهجمات السيبرانية ويحيدها قبل وقوعها. ولا يقتصر دوره على ذلك فحسب، بل يقدم مجموعة متكاملة من أدوات الأمن السيبراني تتجاوز الحلول التقليدية. كما يساهم النظام، من خلال تعزيز التعاون، في توقع التهديدات والتصدي لها بفعالية أكبر، ليضمن بذلك بيئة آمنة للأعمال التجارية. ويتميز نظام HAARIS أيضًا بقدرته على التطور المستمر لمواكبة التهديدات الناشئة، معززًا بذلك برامج الأمن لدى العملاء. يتيح النهج الاستباقي الذي يقدمه النظام المرونة لمواجهة المخاطر السيبرانية المتغيرة، مما يضمن نجاحًا على المدى الطويل. ولا يقتصر دور النظام على ذلك فحسب، بل يعزز قدرات التعاون وكذلك القدرة على الاستجابة، مما يوفر رؤية شاملة ومنصة موحدة. كما يتميز النظام بالكفاءة في اكتشاف التهديدات وتحييدها، مما يوفر الموارد ويضمن إدارة سلسة لخدمات الأمن السيبراني المتعددة، بدءًا من النشر إلى التكامل مع الأنظمة الحالية، ليصنع بذلك مظلة حماية شاملة.

كمنصة تَتْبع نموذج الأمن كخدمة، يجمع نظام HAARIS بين الابتكارات الداخلية والشراكات الموثوقة لحماية الأصول والبنية التحتية. وهذا النهج الشامل يُبسّط عمليات الأمن ويُبقي الشركات في طليعة التصدي للتهديدات السيبرانية.

علاوة على ذلك، يلبي نظام HAARIS احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، ويقدم حلولًا مخصصة، وهو أكثر من مجرد حل للأمن السيبراني؛ إنه حليف استراتيجي في تحقيق التميز الأمني.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2401444/CyberGate_Defense_1.jpg