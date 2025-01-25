شركة Dahua Technology تتعاون مع منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) لتوسيع جهود الاستدامة عالميًا

مدينة هونغ كونغ، 25 يناير 2025 /PRNewswire/ - عقدت شركة Dahua Technology، المزود الرائد عالميًا لحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المرتكزة على الفيديو، اجتماعها الإستراتيجي الأول مع منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) مؤخرًا بهدف التعاون الشامل في مجال الاستدامة.

قدمت ممثلة منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) لشركة Dahua شهادة تقدير، وتذكارًا مصممًا خصيصًا يحمل صورة طائر "الدرسة صفراء الصدر" المهدد بالانقراض بشكل كبير، وذلك تكريمًا لمساهمات Dahua المتميزة في مجال الاستدامة وحماية البيئة على مستوى العالم في الماضي.

Representative of WWF presented the trophy to Mr. Bob Chen, Senior Vice President of Dahua Technology and President of Global Business

خلال الاجتماع، تبادل الطرفان الأفكار حول تعزيز التعاون ومشاركة الممارسات في دفع الاستدامة إلى الأمام. قدمت شركة Dahua حلولها المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المُطبقة في أنتاركتيكا، ومنتزه Hainan Bawangling National Forest Park، ومحميّة Giant Panda Nature Reserve. لقد أتاحت هذه التقنيات الرصد الدقيق عن بُعد للأنواع النادرة مثل البطاريق، وقردة جابون هايناني، ودببة الباندا العملاقة، ووفرت بيانات حاسمة لحماية الحياة البرية. شاركت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) تركيزها على الحفاظ على التنوع البيولوجي، والطاقة المتجددة، وتقليص التلوث، إلى جانب جهودها لحماية واستعادة محمية ماي بو الطبيعية وموائلها الرطبة.

وقال السيد Bob Chen: "الاستدامة هي مسؤولية مشتركة بين الشركات في جميع أنحاء العالم". "وDahua ملتزمة بالعمل مع منظمات مثل منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، واستغلال نقاط قوتنا في التكنولوجيا والموارد للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة عبر الصناعات والمجتمعات".

بعيدًا عن المشاريع التي بادرت بها بنفسها، تعزز شركة Dahua العمل الجماعي عبر الصناعة، حيث تحشد شركاءها للعمل معًا من أجل تحقيق تأثير اجتماعي أكبر. من خلال حملتها العالمية "Pro Techies"، شجعت شركة Dahua مجتمع فنيي التثبيت لديها على كسب النقاط عبر تطبيق Dahua Partner APP، ثم تقوم بتحويلها إلى صندوق لدعم مشاريع منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) الرئيسية في مجال الحفاظ على البيئة، مثل مشروع "Wetlands for Asian Flyways" واستعادة وحماية النظم البيئية للأراضي الرطبة على طول طريق الطيران الشرقي الآسيوي الأسترالي.

صرح ممثل منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) أن معالجة التحديات البيئية اليوم تتطلب الإبداع والابتكار التكنولوجي. إن الإنجازات التي عرضتها Dahua ملهمة حقًا، مما يدل على قوة التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة. كما أعربت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) عن توقعاتها بالتعاون في المستقبل لاستكشاف مسارات جديدة وخلق آثار مثمرة للحفاظ على البيئة.

تركز هذه الشراكة على استعادة الأراضي الرطبة، ورصد التنوع البيولوجي، والتقنيات البيئية المبتكرة، وفي الوقت نفسه ستستكشف سبل توسيع المشاركة العامة على نطاق أوسع، مثل المبادرات التعليمية المشتركة، وحملات الحفاظ على البيئة التي تقودها المجتمعات.

كونها شركة مسؤولة اجتماعيًا وراعية لتحقيق التناغم بين الإنسان والطبيعة، قامت شركة Dahua باستخدام تقنياتها وحلولها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) لحماية البيئة، بما في ذلك رصد التنوع البيولوجي، وحماية الحياة البرية، ومكافحة قطع الأشجار غير القانوني، وجهود مكافحة الصيد الجائر في المناطق المحمية. وتُستخدم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع في أبحاث الأنواع المهددة بالانقراض لتوفير بيانات قيمة لإستراتيجيات الحفاظ على تلك الأنواع، وتعزيز حماية أكثر فعالية للنظم البيئية الهشة.

في المستقبل، ستواصل Dahua دعم مهمتها المتمثلة في "تمكين مجتمع أكثر ذكاءً وعيش حياة أفضل"، والمساهمة في مستقبل أكثر خضرة وأكثر أمانًا واستدامة للجميع من خلال التعاون مع الشركاء العالميين واستخدام أساليب أكثر ابتكارًا.