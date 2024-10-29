شركة Dahua Technology تحقق معايير الأمن السيبراني الدولية بحصولها على شهادة CC EAL 3+ وشهادة مؤسسة المعايير البريطانية (BSI)

مدينة روما، 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في اليوم السادس من اجتماع الشركاء في إيطاليا، تلقت Dahua Technology شهادة المعايير المشتركة (ISO/IEC 15048) CC EAL 3+، إلى جانب ISO/IEC 27001 لنظام إدارة أمن المعلومات، وISO/IEC 27701 لنظام إدارة معلومات الخصوصية، وشهادات CSA STAR. هذه الإنجازات تعزز تدابير الأمن الشاملة لشركة Dahua والالتزام بالمعايير العالمية، ما يدل على قدرتها على الوفاء بأعلى معايير الأمن السيبراني الدولية في البيئة الرقمية الحالية.

Kevin Chen, President of Dahua WEU, receiving the CC EAL 3+ Certificate from Xavier Vilarrubla, CEO of Brightsight Pasquale Totaro, General Manager of Dahua Italy, receiving the ISO/IEC27001, ISO/IEC 27701 and CSA STAR Certificates from Francesco Galli, Client Manager at BSI Italy

لقد حصلت منتجات سلسلة IPC من شركة Dahua على شهادة CC EAL 3+، ما يدل على تدابير الأمان الشاملة من Dahua طوال دورة حياة تطوير المنتج. تم إجراء عملية التقييم من قِبَل Brightsight، وهي مختَبر مرخص للأمن السيبراني، وأُصدرت الشهادة من قبل البرنامج الهولندي لاعتماد أمن تكنولوجيا المعلومات (NSCIB). المعايير المشتركة (CC) هي معيار معترف به عالميًا لتقييم ميزات الأمن في منتجات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات. تعزز شهادة CC EAL 3+ التزام Dahua بالحماية القوية ضد التهديدات الأمنية المحتملة، وتسلط الضوء على نهجها الاستباقي في حماية عملية التشغيل بأكملها - من البحث والتطوير إلى التصنيع والتسليم.

وتؤكد شهادة ISO / IEC 27001، الصادرة عن مؤسسة المعايير البريطانية (BSI)، أن Dahua أنشأت نظامًا شاملًا لإدارة أمن المعلومات بهدف حماية المعلومات الحساسة من المخاطر المحتملة. وهذا يعكس التزام الشركة بإدارة المعلومات بشكل آمن وفعال. تُوسع شهادة ISO/IEC 27701 هذا الإطار لتشمل إدارة معلومات الخصوصية، مؤكدةً أن أنظمة Dahua قادرة على إدارة البيانات الشخصية بشكل فعال وفقًا للوائح الخصوصية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تعترف شهادة CSA STAR (سجل الأمن والثقة والضمانات لتحالف أمان السحابة) بقدرات Dahua في تأمين خدمات السحابة. يعكس ذلك التزام الشركة بأفضل الممارسات في أمان السحابة، ما يضمن أن حلولها المعتمدة على السحابة (مثل DoLynk Care، وDMSS، وWiLynk، وغيرها) تفي بالمعايير الصارمة لحماية المعلومات الحساسة.

قال Kevin Chen، رئيس Dahua WEU: "تسلط هذه الشهادات الضوء على التدابير الأمنية المتقدمة التي نفذناها في جميع مراحل عملياتنا". "مع تطور العالم الرقمي، نحن ملتزمون تمامًا بالحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني، وتعزيز أنظمتنا باستمرار، وتقديم حلول آمنة وموثوقة لعملائنا وشركائنا على مستوى العالم".

تحت عنوان "Think Alike، Grow Together" (فكر معنا، وانمُ معنا)، جمع حدث يوم الشركاء قادة الصناعة والشركاء والخبراء لاستكشاف فرص جديدة في مشهد الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) الحالي. من خلال تعزيز العلاقات الوثيقة مع شركائها، تواصل Dahua تعزيز عروضها، لضمان أن يظل الابتكار والأمن في طليعة تطوير منتجاتها.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2541499/Kevin_Chen_President_Dahua_WEU_receiving_CC_EAL_3__Certificate.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2541500/Pasquale_Totaro_General_Manager_Dahua_Italy_receiving_ISO_IEC27001_ISO.jpg

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