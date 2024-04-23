شركة Dahua Technology تستعرض "الطريق نحو مستقبل مستدام" في معرض Intertraffic Amsterdam 2024

أمستردام، 23 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- شركة Dahua Technology، إحدى كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء AIoT المرتكزة على الفيديو، تشارك لأول مرة في معرض Intertraffic Amsterdam 2024. وقد عرضت الشركة خلال فعاليات المعرض مجموعة متنوعة من حلول أنظمة النقل الذكية ITS المصممة لتحسين سلامة الطرق، وتعزيز كفاءة العمليات المرورية، والمساهمة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

Dahua

وشهد الحدث إلقاء السيد Wang Jun، مدير عام قسم البحث والتطوير R&D لمنتجات أنظمة النقل الذكية ITS لدى شركة Dahua Technology، كلمة رئيسية بعنوان "الذكاء الاصطناعي يقود الحركة المرورية في المستقبل". كما سلط الضوء على الدور التحولي لتقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء AIoT في إحداث نقلة نوعية في تشغيل وإدارة حركة المرور من خلال رصد مخالفات المرور، والتنبؤ بأنماط الازدحام، وتحسين استغلال البنية التحتية، وذلك استكمالاً لعرض تقنيات شركة Dahua في المعرض.

وتواصل شركة Dahua، انطلاقًا من تركيزها على تسخير الابتكارات الرقمية لمواجهة التحديات المتغيرة في مجال التنقل الحضري، طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة وتقنيات استخلاص البيانات الضخمة لتطوير حلول شاملة لأنظمة النقل الذكية ITS ، بما في ذلك مواقف السيارات في المناطق الحضرية وإدارة حركة المرور المتكاملة وضبط الإشارات المرورية وغيرها.

تحسين السلامة المرورية

تعتبر تحسين السلامة المرورية هي أساس النظام المروري. لذلك، ركزت شركة Dahua خلال مشاركتها بالمعرض على عرض أنظمة وحلول حديثة تهدف إلى مراقبة ظروف المرور ورصد الحوادث وإنفاذ لوائح المرور وتحسين انسيابية حركة المرور. لا تقتصر مزايا هذه الأنظمة على ضمان النظام المروري من خلال رصد مخالفات السير وإرسال التنبيهات ذات الصلة فحسب، بل توفر أيضًا للسائقين تحذيرات آنية من المخاطر فيما يتعلق بالتصرفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الحوادث، بما يساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا للسائقين والمشاة وجميع مستخدمي الطرق.

تحسين كفاءة الحركة المرورية

أظهرت Dahua أيضًا اهتمامها بتحسين كفاءة الحركة المرورية وتسهيل تجربة التنقل من خلال عرضها لنظام تحكم ذكي في إشارات المرور يقوم بتعديل توقيت الإشارات بشكل ديناميكي بناءً على ظروف حركة المرور الفعلية، مما يقلل بفعالية من أوقات الانتظار ويحسن تدفق حركة المرور عند التقاطعات. كما تقدم الشركة رؤى ومعلومات قيمة للمسؤولين عن الحركة المرورية، مما يسمح لها باتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتخفيف الازدحام المروري وتعزيز تدفق حركة المرور وتعزيز استغلال البنية التحتية للطرق.

تحسين عملية إدارة وتشغيل أنظمة المرور

إلى جانب التركيز على السلامة والكفاءة، أظهرت شركة Dahua أيضًا خبراتها في مجال إدارة مواقف السيارات في المدن الحضرية، حيث قدمت الشركة حل شامل لإدارة مواقف السيارات الذكية يدمج خاصية تحديد أماكن وقوف السيارات وإرشاد السائقين إليها، بالإضافة إلى آليات إنفاذ مؤتمتة ومنصات إدارة متكاملة، الأمر الذي يتيح للمدن الحضرية تبسيط العمليات وتحسين تجربة وقوف السيارات بشكل عام للسائقين. كما قدمت الشركة أيضًا تقنية عد المحاور التي طورتها بشكل مستقل لعمليات الطرق السريعة وكذلك حل مشترك مخصص للوزن التلقائي للمركبات وجمع الرسوم. وتسعى هذه الحلول إلى تحسين عملية إدارة وتشغيل أنظمة المرور، وتقليل تكاليف العمالة، وتجنب الازدحام والتدخل في العمليات المرورية العادية.

تسهيل استدامة الحركة المرورية

تماشياً مع التزامها بالاستدامة البيئية، عرضت شركة Dahua مجموعة من الحلول الموفرة للطاقة، والتي تتراوح بين أجهزة المرور متعددة الوظائف والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية EV. كما نفذت الشركة حل مراقبة الانبعاثات، والذي يدمج مميزات وقدرات تقنية الذكاء الاصطناعي AI والبيانات الضخمة مع أنظمة المرور الحضرية، في منطقة انبعاثات منخفضة بإحدى المدن الأوروبية، وذلك للحد من تلوث حركة المرور ودعم الانتقال إلى مدينة أكثر استدامة وصديقة للبيئة. بالإضافة إلى عرض حلولها المبتكرة، سلطت شركة Dahua الضوء على جهود التعاون التي تبذلها مع شركائها في صناعة التكنولوجيا، حيث عرضت الشركة حلولًا مشتركة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف المستخدمين.

فبصفتها لاعباً رئيسياً في الصناعة، تمت دعوة Dahua لتبادل رؤى حول تجاربها الناجحة واتجاهات التكنولوجيا ونماذج الأعمال المتطورة في قطاع أنظمة النقل الذكية ITS. وانطلاقًا من تاريخها الحافل وخبرتها في مجال المعرفة التكنولوجية وممارساتها في مجال AIoT، تسعى Dahua إلى توسيع أسواق الصناعات الرأسية بالتعاون مع شركائها العالميين، وذلك وفقًا للسيناريوهات والاحتياجات المختلفة في جميع المناطق الخارجية. وقد ساهمت شركة Dahua، بفضل ما تقدمه من تقنيات ومنتجات وحلول رقمية متطورة، في دعم التحول والتطوير في مجالات حوكمة المدن وإدارة الحركة المرورية وحماية البيئة والبيع بالتجزئة والتعليم والطاقة والتصنيع وغيرها من المجالات في جميع أنحاء العالم. إلي جانب ذلك، تم نشر حلول أنظمة النقل الذكية ITS التي تقدمها شركة Dahua على نطاق واسع في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما ساعد في الحد من حوادث المرور وضمان سلامة وراحة المسافرين أثناء رحلاتهم.

ومن جانبها، تلتزم شركة Dahua بالمضي قدما لتحقيق المزيد من الابتكارات التكنولوجية الرائدة في مجال أنظمة النقل الذكية ITS، وتعزيز التعاون مع شركائها حول العالم، والمساهمة في تطوير أنظمة نقل حضرية أكثر ذكاء وأمانًا وصديقة للبيئة واستدامة.