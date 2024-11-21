شركة Darwinbox تَبرز كشركة مُنافِسة في تقرير Magic Quadrant من Gartner لمجموعات إدارة رأس المال البشري السحابية HCM

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تم إدراج Darwinbox، وهي منصة تكنولوجيا الموارد البشرية المُعترَف بها عالميًا، كمُنافس في تقرير Magic Quadrant 2024 من Gartner لمجموعات إدارة رأس المال البشري السحابية للمؤسسات HCM التي تَضُم أكثر من 1000 موظف. يُمثل هذا الاعتراف المهم استمرار صعود Darwinbox في صناعة تكنولوجيا الموارد البشرية، حيث تبرز الشركة كمزود وحيد عالميًا ينتقل إلى مستوى أعلى في التقرير هذا العام.

تُعتبر Darwinbox الشريك المُفضَّل لتكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 950 شركة عالمية، بما في ذلك بنك WIO، واللولو، وشركة استثمارات الزياني، وطيران السلام، ومركز دبي المالي العالمي، وشركة الحمرا والعديد غيرها. تُساعد المنصة السحابية للموارد البشرية HCM التي تُرَكز على الهاتف المحمول المؤسسات في أتمتة عمليات الموارد البشرية من التوظيف إلى التقاعُد، وإشراك وتطوير المواهب، وتقديم رؤىً قابلة للتنفيذ.

"إن تقدُّمنا إلى وضع المُنافسة مدفوع بالتزامنا ببناء منصة HCM حديثة وعالمية، مدعومة بالابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم الذي يركز على المستخدم. نحن نقود الطريق بتقنيات متطورة مثل Gen-AI، ونساعد على معالجة تعقيدات الشركات العالمية من خلال حلول الرواتب بين البلدان، ولا يُعد تطوير منصتنا باستمرار حلًا لاحتياجات الوقت الحالي فقط ولكنه يَستهدف تحديات الغد أيضًا" وفق ما قاله Chaitanya Peddi، المؤسس المشارك في Darwinbox، "يُعتبَر الشرق الأوسط مركزًا سريع النمو للابتكار، وقد مكنتنا استثماراتنا الكبيرة في البحث والتطوير من تقديم حلول تتماشى مع طموح المنطقة في الريادة في التحول الرقمي. مع قيام المزيد من المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة باكتشاف إمكانيات Darwinbox، نحن متحمسون لدعم رحلتها نحو بناء أماكن عمل جاهزة للمستقبل".

الذكاء الاصطناعي ذو التأثير العملي

لقد كان حل الذكاء الاصطناعي من Darwinbox، الذي يُطلَق عليه Darwinbox Sense، عاملاً أساسياً في مُساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات موارد بشرية أفضل مبنية على البيانات. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي، يُمَكّن Darwinbox المؤسسات الفلبينية من اكتساب رؤىً حول أداء الموظفين، وتقليل التحيُّزات في التوظيف، وفهم مشاعر القوى العاملة - وكلها أمور حاسمة لتعزيز بيئة عمل شاملة وملتزمة. تعمل أدواته الذكية، مثل التحليلات التفاعُلية، وسير العمل الآلي، وكشف الشذوذ في كشوف المرتبات، على توفير رؤىً في الوقت والمكان المناسبيَن تماماً.

منصة مرنة للاحتياجات المحلية الفريدة

مع الاعتراف بالحاجة إلى حلول قابلة للتكيُّف، تقدم حزمة Darwinbox's Extensibility Suite لفرق الموارد البشرية الفلبينية القدرة على تخصيص وتشغيل تدفقات العمل تلقائيًا من خلال أدوات منخفضة التعليمات البرمجية، أو بدون التعليمات البرمجية. تُمَكن هذه المرونة الشركات من تبسيط العمليات مع الحد الأدنى من الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، مما يسمح لفرق الموارد البشرية بالاستجابة بسرعة لاحتياجات الأعمال المتغيرة.

تصميم يركز على الهواتف المحمولة لتحقيق مشاركة عالية

مع إدراك أهمية التنقل في الشرق الأوسط، حيث يعمل العديد من الموظفين عن بُعد أو في الميدان، تم بناء منصة Darwinbox لإشراك مجموعة متنوعة من المستخدمين في بيئات عمل مختلفة. يضمن تصميمها الذي يركز على الهاتف المحمول اتصالاً سلساً، مما يتيح للمؤسسات الوصول إلى كل موظف، من العاملين في الخطوط الأمامية إلى فرق العمل المكتبية، مما يُعزز من وجود قوة عاملة موحدة ومشارِكة.

إدارة المواهب لتطوير المهارات

تدعم مزايا إدارة المواهب في المنصة، والتي حصلت على تقييم عالٍ في تقرير Gartner، الشركات الفلبينية في بناء قوة عاملة قوية قائمة على المهارات. توفر أدوات تخطيط المسار الوظيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومركز المواهب من Darwinbox إرشادات مخصصة للمديرين والموظفين للتطوير الوظيفي، مما يساعد الشركات الفلبينية في الاحتفاظ بأفضل المواهب وتعزيز نمو القوى العاملة.

لمزيد من المعلومات:

• اقرأ المدونة، 'Darwinbox تَبرز كمنافس في تقرير Magic Quadrant™ 2024 من ®Gartner لحلول إدارة رأس المال البشري السحابية للمؤسسات التي تضم أكثر من 1000 موظف'، بقلم Chaitanya Peddi، المؤسس المشارك، في Darwinbox.

• اقرأ نسخة مجانية من تقرير Gartner على موقع Darwinbox

بيان إخلاء المسؤولية من Gartner

لا تؤيد Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة موضحة في منشوراتنا البحثية ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الذين لديهم أعلى التصنيفات أو غيرها من التصنيفات فقط. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء شركة Gartner البحثية، ويجب ألّا تُفسّر على أنّها بيانات تُشير إلى حقائق ثابتة. تُخلي Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالقابلية للتسويق أو الملاءَمة لغرض معين.

يتكون محتوى Gartner Peer Insights من آراء مستخدمين فرديين بناءً على تجاربهم الشخصية، ولا يجب تفسيره على أنه حقائق، ولا يُعبّر عن آراء Gartner أو الشركات التابعة لها. لا تؤيد Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة موضحة في هذا المحتوى ولا تقدم أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذا المحتوى، حول دقته أو اكتماله، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءَمة لغرض معين.

Gartner هي علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة، وPEER INSIGHTS وMAGIC QUADRANT هي علامات تجارية مسجلة لشركة Gartner وشركاتها التابعة في الولايات المتحدة ودولياً وتستخدم هنا بإذن منها، جميع الحقوق محفوظة.

Gartner، مدرجة على قائمة Magic Quadrant لأنظمة HCM السحابية للمؤسسات التي تضم أكثر من 1000 موظف، 23 أكتوبر 2024، Ranadip Chandra وآخرون.

نبذة عن Darwinbox

شركة Darwinbox هي شركة عالمية، تأسست في عام 2015، وهي رائدة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية تُمَكن الشركات من إدارة مواهبها بشكل أفضل من خلال تجارب الموظفين في العصر الجديد والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي المزعجة. يُلبي برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM) القائم على السحابة احتياجات الموارد البشرية للمؤسسة عبر دورة حياة الموظف بأكملها. تحظى Darwinbox بثقة أكثر من 3 ملايين موظف من أكثر من 900 شركة في 130 دولة. تم دعم Darwinbox من قبل مستثمرين عالميين مثل TCV وMicrosoft وSalesforce Ventures وPeak XV وLightspeed وEndiya Partners وغيرهم.

تعرَّف على المزيد من خلال www.darwinbox.com