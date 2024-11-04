شركة DDPAI تقدم كاميرا القيادة Dashcam Z60 مع اتصال من الجيل الرابع (4G): وتضع معايير جديدة عبر تكنولوجيا كاميرا القيادة (Dashcam)

مدينة الرياض، دولة المملكة العربية السعودية، 4 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة DDPAI، وهي شركة مبتكرة رائدة في تكنولوجيا كاميرا مراقبة القيادة (dashcam)، الكشف بفخر عن أحدث طرازاتها، كاميرا Z60، المجهزة باتصال الجيل الرابع (4G) وميزات متقدمة ترفع من تجربة القيادة. يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في تكنولوجيا كاميرا القيادة الذكية، حيث يتيح مراقبة السيارة في الوقت الفعلي وحماية شاملة، سواء أكان السائقون على الطريق أو متوقفين.

DDPAI Z60 4G Three-Channel Dashcam

من الابتكارات البارزة في كاميرا القيادة Z60 هو الاتصال من الجيل الرابع (4G)، ما يسمح للمستخدمين بالوصول عن بعد إلى البث المباشرة وتلقي تنبيهات فورية والتحقق من حالة المركبة من خلال تطبيق DDPAI. سواء كنت تراقب مركبتك لأجل السلامة أو تتحقق منها من وقت لآخر، فإن كاميرا القيادة Z60 توفر راحة بدنية وذهنية لا مثيل لها.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز كاميرا القيادة Z60 بنظام التوصيل متعدد القنوات باي (πLink Multi-Channel System) من DDPAI، ما يتيح للسائقين إعدادات مرنة مثل التوصيل بأجهزة DDPAI الأخرى، مثل كاميرا dashcam MINI2X بدون شاشة. وهذا يخلق نظام تسجيل متعدد القنوات من 3 قنوات (K + 2K + 1080P4)، حيث يتم التقاط زوايا متعددة وتوفير تغطية أوسع لسيناريوهات القيادة المختلفة.

تحتوي كاميرا Z60 أيضًا على ميزة مراقبة وقوف السيارات ذات الطاقة المنخفضة والعرض المستمر (AOV)، وتدعم ما يصل إلى 20 يومًا من وضع الانتظار مع ترشيد استهلاك الطاقة. ويتم تنشيطها في غضون ثانية واحدة عند اكتشاف الحركة أو الاصطدامات، وتلتقط بسرعة لقطات حاسمة حتى أثناء التوقف على المدى الطويل. تقنية NightVIS 2.0 تضمن أن تكون اللقطات منخفضة الإضاءة حادة وواضحة.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح تقنية 5GHz Wi-Fi Turbo (الاتصال اللاسلكي السريع بتردد 5 جيجاهرتز) بتنزيلات الفيديو فائقة السرعة، بينما يحمي نظام التخزين المزدوج D2save 2.0 بياناتك، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية في حالة فشل بطاقة الذاكرة SD.

تمثل كاميرا القيادة Z60 التزام DDPAI بالابتكار في تكنولوجيا كاميرات القيادة (dashcam)، ما يوفر للسائقين طريقة أكثر ذكاء وأمانًا لمراقبة رحلاتهم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع DDPAI على الويب أو ألق نظرة على كاميرا Z60 على AliExpress.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2545739/DDPAI_Z60_4G_Three_Channel_Dashcam.jpg