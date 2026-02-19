شركة Deutsche Messe AG توسّع منصتها الصناعية إلى أفريقيا

شركة Deutsche Messe AG توسّع منصتها للتحول الصناعي إلى أفريقيا من خلال إطلاق معرض Industrial Transformation Africa 2026 وتأسيس مركز Smart Factory Academy Casablanca

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Deutsche Messe AG أنها ستستضيف معرض Industrial Transformation Africa للمرة الأولى خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 في الدار البيضاء، بالمغرب. وبالتوازي مع ذلك، سيتم تأسيس مركز Smart Factory Academy Casablanca لدعم الشركات على مدار العام في مجالات الأتمتة، والروبوتات، وتقنيات الصناعة 4.0. سيُنظِّم الحدثَ شركة Hannover Fairs MENA، الشركة الإقليمية التابعة لشركة Deutsche Messe AG والمسؤولة عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة (CIS)، ليكونَ منصةً على مدار 365 يومًا لتحول الصناعة في أفريقيا.

انطلاقًا من نهج 365 الذي تتبناهDeutsche Messe ، يدمج معرض Industrial Transformation Africa بين العرض، وتطوير المهارات، وحوار القيادات التنفيذية، ونقل التكنولوجيا ضمن منصة واحدة مستمرة. في جوهرها، تجمع المبادرة بين ثلاثة محاور إستراتيجية:

معرض Industrial Transformation Africa – هو سوق رفيع المستوى لعرض الحلول، وتوليد فرص الأعمال، وبناء الشراكات

مركز Smart Factory Academy Casablanca – هو مركز دائم للتدريب التقني، وتطوير المهارات، وعروض التقنيات العملية

قمة NextGen Manufacturing في أفريقيا – هي منصة حوار إستراتيجية تجمع المديرين التنفيذيين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الصناعي، يتم تنظيمها بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ( UM6P )

تُمكّن هذه المبادرات مجتمعةً من التفاعل المستمر، لضمان بقاء الشركات مرئيةً ومتصلةً وفاعلةً داخل المنظومة الصناعية في أفريقيا على مدار العام.

يجمع معرض Industrial Transformation Africa الشركات التي تعرض الحلول الأكثر ابتكارًا التي تُشكّل مستقبل الصناعة. تعكس قائمة الشركات العارضة التقنيات التي تقود العقد الصناعي المُقبل في أفريقيا، بما في ذلك: الروبوتات والأتمتة، والخدمات اللوجستية الذكية وإدارة سلاسل الإمداد، والكهرباء والإلكترونيات وأتمتة الطاقة، وأتمتة الماكينات وتقنياتها، والتصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الهواء المضغوط والفراغ.

سيصبح معرض Industrial Transformation Africa المنصة المركزية للابتكار الصناعي، والتعاون الدولي، ونقل التكنولوجيا في القارة الأفريقية؛ لربط الصناعات الأفريقية وصناعة مستقبل الغد. من خلال مركز Smart Factory Academy Casablanca، تُمنح الشركات فرصة لعرض تقنياتها ضمن بيئة تطبيقية وتجريبية على مدار العام، ما يُشكّل — إلى جانب المعرض — إستراتيجية متكاملة على مدار 365 يومًا تهدف إلى تعزيز حضور Deutsche Messe AG بشكلٍ مستمر في السوق الأفريقية.

استنادًا إلى الأساس القوي الذي حققته النسخة السابقة، ستُعقد قمة NextGen Manufacturing في أفريقيا بالتوازي مع معرض Industrial Transformation Africa 2026 في الدار البيضاء. وكانت القمّة قد استُضيفت سابقًا في بن جرير، بالمغرب، ونظمتها UM6P TECHNIX بالشراكة مع Deutsche Messe AG، وINNOVX، وUNIDO، وAISMA، واستقبلت أكثر من 500 مشارك من 15 دولة، إلى جانب 50 متحدثًا رفيع المستوى يمثلون الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية. ومن خلال مواءمة القمة مع معرض Industrial Transformation Africa في عام 2026، تعزز المنصة حوار القيادات التنفيذية، وتبادل السياسات، والتعاون الإستراتيجي في صميم أجندة التحول الصناعي في أفريقيا.

شركة Hannover Fairs MENA (HF MENA)

شركة Hannover Fairs MENA (HF MENA) هي شركة تابعة لشركة Deutsche Messe AG، إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض التجارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطوير شراكات إقليمية، وإضافة قيمة إلى المنظومة الصناعية، وتعزيز المؤسسات التي تركز على تحوّل الصناعة.

معلومات الاتصال للمزيد من المعلومات:

Nalan Kahraman

البريد الإلكتروني: [email protected]

hannoverfairsmena.com /en

رقم الهاتف: 00 69334 212 90+

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2904656/Industrial_Transformation_Africa_Logo.jpg