شركة Dex Squared للضيافة الإماراتية تبرم عقدًا تاريخيًا لأول فندق فاخر من فئة الخمس نجوم في بغداد

دبي، الإمارات, 24 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- حققت Dex Squared للضيافة - شركة رائدة في حلول الضيافة في الإمارات- إنجازًا مهمًا بفوزها بعقد مرموق لتطوير علامة World Heart الفندقية وتشغيل أول فندق فاخر من فئة الخمس نجوم في بغداد.

هذا المشروع الرائد يضم 320 وحدة، منها 285 غرفة فندقية و35 جناحًا فاخرًا و54 شقة فاخرة، ومن المتوقع أن يعيد تشكيل قطاع الضيافة في العراق. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دور Dex Squared الفاعل في قطاع الضيافة وتوسعها الإقليمي المتزايد.

UAE's Dex Squared Hospitality Secures Historic Contract for Baghdad’s First Luxury 5-Star Hotel

في هذا الصدد، صرح السيد/ كِفورك دِلدِليان، مؤسس شركة Dex Squared ورئيسها التنفيذي، قائلًا: "تغمرنا الحماسة لتطبيق نهجنا المبتكر في تشغيل الفنادق وتطوير العلامات التجارية في العراق. وأردف: "وهذا لأنَّ مشروع فندق قلب العالم (World Heart) يتماشى تمامًا مع مساعينا لإحداث ثورة في هذا القطاع بتحدي الوضع الراهن وجعل التميز معيارنا الأساسي. وهدفنا من ذلك هو خلق تجربة ضيافة لا مثيل لها تضع معايير جديدة للفخامة ومستويات الخدمة في السوق العراقية."

إنَّ اختيار شركة Dex Squared لهذا المشروع التاريخي ما هو إلا تأكيد على تميز الشركة في مجال الضيافة بفضل محفظتها الواسعة من الخدمات، التي تشمل الإدارة الكاملة للفنادق والمطاعم، وتطوير العلامات التجارية، وتحسين الأصول، وإنشاء مفاهيم مبتكرة في مجال خدمات الإطعام، وإدارة المنتجعات الصحية، وقائمة طويلة من خدمات الاستشارات المتعلقة بالضيافة. وبفضل حضورها القوي في المدن الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –بما فيها دبي والرياض وجدة والقاهرة والرباط والبحر الأحمر– تتبوأ Dex Squared مكانة فريدة تمكنها من فهم الاحتياجات السوقية وتلبيتها لمختلف عملائها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أعرب السيد/ عبد الله صالح الجبوري، مالك فندق قلب العالم) (World Heart، عن حماسه لهذه الشراكة قائلًا: "إن وضع أسس فندق World Heart يمثل بداية حقبة جديدة في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في العراق. ومن هنا، نستطيع القول بأن التعاون مع Dex Squared يمثل فصلًا جديدًا في مجال الضيافة الفاخرة في العراق، وهذا لأن نهجهم وخبراتهم الإقليمية تجعلهم الشريك المناسب لوضع معيار جديد للخدمات الفاخرة والرقي في بغداد."

يتمتع فندق قلب العالم (World Heart) بقيمة عظيمة تُقدَّر بعدة ملايين من الدولارات وموقع استراتيجي في بغداد يمنحه إطلالات خلابة على نهر دجلة. سيضم هذا الفندق الفاخر قصرًا للمؤتمرات يتألف من مدرج يتسع لعدد 240 مقعدًا وقاعتين للاحتفالات وعدد كبير من قاعات الاجتماعات المجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة؛ كما سيضم مجموعة من المطاعم العالمية الشهيرة ومركزًا للتسوق يتألف من 150 وحدة تعرض أشهر العلامات التجارية الدولية، مما يجعله مركزًا ترفيهيًا متكاملًا للنزلاء والزوار.

إنَّ هذه الشراكة توسع نطاق تأثير شركة Dex Squared في المنطقة، حيث يُتوقع أن يعيد فندق قلب العالم (World Heart) صياغة معايير الإقامة الفاخرة في العراق، مقدمًا إسهامات كبيرة في تعزيز قطاعي السياحة والأعمال المتناميين في البلاد.

نبذة حول شركة Dex Squared للضيافة

Dex Squared للضيافة هي شركة رائدة في مجال إدارة خدمات الضيافة مقرها الإمارات، وهي ملتزمة بإعادة هيكلة عمليات تشغيل الفنادق وطرح مفاهيم غير مسبوقة في هذا المجال. وبفضل ما تقدمه من خدمات متنوعه تشمل إدارة الفنادق وتطوير العلامات التجارية وإنشاء مفاهيم مبتكرة في مجال الإطعام، تتصدر Dex Squared جهود الابتكار والتميز في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.

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