شركة Dragon eCommerce وSeeders تتعاونان من أجل التغلب على التسويق الرقمي في الصين

شنغهاي، 19 شتنبر 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Dragon eCommerce، التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في الأسواق الآسيوية، أن تعلن عن شراكتها الإستراتيجية مع Seeders، وهي وكالة تسويق عبر الإنترنت مشهورة من هولندا. يشرعون معًا في رحلة مبهجة إلى عالم واعد وديناميكي للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية في الصين الكبرى.

التنقل في متاهة التسويق الصيني والتجارة الإلكترونية

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ويشير فابيان شنايدر، الشريك الإداري في Dragon eCommerce، إلى ما يلي: "تواجه الشركات التي تتطلع إلى وصول أعمالها إلى السوق الصينية أو توسيعها تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية وارتفاع تكلفة الحركة وإنشاء محتوى مؤثر. نحن نعلم أن التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث والأنظمة البيئية للتجارة الإلكترونية في الصين الكبرى يمكن أن تبدو وكأنها متاهة بالنسبة للشركات الدولية ومهمتنا هي مساعدتها على التنقل وتوفير الوضوح. وهذا يتوافق تمامًا مع القيم الأساسية لـ Seeders، ونحن متحمسون لهذه الشراكة."

يشارك دينيس أكيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Seeders، حماس فابيان شنايدر ويرى أن هذا التعاون يتناسب بشكل سلس مع استراتيجية Seeders الشاملة باعتبارها وكالة تسويق عبر الحدود. "إن سجل Dragon الرائع في تمكين الشركات الدولية من الازدهار في السوق الصينية، إلى جانب خبرة Seeders التي لا مثيل لها في التسويق عبر الإنترنت، هو وصفة للنجاح. ونهدف معًا إلى تمكين العديد من الشركات من الازدهار في السوق الصينية النابضة بالحياة."

التكيف مع المشهد الرقمي الصيني الفريد

إن المشهد الرقمي في الصين الكبرى يشكل عالماً خاصاً به، ويختلف إلى حد كبير عن نظرائه الأوروبيين والغربيين. وتفتخر الصين بمجموعة مميزة من المنصات الإلكترونية، والشبكات الاجتماعية، ومحركات البحث التي تهيمن على السوق، بما في ذلك بايدو Baidu، وويتشات WeChat، وويبو Weibo. لتحقيق النجاح في هذه البيئة المعقدة، فإن اتباع نهج مخصص للتسويق عبر الإنترنت ليس مجرد أمر جميل، بل إنه أمر بالغ الأهمية.

إطلاق العنان لإمكانات السوق الصينية

يمثل التحالف بين Dragon eCommerce وSeeders فصلاً جديدًا مثيرًا في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت في الصين. وبينما يشرعون في هذه الرحلة معًا، فإنهم على استعداد لدعم العملاء الذين يسعون إلى الوصول والنجاح في الصين الكبرى.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2212915/Dragon_eCommerce_Trading_GroupShot.jpg

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