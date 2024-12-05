شركة Dunxin Financial Holdings المحدودة تُعلن عن تغيير مُخطط لنسبة أسهُم الإيداع الامريكية ADS

هونغ كونغ، 5 ديسمبر 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Dunxin Financial Holdings المحدودة ("Dunxin" أو "الشركة") (OTC Pink: DXFFY)، وهي شركة تعمل في إدارة وتشغيل العقارات والاستثمار وأعمال الأمن الرقمي في هونغ كونغ، أنها تخطط لتغيير نسبة أسهم الإيداع الأمريكية ("ADSs") من نسبة (1) سهم إيداع أمريكي يمثل أربعمائة وثمانين (480) سهمًا عاديًا من الفئة A إلى نسبة (1) سهم إيداع أمريكي يمثل ستون ألف (60,000) سهمًا عاديًا من الفئة A. من المتوقع أن يتم تنفيذ تأثير تغيير النسبة على سعر تداول أسهُم الإيداع الامريكية في سوق OTC Pink، أو ("OTC") مع بداية التداوُل في 4 ديسمبر 2024 (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

بالنسبة لحاملي أسهُم الإيداع الأمريكية ADS للشركة، فإن تغيير النسبة سيؤدي إلى تأثير مُشابه لعملية تقسيم عكسي بنسبة واحد إلى مائة وخمسة وعشرين. ولن يكون هناك أي تغيير في الأسهُم العادية من الفئة A الخاصة بالشركة. سيحتاج حاملو أسهُم الإيداع الامريكية المُسجَّلون في تاريخ السريان إلى تقديم ADS الخاصة بهم إلى البنك المودِع لإلغائها واستبدالها بما يتماشى مع تغيير نسبة ADS، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل في الإشعار الصادر عن البنك المودِع. تستمر أسهُم الإيداع الامريكية الخاصة بشركة Dunxin في التداوُل خارج البورصة تحت الرمز DXFFY""، اعتبارًا من تاريخ السريان لتغيير نسبة ADS.

لن يتم إصدار أي أجزاء من أسهُم الإيداع الامريكية الجديدة فيما يتعلق بتغيير نسبة ADS، وبدلاً من ذلك، سيتم تجميع الحقوق الجزئية لأسهُم الإيداع الامريكية الجديدة وبيعها من قبل البنك المودع، وسيتم توزيع صافي العائدات النقدية من بيع الحقوق الجزئية لأسهُم الإيداع الامريكية (بعد خصم الرسوم والضرائب والمصاريف) على حاملي ADS المعنيين من قبل البنك المودع.

نتيجة لتغيير نسبة أسهُم الإيداع الامريكية، من المتوقع أن يرتفع سعرها بنسبة تتناسب مع التغيير، على الرغم من أن الشركة لا تستطيع تقديم أي ضمان بأن سعرها بعد تغيير النسبة سيكون مساويًا أو أكبر من سعرها على أساس نسبي.

نبذة عن Dunxin Financial Holdings المحدودة

شركة Dunxinهي مُقرض تمويل صغير مُرَخص يخدم الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة هوبي، الصين، وقد علَّقت Dunxin تقديم القروض لعملائها منذ عام 2020.

بيان تحذيري

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