شركة DXC Technology تدعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدفع الابتكار والتنوع

تكريماً لليوم العالمي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تفخر شركة DXC برعاية العديد من البرامج والمشاركة فيها في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز مواهب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بصفتها شركة رائدة عالميا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، تدرك DXC أن تعزيز مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر ضروري لدفع الابتكار وتمكين الأفراد ومواجهة تحديات العالم الرقمي اليوم. مع وجود قوة عاملة عالمية تضم أكثر من 125000 موظف ماهر في أكثر من 60 دولة، تستفيد DXC من الخبرة العميقة لإلهام وتوجيه المواهب الشابة، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة للنجاح في عالم تقوده التكنولوجيا.

قالت كريستي غرينيل، الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة DXC Technology وعضو المجلس الاستشاري لـ STEM For Her: "لكي نبتكر ونضع أفكارا لأفضل الحلول لزملائنا وعملائنا، نحتاج إلى وضع طاولة شاملة ومتنوعة حيث يتم الترحيب بجميع الأصوات". "نحن نؤمن بأن وجود ثقافة متنوعة وشاملة في مكان العمل هو جزء لا يتجزأ من نجاحنا وأساس لتحقيق أهداف أعمالنا. نحن ملتزمون بالاستثمار على مستوى العالم لضمان دعمنا للبرامج التي تعزز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإتاحتها للجميع."

من بين العديد من المبادرات ذات التأثير الاجتماعي التي تركز على رفع مستوى مهارات شباب اليوم لوظائف الغد، قدمت DXC البرامج التالية في العديد من البلدان:

أكاديمية DXC للمستقبل الرقمي : توفر أكاديمية المستقبل الرقمي، التي أطلقتها شركة DXC ومؤسسة Manchester United Foundation ، تدريباً في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتنمية الشخصية لطلاب المرحلة الثانوية، مع التركيز على المهارات التقنية الأساسية مثل الواقع الافتراضي والبرمجة. الآن في عامه الثالث، توسع البرنامج ليشمل غلاسكو، حيث يدعم الطلاب في مسارات التعليم والمهن.

برنامج DXC Dandelion : برنامج حائز على جوائز يوفر للأفراد ذوي التنوع العصبي فرص عمل مجدية في مجال التكنولوجيا، ويساعد أماكن العمل على سد الثغرات في مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، خاصة في تحليلات البيانات وأتمتة البرمجيات والأمن السيبراني. وقد بدأ البرنامج الذي يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، في أستراليا وتوسع منذ ذلك الحين ليشمل نيوزيلندا والمملكة المتحدة وبلغاريا وبولندا والفلبين وإيطاليا.

برنامج المستقبل الرقمي : برنامج يهدف إلى توفير أجهزة تكنولوجية مجددة والتدريب على الحاسوب والتعليم العملي في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للمجتمعات المحتاجة، وبالتالي دعم تقرير المصير والتعليم والمشاركة في الاقتصاد الرقمي. وبالتعاون مع شركاء البرنامج وعملاءه، أثر البرنامج على حياة أكثر من 24,000 شخص خلال أربع سنوات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

برنامج سفراء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات : برنامج يضم متطوعين في المملكة المتحدة يديرون أنشطة متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويتفاعلون مع المدارس.

بناء قوة عاملة رقمية: مبادرة لتعزيز محو الأمية الرقمية وتعلم مهارات جديدة، لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تعمل شركة DXC مع المؤسسات الأكاديمية والجامعية للمشاركة في تصميم مناهج تعليمية وبرامج شهادات حيث يكتسب الطلاب خبرة حقيقية ويشاركون في التدريب الداخلي بهدف خلق فرص عمل ومعالجة النقص في المهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحديات البرمجة : ستقوم شركة DXC برعاية تحدي DXC للبرمجة في البرتغال و برمجة DXC Iberia Codes في إسبانيا للعام الخامس على التوالي. هذه برامج ديناميكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مصممة خصيصاً لإشراك التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً في التكنولوجيا والعلوم من خلال مسابقات برمجة ممتعة قائمة على العمل الجماعي باستخدام منصات مثل Scratch و MakeCode Arcade .

الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات : يعمل البرنامج، الذي مقره في البرازيل، على تمكين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 17 و21 عاماً ممن لديهن شغف بالتكنولوجيا. صُمم هذا البرنامج الغامر الذي يستمر لمدة 15 شهراً لخريجي المدارس الثانوية الذين لم يبدأوا تعليمهم العالي بعد، ويقدم تدريباً عملياً وإرشاداً مهنياً لإعداد المشاركين لمهن ناجحة في مجال التكنولوجيا.

تم تصميم ممارسة التأثير الاجتماعي لشركة DXC لتحسين النتائج المجتمعية وزيادة التنوع والشمول من خلال التكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام على المجتمع الأوسع.

لمزيد من المعلومات عن برامج التأثير الاجتماعي العديدة التي تقدمها DXC، تفضل بزيارة هنا .

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: (DXC، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين بنية البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

ألكساندرا أندرياسك-بينكوفسكا، Global Communications، بريد إلكتروني: [email protected]؛ وروجر ساكس، محلل مالي معتمد، نائب رئيس علاقات المستثمرين، هاتف رقم: 0801-259 201-1+، بريد إلكتروني: [email protected]

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