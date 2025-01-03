شركة DXC Technology تعيِّن السيد Brad Novak رئيسًا للمعلومات

انضمام مسؤول تنفيذي مخضرم في مجال التكنولوجيا إلى فريق قيادة شركة DXC

مدينة آشبورن، ولاية فيرجينيا، 3 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المؤشر في بورصة نيويورك: DXC)، الشركة الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا العالمية في Fortune 500، اليوم عن تعيين Brad Novak رئيسًا للمعلومات. ينضم Novak إلى فريق قيادة شركة DXC Technology مع تركيزه القوي على استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عمليات الشركة. سيقدم تقاريره إلى الرئيس الإداري لشركة DXC، السيد James Walker.

Brad Novak, Chief Information Officer, DXC Technology

في هذا المنصب، سيعمل Novak على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل إستراتيجي عبر البنية التحتية للشركة، كما سيقود الفريق إلى دمج، وتوحيد، وإرساء معيار موحد لمختلف المنصات، والأدوات، والعمليات بهدف تعزيز إنتاجية القوى العاملة وكفاءة التشغيل.

السيد Novak هو خبير تكنولوجي كبير يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في الخدمات المالية، ومنها: تطوير التطبيقات، والبنية التحتية، وإدارة الخدمات. عمل في العديد من شركات الخدمات المالية العالمية، وآخرها Barclays، حيث كان رئيسًا للتكنولوجيا في بنك الشركات والاستثمارات، ويقود بنية التكنولوجيا والإستراتيجية. وعمل Novak أيضًا في مجالَي الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، حيث كان يقوم بتقييم فرص الاستثمار وتقديم المشورة لشركات المحفظة الاستثمارية بشأن إستراتيجياتهم التكنولوجية.

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البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات، والمخاطر، والشكوك، والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبِّر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين بنية البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة، والخاصة، والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا من خلال DXC.com.

للتواصل: Mihir Bellamkonda، للعلاقات الإعلامية: [email protected]؛ Roger Sachs، لعلاقات المستثمرين: [email protected]

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