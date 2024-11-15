شركة DXC Technology تُصنف كأفضل مزود لتكنولوجيا التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية من قبل مجموعة Everest Group

يعكس التصنيف في المركز الأول موقف DXC كشركة مزودة موثوق بها لحلول تكنولوجيا التأمين لعملائها في جميع أنحاء العالم

أشبورن، فرجينيا, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: DXC، الشركة الرائدة المزودة لخدمات التكنولوجية المدرجة في قائمة Fortune 500، عن تصنيفها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية في تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث والتحليلات العالمية Everest Group.

DXC ranked No. 1 in Everest Group

في تقريرها السنوي الافتتاحي بعنوان "أفضل 50TM شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (L&A)، قامت مجموعة Everest Group بتصنيف الشركات بناءً على الإيرادات والنطاق الجغرافي لقاعدة العملاء وتغطية خط الأعمال وتغطية سلسلة القيمة. سلط التقرير الضوء على خبرة DXC في الابتكار باعتبارها عامل تمييز رئيسي. تعمل شركة DXC مع عملاء عالميين كشريك موثوق به، حيث تساعد شركات التأمين على تحويل العمليات وتحديثها.

"تم إدراج DXC Technology على رأس قائمة أفضل 50TM شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (L&A) لعام 2024 التي أصدرتها مجموعة Everest Group. ويعزى ذلك إلى تغطية عروض التكنولوجيا التي تقدمها الشركة لجميع المنتجات الرئيسية ووظائف سلسلة القيمة وبصمة العملاء العالمية المتنوعة بشكل جيد،" كما قال روناك دوشي، شريك في مجموعة Everest Group. "لقد عزز تركيزهم الاستراتيجي على موضوعات السوق المحورية، مثل تسريع الاكتتاب وتمكين قنوات التوزيع، من القيمة التي يقدمونها لشركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية.(L&A)

توفر شركة DXC لعملاء التأمين على الحياة والمعاشات السنوية حلولاً رقمية متكاملة وجاهزة للتحول الرقمي تعمل على تحويل عمليات التأمين وتبسيطها، مما يتيح سرعة الوصول إلى السوق وتعزيز تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّن DXC شركات التأمين من التوسع باستخدام السحابة ودفع الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأمين الأنظمة الحيوية. مع التركيز على التحديث، تمتلك DXC حلولا تسرع من رحلة التحول إلى الابتكار الرقمي.

وبالاستفادة من خبرة أكثر من 40 عامًا من الابتكار، تمتلك شركة DXC أكثر من 1000 عميل في قطاع التأمين وعالجت أكثر من مليار بوليصة تأمين باستخدام حلول DXC. تعتمد 21 من أكبر 25 شركة تأمين في العالم على شركة DXC لتقديم الحلول التي تتيح لها حل تحديات الأعمال الأساسية ومواصلة التركيز على إنجاز الأعمال ذات المهام الحرجة.

قال راي أغوست، المدير الإداري لبرامج التأمين وخدمات BPS: "يشرفنا أن يتم تكريمنا لريادتنا العالمية في سوق التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية". "نحن محظوظون بالعمل مع بعض من أكبر شركات التأمين في العالم وملتزمون بمقابلة عملائنا حيثما كانوا في رحلاتهم للتحول الرقمي. سنواصل دفع عجلة الابتكار الذي يُحدث تحولاً في قطاع التأمين."

يمكن الاطلاع على مقتطفات من تقرير مجموعة Everest Group هنا.

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: (DXC، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين بنية البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2558057/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Ranked_Top_Life___Annuity.jpg