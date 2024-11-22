شركة DXC Technology وشركة ServiceNow تمدان شراكتهما الاستراتيجية لتسريع عملية تحقيق قيمة للأعمال من الذكاء الاصطناعي التوليدي

مركز جديد للتميز يجمع بين خبرة DXC في الصناعة والذكاء الاصطناعي

وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) من ServiceNow لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي

DXC Technology Company and ServiceNow

مدينة آشبورن، ولاية فرجينيا، 22 نوفبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المؤشر في بورصة نيويورك NYSE: DXC)، الرائدة في مجال الخدمات التكنولوجية العالمية والمدرجة في قائمة Fortune 500، اليوم عن شراكة استراتيجية موسعة مع ServiceNow، منصة الذكاء الاصطناعي لتحويل الأعمال، بهدف زيادة قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) للشركات على مستوى العالم. وشكلت الشركتين مركزًا للتميز (CoE)، يجمع بين خبرة DXC في مجال الصناعة والتنفيذ مع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من ServiceNow، لتسهيل اعتماد الذكاء الاصطناعي للعملاء.

تواجه المنظمات ضغوطًا لتحقيق قيمة بسرعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي. يهدف مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي من DXC وServiceNow إلى مساعدة العملاء في تسريع رحلتهم في الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من القدرات الأساسية للذكاء الاصطناعي AI Impact من DXC، الذي يجمع بين الاستشارات والهندسة والخدمات المؤسسية الآمنة، مع حل الذكاء الاصطناعي التوليدي Now Assist من ServiceNow. في مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI CoE)، سيقوم مستشارو الذكاء الاصطناعي لدى DXC بتوجيه العملاء المشتركين أثناء مواكبتهم للذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء التكنولوجي لديهم وتقديم نتائج في العالم الحقيقي. على سبيل المثال، قامت DXC بنشر حل Now Assist للاستخدام على منصة تقديم الخدمات الخاصة بها، ما ساهم في تحويل عملية إدارة الحوادث وتحقيق النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي لأكثر من 500 عميل. وقد ساعد ذلك في تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وزيادة الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء. وبذلك، وفرت DXC ما يقرب من 10,000 ساعة من العمل شهريًا.

قال Howard Boville، نائب الرئيس التنفيذي لشركة DXC، في خدمات الاستشارات والهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: "يتطلع العملاء إلى تحويل أعمالهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومع ServiceNow، ستتوفر لدينا الخبرة اللازمة للوصول إلى حالات استخدام عالية التأثير للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". "يحتاج عملاؤنا إلى التأكد من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم تلتزم بأعلى معايير خصوصية البيانات، والحوكمة، والامتثال. تعتبر DXC شريكًا موثوقًا يفهم تمامًا عمق التحديات والفرص التي يحتاجها العملاء للنجاح والازدهار."

قالت Erica Volini، نائبة الرئيس الأول للشراكات والقنوات العالمية في ServiceNow: "تتوق الشركات إلى تحقيق القيمة والإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)". "مهمتنا هي جعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالح المزيد من المؤسسات، والشركاء مثل DXC هم جزء أساسي في هذه الجهود. يدمج مركز التميز الجديد خبرة DXC واسعة النطاق في الصناعة وتوسعها في قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في حل ومنصة الذكاء الاصطناعي Now Assist لدينا - إنها الطريقة الأفضل لدفع التحول الفعلي في الأعمال."

يستند خبر اليوم إلى تعاون طويل الأمد استمر لمدة 15 عامًا مع DXC بصفتهم الشريك الرائد الذي يساعد العملاء على استخدام منتجات وخدمات ServiceNow. تعمل DXC مع العملاء لتحقيق نتائج لا تُصدق باستخدام ServiceNow عبر الصناعات، بما في ذلك:

السكك الحديدية الفيدرالية السويسرية التي تستفيد من تكامل الأنظمة الذي تقدمه DXC لدمج التطبيقات الموجهة للموظفين والعملاء مع منصة Now ، ما يساعد السكك الحديدية على نقل 1.25 مليون راكب و205,000 طن من البضائع بأمان يوميًا.

شركة Jollibee Foods Corporation (JFC) و DXC لديهما شراكة طويلة الأجل مبنية على الابتكار والدعم. توفر DXC منصات موحدة، بما في ذلك ServiceNow ، لإدارة العمليات الحيوية للمخازن والمؤسسات التابعة لـ JFC ، مما يمكّن فرقهم من التركيز على الأولويات الاستراتيجية.

إدارة الحماية المدنية في مدينة ميلانو التي عملت بشكل وثيق مع ServiceNow و DXC لإدارة استلام وتوزيع معدات الحماية الشخصية خلال جائحة COVID-19 .

على الصعيد العالمي، تمتلك DXC أكثر من 2,000 شهادة لـ ServiceNow، وأكثر من 1,300 اعتماد، وتواصل تعزيز المواهب من خلال أكاديمية التدريب على ServiceNow. تعد DXC أيضًا عضوًا في مجلس استشارات منتجات الذكاء الاصطناعي التابع لـ ServiceNow، والذي يركز على تقديم المشورة لـ ServiceNow بشأن منتجات الذكاء الاصطناعي المستقبلية من خلال مشاركة ملاحظات العملاء.

لمزيد من المعلومات حول شراكة DXC مع ServiceNow، تفضل بزيارة: موقع النظام البيئي للشراكة.

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". تمثل هذه البيانات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن ضمان تحقيق النتائج الموضحة في هذه البيانات. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للحصول على وصف مكتوب لهذه العوامل، راجع القسم تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي القادم لشركة DXC في النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وأي معلومات محدثة في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة. لا يمكن إعطاء أي ضمان مفاده أن أي هدف أو خطة منصوص عليها في أي بيان تطلعي يمكن تحقيقها أو سيتم تحقيقها، ويتم تحذير القراء من الاعتماد غير المبرر على مثل هذه البيانات التي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي مراجعات لأي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ هذا التقرير أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين بنية البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا من خلال DXC.com.

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للتواصل الإعلامي: Angelena Abate، المدير الأول، للاتصالات، الهاتف: 8060-234-646-1+، البريد الإلكتروني: [email protected]؛ وRoger Sachs، علاقات المستثمرين، الهاتف: 0801-259-201-1+، البريد الإلكتروني: [email protected]