شركة DXC تتعاوَن مع Ferrari لتطوير واجهة المُستخدم والآلة للسائق HMI للسيارات من الجيل القادم

برنامج DXC يدعم نظام الترفيه في سيارة Ferrari الجديدة الخارقة F80

آشبورن، فيرجينيا, 10 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC المُدرَجة في بورصة نيويورك NYSE بالرمز (DXC) عن اتفاقية مع Ferrari، لتمديد شراكتهما لتطوير أنظمة الترفيه داخل الأجيال القادمة من سيارات Ferrari؛ مما يُتيح للسائقين الاقتراب أكثر من التمتُّع بالوظائف عالية الأداء لسيارات Ferrari.

بفضل خبرتها الكبيرة في صناعة السيارات، ستُساعد DXC في ضمان أن تكون أنظمة الترفيه في سيارات Ferrari مُصمَّمة لتقديم تجربة قيادة فائقة لمالكي سيارات Ferrari مع القُدرة على التكيُّف لتبقى في طليعة السوق.

DXC partners with Ferrari to develop the driver HMI for next-gen vehicles

وصرَّح Ernesto Lasalandra، مدير البحث والتطوير في Ferrari قائلًا: "DXC هي شركة مُبتكرة رائدة في السوق في صناعة السيارات، مما يُمَكننا من تسريع تطوير منصتنا البرمجية، ومكوناتها بالإضافة إلى الوظائف وسهولة الاستخدام المتطورة".

كجزء من رحلتها مع فيراري، بدأت DXC في عام 2021 بإعادة تصميم أنظمة واجهة المُستخدمِ والآلة (HMI) للنماذج الحالية، والمُستقبلية.

وفي مشروع حديث، طوَّرت DXC البرنامج الخاص بسيارة Ferrari الخارقة الجديدة F80 التي تم إطلاقها في أكتوبر 2024 والتي تُناسب كلًا من الطرق العامة وحلبات السباق. بفضل البرنامج المُصَمَّم خصيصًا من DXC، تُوَفر شاشات F80 المتعددة تجربة سلسة، وسريعة، وموجهة نحو الأداء للسائق، وبفضل الشاشة الإضافية الاختيارية، للراكب أيضًا. يقدم نظام "قمرة القيادة الرقمية" في F80 وظائف للاستخدام على الطُّرق العامة ويتحول إلى شاشة سباق عند التواجُد على الحلبة، ويُوَفر النظام بيانات الأداء في الوقت الفعلي (بما في ذلك السرعة، وقوة الجاذبية، ودورات المُحرِّك، وضغط الإطارات)، وعروض مرئية غامرة تخلق تجربة سباق فريدة ومثيرة للمستخدم.

وقال Luz G. Mauch، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات والتصنيع في DXC: " تجلب شركة DXC خبرتها العميقة في قطاع السيارات إلى شراكتنا مع Ferrari، إحدى شركات صناعة السيارات الأكثر شُهرة في العالم"، وأضاف قائلًا: "ستُساعد الابتكارات البرمجية المتطورة التي نطورها اليوم في تحويل تجربة السائق لعُقود قادمة".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://dxc.com/us/en/scuderia-ferrari

البيانات التطلُّعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر، وحصري بالحقائق التاريخية تُشكل "بيانات تطلُّعية". تُمَثل هذه التصريحات التوقُّعات والمُعتقدات الحالية، ولا يُمكِن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلُّعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات، والمخاطر، والشكوك، والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يُرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC في النموذج 10-K للسنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2024، وأي معلومات مُحَدَّثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC. نُنَبه القُرَّاء إلى عدم الاعتماد بشكل مُفرط على هذه التصريحات التي تُعَبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلُّعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو إظهار حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تُساعد شركة DXC Technology المُدرجة في بورصة نيويورك NYSE بالرمز DXC))، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين بِنية البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسُّع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنَشر الخدمات التي تدفع مُستويات جديدة من الأداء والقُدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. اكتشف المزيد عن كيفية تقديمنا للتميُّز لعملائنا وزملائنا على DXC.com.

Angelena Abate، علاقات وسائل الإعلام، بريد إلكتروني: [email protected]، السيد Roger Sachs، مُحلل مالي مُعتمَد، ورئيس علاقات المستثمرين، هاتف: 0801-259 201-1+، بريد إلكتروني: [email protected]

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