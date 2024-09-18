شركة EarthGrid تعلن عن إبرام مشروع مشترك رائد مع شركة EnerTech، الكيان التابع لصندوق هيئة الاستثمار الكويتية، لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تحت الأرض بقيمة 18 مليار دولار في الولايات المتحدة

يتيح هذا المشروع المشترك تحسين البنية التحتية الحيوية وزيادة قدرة الشبكة ومرونتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.

بوينت ريتشموند، كاليفورنيا، 18 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة EarthGrid، وهي شركة تكنولوجية متخصصة في تطوير البنية التحتية باستخدام تقنية حفر الأنفاق بالبلازما ومقرها في منطقة الخليج، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة EnerTech، وهي إحدى الشركات التابعة لصندوق هيئة الاستثمار الكويتية (KIA)، لتنفيذ مشاريع بنية تحتية على أربع مراحل في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط.

EarthGrid's 2-Torch Plasma-Boring System Operating on Limestone

تبلغ قيمة المرحلتَين الأوليَين من مشاريع تحسين البنية التحتية الأمريكية حوالي 18 مليار دولار. وباستخدام آلات الحفر المدعومة بتقنية البلازما التي تمتلكها EarthGrid، سيعمل هذا المشروع المشترك على تطوير شبكة من الأنفاق تحت الأرض تهدف إلى تحديث شبكات الطاقة والألياف الضوئية الحالية لتعزيز موثوقيتها وكفاءتها ومتانتها، مع تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ولتحقيق هدف الولايات المتحدة المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2050، سيتطلب الأمر إنشاء أكثر من مليون ميل من خطوط النقل الجديدة خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتزيد من تعقيد هذا التحدي حقيقة أن أكثر من 70% من خطوط النقل الحالية عمرها أكثر من 25 عامًا؛ أي أكثر من نصف عمرها المتوقع البالغ 50 عامًا. ستسهم شركة EarthGrid، من خلال هذا المشروع المشترك، في إضافة أكثر من 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة إلى شبكة الكهرباء الأميركية، بالإضافة إلى حل مشاكل ازدحام الشبكة في المواقع الإستراتيجية.

وفي هذا الصدد، قال Troy Helming، مؤسس شركة EarthGrid ورئيسها التنفيذي CEO: "في المتوسط، يستغرق تطوير وإصدار التراخيص وبناء خطوط النقل العلوية الجديدة من 10 إلى 20 عامًا، مما يجعل من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى اعتماد نهج بديل لتلبية احتياجات الأهداف البيئية الأمريكية". وأضاف قائلاً: "من خلال مشروعنا المشترك مع EnerTech، المطور المتخصص في التقنيات النظيفة والبنية التحتية، نفخر بدعم التطور الذي تحتاجه شبكة الكهرباء الأمريكية بشكل كبير، وتمكين الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين تطوير البنية التحتية الأساسية".

على الرغم من أن إنشاء خطوط النقل العلوية يستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن الطرق التقليدية لمد خطوط الأنفاق تحت الأرض بطيئة أيضًا وتكلفتها أعلى من الخطوط العلوية، كما أنها تشكل تحديات عويصة تكمن في العمل مع الصخور الصلبة، الأمر الذي يؤدي إلى التخلي عن بعض المشاريع أو تأخيرها بشكل كبير. إن تقنية الحفر بالبلازما التي تقدمها شركة EarthGrid، فضلاً عن النهج الخاص الذي تتبعه الشركة، يقللان بشكل كبير من الوقت والتكلفة المرتبطة بطرق مد خطوط الأنفاق تحت الأرض، دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة، وتعتمد بشكل رئيسي على الطاقة النظيفة.

ويتماشى نهج EarthGrid في توجيه خطوط النقل تحت الأرض بالتقنيات النظيفة مع أهداف شركة EnerTech في نشر هذه التقنيات الثورية إلى جميع أنحاء العالم، حيث سيتم تنفيذ المشاريع أولاً في الولايات المتحدة، ثم في أوروبا والشرق الأوسط؛ بهدف تسريع اعتماد حلول الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. ومن جانبه، قال عبد الله المطيري، الرئيس التنفيذي CEO لشركة EnerTech: "نحن متحمسون للإعلان عن هذه الشراكة مع EarthGrid لنشر ما نعتبره أسرع تقنية لحفر الأنفاق وأكثرها كفاءةً من حيث التكلفة لتحسين البنية التحتية الأساسية".

وبصفتها شركة اتصالات مسجلة في 46 ولاية أميركية (CPCN)، تقدم EarthGrid لعملائها وشركائها أولوية الوصول إلى حقوق المرور على طول الطرق العامة لتسريع مشاريع مد الألياف الضوئية تحت الأرض، كما تعتزم EarthGrid الحصول على التراخيص اللازمة لإضافة بنية تحتية إضافية في أنفاقها وخنادقها، بما في ذلك شبكات الكهرباء، والمياه، وأنابيب الشحن الروبوتية.

في نهاية المطاف، سيتم تنفيذ خطوط أنابيب هذا المشروع المشترك بالتعاون مع شبكة من أصحاب المصلحة الإستراتيجيين والحكوميين في مجالات رأس المال على مستوى العالم، بما في ذلك شركات المرافق العامة، ومراكز البيانات، وشركات الطاقة النظيفة.

وقد مُثِّلَت شركة EarthGrid في هذه الصفقة من خلال شركة المحاماة الأمريكية Glaser Weil ، حيث لعب Jeff Joyner، الشريك الأول في الشركة، دورًا رئيسيًّا في إتمام الصفقة من خلال خبرته الواسعة في الحلول المستدامة.

نبذة عن شركةEarthGrid

تأسست شركة EarthGrid في عام 2016، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الحفر بالبلازما وتطوير البنية التحتية، حيث تعتمد على تقنية فريدة ومبتكرة لحفر الأنفاق باستخدام البلازما يمكنها إحداث ثورة في بنية شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى إنشاء شبكة من الأنفاق تحت الأرض لنقل الطاقة النظيفة وتوفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة عبر الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى زيادة قدرة الكهرباء، تسعى EarthGrid إلى تعزيز الأمان والموثوقية في بنية الشبكة، عبر وضع البنية التحتية الأساسية تحت الأرض لتجنب التأثير المدمر للكوارث الطبيعية. تابع EarthGrid على LinkedIn و YouTube .

نبذة عن شركة EnerTech

تأسست شركة EnerTech's في عام 2012، وتتمثل مهمتها في بدء مشاريع تطوير خاصة بها والمشاركة في مشاريع تتخصص في قطاعات الطاقة، والتقنية النظيفة، وإعادة التدوير، والمياه، وإدارة النفايات، والطاقة المتجددة. وتعتبر شركة EnerTech كيانًا مملوكًا بالكامل لدولة الكويت من خلال صندوق هيئة الاستثمار الكويتية (KIA)، الذي يُعَدّ حاليًّا واحدًا من أقدم وأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتتخذ من الكويت مقرًّا لها.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2507189/EarthGrid_2_Torch.jpg