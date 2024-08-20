شركة EcoFlow تُسدل الستار عن برنامجها "Power For Rescues" لدعم عمليات الإنقاذ والاستعداد للكوارث

سياتل، 20 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة EcoFlow، الشركة الرائدة في مجال حلول الطاقة المتنقلة والصديقة للبيئة برنامج "EcoFlow Power For Rescues". ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركة "EcoFlow Power For All"، ويهدف إلى تقديم دعم موثوق ومرن ومستدام للطاقة للمناطق المنكوبة وفرق الإنقاذ حول العالم. كما يدعم الاستعداد والتأهب للكوارث وتدريبات الإنقاذ لحماية المزيد من الأرواح.

تشير منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى زيادة عدد الكوارث المناخية المتطرفة خمسة أضعاف خلال الخمسين عامًا الماضية. وفي مواجهة تكرار هذه الكوارث بشكل متزايد، يصبح تأمين الطاقة لعمليات الإنقاذ والتجمعات السكانية المتضررة والاستعداد للكوارث والتدريب على عمليات الإنقاذ أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة المزيد من الأرواح.

يقول Bruce Wang، الرئيس التنفيذي CEO لشركة EcoFlow ومؤسسها: "الاستعداد للكوارث هو السبب الرئيسي لاختيار العديد من المستخدمين لشركة EcoFlow، مما يجعلنا نفهم بعمق أن الموثوقية هي حاجة مشتركة عندما يواجه الناس لحظات حرجة. من خلال التعاون الوثيق مع منظمات الإنقاذ والحكومات والمستشفيات والملاجئ العالمية، نقدم باستمرار دعمًا موثوقًا للطاقة في حالات الطوارئ للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة من الكوارث. كما ندعم بنشاط الاستعداد للكوارث والتدريب على عمليات الإنقاذ لمساعدة المزيد من الناس على فهم كيفية بناء استعدادات موثوقة للطوارئ في حياتهم اليومية لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

توفير طاقة موثوقة لحالات الطوارئ المتعلقة بالإنقاذ

تبرعت شركة EcoFlow، خلال الزلزال الذي تعرضت له شبه جزيرة نوتو اليابانية في عام 2024، بعدد 76 محطة طاقة متنقلة وعدد 17 لوحًا شمسيًا وبنوك طاقة وصناديق استعداد للكوارث إلى منظمات غير ربحية وشركات في مدن ناناو وكوماتسو وكانازاوا في محافظة إيشيكاوا. وقد استُخدمت هذه الإمدادات في الملاجئ المحلية، حيث وفرت طاقة طوارئ لأربعين ألف شخص متضرر.

خلال فيضانات ريو غراندي دو سول في البرازيل عام 2024، استقبل مستشفى Estrela في الولاية مرضى في حالة حرجة من عدة مدن مجاورة، لكن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر شكل خطراً على حياة العديد من المرضى. وعلى إثر ذلك، تبرعت EcoFlow بمجموعة من محطات الطاقة المتنقلة للمستشفى لضمان التشغيل المستقر للأجهزة الطبية ومعدات تخزين الأدوية، الأمر الذي ساعد في حماية المرضى والحفاظ على حياتهم.

التركيز على الاستعداد اليومي للكوارث والتدريب على عمليات الإنقاذ

يُعد الاستعداد اليومي للكوارث جزءًا أساسيًا من برنامج EcoFlow Power For Rescues. هذا وقد قام البرنامج بتثبيت محطات طاقة متنقلة وألواح شمسية من EcoFlow في أبراج إخلاء تسونامي في مدينة إيسومي اليابانية. عندما تسبب الكوارث بانقطاع التيار الكهربائي، توفر محطات الطاقة هذه الكهرباء في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تم إجلاؤهم. كما تبرع البرنامج بمحطات طاقة محمولة إلى 10 فرق إنقاذ تحت مظلة فريق الإنقاذ الصيني China's Blue Sky Rescue وتحالف Dawn Rescue Alliance لمساعدتهم في حل مشاكل الطاقة أثناء عمليات الإنقاذ.

بالإضافة إلى ذلك، تعاون برنامج Power for Rescues مع جمعية St John Ambulance Cymru في ويلز لمدة اثني عشر شهرًا، حيث أجرى 67 جلسة تدريب توضيحية وتوعوية في المدارس والجماعات المجتمعية في شمال وجنوب وغرب ويلز. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع تدريبًا احترافيًا على الإنقاذ لعدد 1000 فرد، مما يساهم في سلامة المجتمع وتطوير أفراد الإنقاذ المحترفين.

إذا كانت مؤسستكم أو مجتمعكم المحلي يرغب في التعاون مع برنامج EcoFlow Power For Rescues، يرجى التواصل معنا عبر هذه الصفحة: https://www.ecoflow.com/powerforall

نبذة عن برنامج EcoFlow Power For Rescue

يُعد "EcoFlow Power For Rescues" برنامجًا تابعًا لمبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركة، EcoFlow Power For All، والمخصص لتوفير دعم موثوق للطاقة للمناطق المنكوبة وفرق الإنقاذ. يتمثل شعار البرنامج في "طاقة موثوقة دائمًا. في أي مكان. وفي أي وقت." قدم هذا البرنامج، خلال حالات الطوارئ مثل حرائق الغابات في هاواي عام 2023، وزلزال المغرب عام 2023، وزلزال شبه جزيرة نوتو عام 2024 في اليابان، وفيضانات ريو غراندي دو سول عام 2024 في البرازيل، دعمًا موثوقًا ومرنًا ومستدامًا للطاقة لفرق الإنقاذ ووكالات الإغاثة والمستشفيات والملاجئ المتضررة.

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