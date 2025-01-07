شركة EMSRUN Medical تحتفل بمرور 15 عامًا من التميز في الحلول المنقذة للحياة

ووشي، الصين، 7 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تحتفل EMSRUN Medical، الشركة الرائدة في مجال الحلول الطبية التكتيكية والطوارئ الطبية قبل دخول المستشفى والحلول الطبية المدنية الطارئة هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها. منذ تأسيسها في عام 2010، اكتسبت الشركة سمعة متميزة في تقديم الحلول الهامة للمقاتلين والمستجيبين الأوائل ومقدمي الرعاية ما قبل المستشفى. مع دخول هذا العام الهام، تواصل EMSRUN تعزيز التزامها بالابتكار والموثوقية والخدمة التي تركز على العملاء.

EMSRUN Factory Exterior The laboratory for rigorous testing and research

وطوال رحلتها التي استمرت 15 عاماً، حظيت EMSRUN Medical باستمرار على التقدير لعمليات الإنتاج والتسليم المنهجية وفريق العمل المحترف والخدمات المصممة خصيصاً. لقد أدى نجاح الشركة في تلبية احتياجات العملاء من خلال حلول فعّالة ومخصصة إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة موثوق بها في هذا المجال.

البحث المبتكر والتسليم الفعال

يجمع نهج EMSRUN المتكامل للبحث والتطوير والتصنيع بين الابتكار المتطور والتميز التشغيلي. يقود فريق البحث والتطوير المتخصص في الشركة عملية التطوير المستمر للمنتجات الجديدة المصممة بدقة لتلبية متطلبات السوق المتطورة. من خلال أنظمة إدارة المخزون واللوجستيات والنقل المتطورة، تضمن EMSRUN تسليم دقيق وفي الوقت المناسب للعملاء في جميع أنحاء العالم. في إنجاز هام، حصلت خمسة منتجات أساسية - الأختام الصدرية، والضمادات، وإبر تخفيف الضغط، وأجهزة المسالك الهوائية الأنفية البلعومية، والشاش المضغوط، على شهادة MDR، مما يجعل EMSRUN أول مورد صيني يحصل على هذا الاعتراف.

فريق من الخبراء يضمن جودة الخدمة

ترتكز إنجازات الشركة على أساس فريقها الذي يتمتع بمهارات عالية ويضم مطورين تقنيين ومتخصصين في الإنتاج ومراقبين للجودة ومتخصصين في دعم العملاء. مع 116 موظفاً يعملون على مساحة 1000 متر مربع من المكاتب و8000 متر مربع من المختبرات وورش العمل، طورت EMSRUN نظاماً تشغيلياً شاملاً يشمل الإنتاج والتخزين والبحث والتطوير وضمان الجودة. تحظى الشركة بشهادات اعتماد للمعايير العالمية بما في ذلك CE وFDA وCFDA وISO13485 وISO14001، مما يتيح تسليم أكثر من 1000 منتج إلى أكثر من 100 دولة. يعمل فريق EMSRUN المتخصص في إعداد وثائق المناقصات على تعزيز نجاح العميل في مناقصات المشاريع الحكومية من خلال المساعدة في إعداد وثائق المناقصات.

خدمات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المخصصة للعملاء

من خلال التعاون الاستراتيجي والبحث الشامل، تقدم EMSRUN حلولاً مخصصة لتلبية متطلبات العملاء المحددة. تُظهر الشركة مرونة استثنائية في تعديل تصميمات المنتجات وتنقيح عمليات الإنتاج لضمان التوافق الدقيق مع الاحتياجات الفريدة للعملاء.

ظهر مثال بارز على قدرة EMSRUN على التكيف في عام 2021 عندما نفذت ليتوانيا سياسات طبية جديدة تتطلب تحديث مجموعات طوارئ. وقد استجابت EMSRUN بسرعة لهذا التحدي، وأصبحت المورد المفضل لهذه المبادرة الهامة. شملت متطلبات العميل أطقمًا متوافقة مع المعايير الجديدة، وتغليفًا مخصصًا يحمل شعار العميل، وتحميلًا مثاليًا للصناديق من أجل النقل والتخزين الفعالين، والالتزام الصارم بالجدول الزمني للتسليم. نجحت EMSRUN في إعادة تشكيل محتويات المجموعة لتلبية متطلبات السياسة، وإعادة تصميم التعبئة والتغليف من أجل الخدمات اللوجستية الفعالة من حيث التكلفة، وضمان الإنتاج والتسليم في الوقت المناسب، مما مكّن العميل من تلبية طلبات السوق بشكل فعال. على الرغم من ضغوط التسعير الناجمة عن المنافسة في السوق، قامت EMSRUN بتحسين عمليات الإنتاج وتعديل الأسعار للحفاظ على الميزة التنافسية للعميل. أدى هذا التعاون الناجح إلى استحواذ العميل على حصة سوقية سريعة مع تعزيز سمعة EMSRUN من حيث الجودة وسرعة الاستجابة.

بينما تحتفل EMSRUN بهذا الإنجاز الهام، تحافظ الشركة على تفانيها في تطوير الإنتاج المنهجي وعمليات التسليم المبتكرة والخدمات الشخصية. من خلال الشراكة المستمرة مع العملاء والمتعاونين، تسعى EMSRUN إلى تقديم مساهمات متزايدة الأهمية في مجال طب الطوارئ مع خلق قيمة معززة لجميع أصحاب المصلحة.

للتواصل:

البريد الإلكتروني: [email protected]

الاسم: كيفن هوا

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2590042/EMSRUN_Factory_Exterior.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2590043/The_laboratory_rigorous_testing_research.jpg