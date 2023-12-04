شركة EQT تنضم إلى ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز

بيتسبرغ، 4 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة EQT Corporation (NYSE: EQT) اليوم، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، عن مشاركتها في ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز (OGDC) الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ (COP28). ويهدف الميثاق التاريخي الصادر عن المؤتمر إلى تكثيف وتيرة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي وتحقيق تأثير واسع النطاق عبر قطاعي النفط والغاز.

ومن جانبه، صرح السيد Z. Rice، رئيس شركة EQT ورئيسها التنفيذي CEO، قائلًا: "تفخر شركة EQT بالانضمام إلى هذا الميثاق التاريخي. وكانت EQT، للعديد من السنوات، في طليعة المؤسسات التي تهتم بخفض وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأضاف قائلًا: "إن أهدافنا القوية المتمثلة في الوصول إلى صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة وجهود الشركة الحثيثة للحد من انبعاثات الميثان والتزامها بالشفافية والتركيز على دعم نظرائها من الشركات، تدل على الطبيعة الرائدة للشركة في هذا الصدد. ونحن في EQT نسترشد بهدف الشركة الرئيسي المتمثل في توفير أمن الطاقة لكافة دول العالم مع الحد من الانبعاثات العالمية. ومن شأن انضمام شركتنا إلى ميثاق OGDC أن يضمن لنا الاستخدام المسؤول للطاقة التي نقوم في الشركة بإنتاجها. وندعو أقراننا من الشركات إلى الانضمام إلينا في هذا المسعى، وكذلك المشاركة في الجهود المبذولة حتى نتمكن من تسريع وتيرة عملية إزالة الكربون وتعزيز عملية انتقال الطاقة بشكل مشترك على مستوى العالم".

وقد قامت 50 شركة عالمية تعمل في مجال النفط والغاز بتوقيع ميثاق OGDC الذي يدعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما يدعو الميثاق كافة الأطراف المشاركة في الصناعة إلى العمل وتضافر الجهود من أجل الوصول إلى صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، وكذلك تحقيق صفر من انبعاثات غاز الميثان إلى جانب القضاء على الحرق الروتيني بحلول عام 2030. وتدرك الشركات الموقعة على الميثاق، خلافًا لضرورة تقليل انبعاثات الكربون، أنه من الضروري بالنسبة لصناعة النفط والغاز زيادة الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساعدة في تحقيق الأهداف السالف ذكرها بما في ذلك التفاعل مع العملاء والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية وزيادة الشفافية في عمليات القياس والإبلاغ والتحقق المستقل. ويعد الميثاق مبادرة رئيسية منبثقة عن "المسرع العالمي لخفض الانبعاثات" (GDA) الذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للعمل المناخي اليوم. ويركز GDA على 3 محاور رئيسية، هي تسريع وتيرة بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق استخدامها، وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية لمنظومة الطاقة الحالية، إلى جانب خفض انبعاثات غاز الميثان والغازات الدفيئة الأخرى (GHG) بخلاف ثاني أكسيد الكربون CO2.

وقد تبوأت شركة EQT مكانة رائدة في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات الغازات الدفيئة الأخرى GHG. وضعت الشركة بعض الأهداف الصارمة نصب أعينها من أجل الحد من الانبعاثات؛ متعهدة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة على أساس النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2025 أو قبل ذلك.1 وفي العام الماضي، وصلت شركة EQT إلى مرحلة هامة للغاية في رحلتها إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة، حيث ألغت 100% من الأجهزة الهوائية التي تعمل بالغاز الطبيعي من عمليات الإنتاج، الأمر الذي ساعد الشركة على تخفيض بصمتها الكربونية السنوية بأكثر من 300000 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.2

بالأمس فقط،أعلنتمبادرة شراكة النفط والغاز والميثان (OGMP 2.0) 2.0 أن شركة EQT جاءت ضمن تصنيف "المعيار الذهبي"، وهو التصنيف الأعلى للشركات تحت إطار عمل المبادرة، للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لأهداف الشركة الطموحة للحد من انبعاثات الميثان، والتزام الشركة المتقدم بعمليات القياس والإبلاغ الدقيقين لانبعاثات الميثان الخاصة بها والحد منها بشكل عام وعلى مستوى الموقع.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Bridget McNie

مدير إدارة الاتصالات

412-720-4500

[email protected]

نبذة عن شركة EQT Corporation

تعتبر شركة EQT إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتركز الشركة عملياتها لاستخراج الغاز في قلب منطقتي مارسيلوس وأوتيكا الصخريتين في حوض جبال الأبلاش. ونحن في الشركة ملتزمون بتطوير أصولنا ذات المستوى العالمي بشكل مسؤول وأن نكون الشركة المشغلة المفضلة لأصحاب المصلحة لدينا. ونسعى، من خلال استثمارنا في ثقافة تولي الأفضلية للكفاءة التشغيلية وتكنولوجيا الاستدامة، إلى مواصلة تحسين طرق إنتاج الطاقة الخاصة بالشركة لتكون الطاقة المُنتجة طاقة مسؤولة بيئيا وموثوقة ومنخفضة التكلفة. وتمتلك شركتنا التزام طويل الأمد بسلامة موظفيها ومقاوليها ومجتمعاتها، وكذلك بتقليل بصمتنا البيئية الشاملة. وتتجلى قيم الشركة في الطريقة التي تعمل بها وفي الثقة والعمل الجماعي والالتزام والتطور الذين يظهرون في كل ما تقوم به.

1 يعتمد هدف شركة EQT المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية على انبعاثات الغازات الدفيئة GHG من النطاق 1 والنطاق 2 للأصول التي تمتلكها EQT في 30 يونيو 2021. وتشمل انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق 1 المدرجة في الهدف حصريًا على الانبعاثات المُبلَّغ عنها إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ضمن إطار برنامج الوكالة للإبلاغ عن الغازات الدفيئة (الجزء الفرعي W) لقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي البري.

2 تعتمد تقديرات الحد من الانبعاثات على الانبعاثات المنخفضة المتوقعة من الأصول التاريخية لشركة EQT، بالإضافة إلى الأصول المكتسبة من شركة Alta Resources Development, LLC وشركة Chevron U.S.A. لن ينعكس التأثير الكامل لخفض الانبعاثات الناجم عن استخدام بدائل الأجهزة الهوائية في الجرد السنوي لانبعاثات الشركة حتى تبلغ الشركة عن الانبعاثات للسنة التقويمية 2023، وذلك نظرًا لكيفية حساب الانبعاثات من الأجهزة الهوائية وفقًا للفقرة الفرعية W من برنامج الوكالة للإبلاغ عن الغازات الدفيئة التابع لوكالة EPA. إلى جانب ذلك، يحتمل أن تقوم شركة EQT في بعض الأحيان، على الرغم من أن قيام الشركة باستبدال 100% من الأجهزة الهوائية التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تستخدم في عمليات الإنتاج في 31 ديسمبر 2022، بإعادة استخدام الأجهزة الهوائية التي تعمل بالغاز الطبيعي في حالات مؤقتة، خاصة في المواقع النائية وأثناء خدمة أو إصلاح الأجهزة الهوائية التي لا تعمل بالغاز الطبيعي. وبالتالي، سيعتمد مقدار التخفيض النهائي لانبعاثات الغازات الدفيئة والميثان من برنامج استبدال الأجهزة الهوائية للشركة على عدد ومدة الاستخدام المؤقت لهذه الأجهزة الهوائية التي تعمل بالغاز الطبيعي.

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