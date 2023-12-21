شركة Eunisell تتلقى جائزة من شركة Shell كونها إحدى الشركات المزودة للمواد الكيميائية على حاوية Bonga FPSO

لاغوس، نيجيريا, 21 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Eunisell Limited، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة، بالإعلان عن حصولها على جائزة مرموقة من شركةShell Nigeria Exploration and Production Company Limited، وذلك نظير تقديمها الاستثنائي للمواد الكيميائية المخصصة للإنتاج على حاوية الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة ("FPSO") المسماة Bonga.

جاء تكريم Shell المتميز لعام 2023 ليشيد بالتفاني المتميز لشركة Eunisell في السلامة والاستمرارية، معترفًا بالخدمة الاستثنائية التي تقدمها الشركة إلى حاوية Bonga FPSO، والتي تعد واحدة من أكبر حاويات FPSOs في العالم.

تقوم Eunisell بتصمم وتطوّير وتسوّيق المواد الكيميائية المتخصصة، وتكرس جهودها لرفع معايير الصناعة. وقدمت الشركة مواد كيميائية لإنتاج النفط إلى كبرى الشركات في الصناعة مثل Exxon Mobil وChevron وTotal وشركة Shell لمدة زمنية تقارب الثلاثة عقود. وتعتبر هذا الجائزة الرفيعة بمثابة دليل على التزام Eunisell المتواصل بتقديم حلول وخدمات متطورة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

يقع حقل Bonga للنفط في خليج غينيا، ويغطي مساحة تقدر بحوالي 60 كيلومتراً مربعاً، وقد بدأ إنتاج النفط والغاز به في عام 2005. وكان حقل النفط هذا هو أول تطوير للمياه العميقة في نيجيريا في أعماق تزيد عن 1000 متر، ووصل، في فبراير 2023، إلى معدلات تصدير للنفط بلغت مليار برميل.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة Chika Ikenga، المدير العام لشركة Eunisell، قائلة: "نحن نتشرف بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من شركة Shell، وإن دلت هذه الجائزة فهي تدل على مدى قوة الخدمة العالمية التي نقدمها في Eunisell. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع Shell في حقل Bonga.

وأضافت: "تتمتع شركتنا Eunisell، كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة المواد الكيميائية وحلول النفط والغاز، بسمعة ذات شهرة عالمية ومكانة راسخة في الصناعة. ويعتبر سجلنا المثبت في تقديم حلول مبتكرة للمؤسسات العالمية بمثابة دليل وشهادة على دورنا الرائد في الصناعة. ونحن مجهزون جيدا، بفضل تبوئنا لطليعة شركات هذا القطاع، لتوسيع وجودنا في أفريقيا، بالإضافة إلى استعدادنا الكامل لشهادة نمو عالمي ملحوظ. نحن نطرق أبواب عام 2024 الجديد بثقة كبيرة وأقدام راسخة ونحن متحمسون لتنمية الأعمال وفقًا لطموحنا في أن نصبح أكبر شركة رائدة في الصناعة".

وقد نمت Eunisell التي تأسست في عام 1996، بفضل جمهورها المتنوع الذي يمتد عبر القارة الأفريقية، بشكل مستقر لتوسيع أثرها عبر قطاعات الأعمال الداخلية والخارجية في صناعة النفط والغاز. كما قدمت الشركة حلول كيميائية للعديد من الصناعات على غرار صناعة الأطعمة والمشروبات وصناعة العناية الشخصية والمنزلية وصناعة الزيوت والشحوم وصناعة علب الألمنيوم.

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